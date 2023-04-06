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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 6 апреля, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на YouTube-канале "Бутусов Плюс" ответит на вопросы зрителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире – аналитика ситуации на фронте. Зрители могут задать вопрос в комментариях.

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Топ комментарии
+6
я в місті бачу шо донбаські ахренелі робочі місця зайняли у мене питання шо за закон на біженців що вони не повинні сплачувати податок так місцевим мешканцям нічого и ні де не найти роботу звільняют тому що ти місцевий житель і за тебе потрібно податок ц не нормальний закон і ще біженці я бачив лобуряки в ресторанах міста на авто иномарках дорогих їздять на фронт не ідут здорові і сидят не за пропиской це як розуміти
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06.04.2023 20:28
+2
В нього немає совісті. В нього немає подчуття провини. ВІн навіть не усвідомлює що вбив десятки а може сотні тисяч людей своїмі діями. Жах
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06.04.2023 21:05
+1
s 1991 wse w dupu !
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06.04.2023 21:41
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я в місті бачу шо донбаські ахренелі робочі місця зайняли у мене питання шо за закон на біженців що вони не повинні сплачувати податок так місцевим мешканцям нічого и ні де не найти роботу звільняют тому що ти місцевий житель і за тебе потрібно податок ц не нормальний закон і ще біженці я бачив лобуряки в ресторанах міста на авто иномарках дорогих їздять на фронт не ідут здорові і сидят не за пропиской це як розуміти
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06.04.2023 20:28 Ответить
В нас місті аналогічно! І зуміли за "чесно зароблені" гроші понакупувати сотні квартир в новобудовах, де ніколи не світяться вікна.
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07.04.2023 08:02 Ответить
В нього немає совісті. В нього немає подчуття провини. ВІн навіть не усвідомлює що вбив десятки а може сотні тисяч людей своїмі діями. Жах
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06.04.2023 21:05 Ответить
s 1991 wse w dupu !
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06.04.2023 21:41 Ответить
Ситуация в армии просто жуткая. Очень много бойцов страдают не только из-за потерянного здоровья, но и от отсутствия лечения, отдыха... Многие умирают на фронте из-за дебилов - командиров. В ТРО ситуация местами ещё кошмарнее. Тро Днепра тому подтверждение. Там нужны глобальные проверки. Махинации финансовые и полное нарушение прав бойцов
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07.04.2023 08:07 Ответить
 
 