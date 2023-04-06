В оккупированном Крыму россияне вывели технику из мест хранения на севере полуострова. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Российские оккупанты вывели свою военную технику из базы в районе поселка Медведевка Джанкойского района в Крыму.

К такому выводу пришел аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он проанализировал спутниковые снимки Maxar, сделанные с 11 февраля по 16 марта.

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"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", - написал он в твиттере.

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Также снимки демонстрируют часть оборудования и сооружения, возведенные возле Медведевки. Африк отмечает, что россияне построили несколько укреплений не только у этого поселка, но и по всему Крыму.