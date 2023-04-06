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Новости Видео Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму россияне вывели технику из мест хранения на севере полуострова. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты вывели свою военную технику из базы в районе поселка Медведевка Джанкойского района в Крыму.

К такому выводу пришел аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он проанализировал спутниковые снимки Maxar, сделанные с 11 февраля по 16 марта.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", - написал он в твиттере.

Также смотрите: Российские войска выкопали почти 8 километров окопов под оккупированной Евпаторией. ФОТО

В оккупированном Крыму россияне вывели технику из мест хранения на севере полуострова 01

Также снимки демонстрируют часть оборудования и сооружения, возведенные возле Медведевки. Африк отмечает, что россияне построили несколько укреплений не только у этого поселка, но и по всему Крыму.
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Топ комментарии
+18
Готовятся суки встречать ЗСУ, укрепляют оборону. А могли-бы асфальтом баловаться, как некоторые недонаполеоны. Вот так вот нужно было поступать зимой 2022 года, когда союзники предупредили и указали на направление главных ударов, а не ЦНАПы строить на месте укрепрайонов.
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06.04.2023 15:16
+10
Шота навєрнає случілась...
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06.04.2023 15:13
+8
нада спрасіть, чєм ми можим памочь
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06.04.2023 15:16
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Шота навєрнає случілась...
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06.04.2023 15:13 Ответить
нада спрасіть, чєм ми можим памочь
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06.04.2023 15:16 Ответить
ЗСУ знають-вони й допоможуть...
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06.04.2023 15:18 Ответить
немає сумнівів. так їм ще ніхто не допомагав. мало не буде
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06.04.2023 15:19 Ответить
супутникові знімки - це моща! відкривають просто шалене поле для діяльності!
за наявності супутників, які можуть робити деталізовані знімки, системи навігації, керованих ракет, які будуть бити по координатам системи навігації - втручання піхоти буде чисто поліцейською функцією
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06.04.2023 18:05 Ответить
Засцяли прильотів. Це дуже добре. Скоро так по всьому Криму і сраша гудбай.
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06.04.2023 15:31 Ответить
Готовятся суки встречать ЗСУ, укрепляют оборону. А могли-бы асфальтом баловаться, как некоторые недонаполеоны. Вот так вот нужно было поступать зимой 2022 года, когда союзники предупредили и указали на направление главных ударов, а не ЦНАПы строить на месте укрепрайонов.
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06.04.2023 15:16 Ответить
Не говори.
Нет чтобы вместо всех этих движений просто разжечь мангал, достать замаринованное мясо, шампура...
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06.04.2023 15:19 Ответить
це якщо на їхньому місті був би якийсь дурачок
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06.04.2023 15:21 Ответить
рассредотачивают металлолом в ожидании весеннего прилёта GLSDB из-за Берислава.
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06.04.2023 15:20 Ответить
В очікуванні камнєй с нєба?
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06.04.2023 15:21 Ответить
після доносу рашистських агентів з ОП в ставку -лігово куйла, про можливу дату наступу ЗСУ - В окупованому Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання на півночі півострова
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06.04.2023 15:23 Ответить
Сподіваюсь, що Генштаб ЗСУ та Головнокомандувач ніяк не інформують ОП України про те де, що і коли буде. Дуже сподіваюсь.
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06.04.2023 15:37 Ответить
RuZki-Kurwy
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06.04.2023 15:49 Ответить
Я думав, що це "супутник им. Притули" спрацював, а воно он що... знов американці. (
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06.04.2023 16:51 Ответить
"супутник притули" робить такі чіткі фото, що на них видно, виключно мікробів і деякі бактерії!
щоб побачити танк на фото, зробленному "супутником притули" - треба фотобумаг 1 кілометр на 1 кілометр
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06.04.2023 18:07 Ответить
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06.04.2023 18:09 Ответить
Спутніка Притули ніхто не бачив а він є.... Притула якось до війни був честніших на вигляд, а там хто зна
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06.04.2023 17:20 Ответить
 
 