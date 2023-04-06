В оккупированном Крыму россияне вывели технику из мест хранения на севере полуострова. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
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Российские оккупанты вывели свою военную технику из базы в районе поселка Медведевка Джанкойского района в Крыму.
К такому выводу пришел аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, сообщает Цензор.НЕТ.
Он проанализировал спутниковые снимки Maxar, сделанные с 11 февраля по 16 марта.
"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", - написал он в твиттере.
Также снимки демонстрируют часть оборудования и сооружения, возведенные возле Медведевки. Африк отмечает, что россияне построили несколько укреплений не только у этого поселка, но и по всему Крыму.
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за наявності супутників, які можуть робити деталізовані знімки, системи навігації, керованих ракет, які будуть бити по координатам системи навігації - втручання піхоти буде чисто поліцейською функцією
Нет чтобы вместо всех этих движений просто разжечь мангал, достать замаринованное мясо, шампура...
щоб побачити танк на фото, зробленному "супутником притули" - треба фотобумаг 1 кілометр на 1 кілометр