ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Сегодня, 6 апреля, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на YouTube-канале "Бутусов Плюс" ответит на вопросы зрителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире – аналитика ситуации на фронте. Зрители могут задать вопрос в комментариях.

Смотрите также: Массированные удары "Градами" под Бахмутом: ракета попала в кадр. ВИДЕО