5 550 19
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 6 апреля, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на YouTube-канале "Бутусов Плюс" ответит на вопросы зрителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В эфире – аналитика ситуации на фронте. Зрители могут задать вопрос в комментариях.
Топ комментарии
+6 tasuan sven
показать весь комментарий06.04.2023 20:28
+2 ina ina
показать весь комментарий06.04.2023 21:05
+1 Денис Власенко addd82a7
показать весь комментарий06.04.2023 21:41
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
tasuan sven
показать весь комментарий06.04.2023 20:28 Ответить Мне нравится 6
Алекс S. Pоман
показать весь комментарий07.04.2023 08:02 Ответить Мне нравится 0
ina ina
показать весь комментарий06.04.2023 21:05 Ответить Мне нравится 2
Денис Власенко addd82a7
показать весь комментарий06.04.2023 21:41 Ответить Мне нравится 1
Yanina Lonskaya
показать весь комментарий07.04.2023 08:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...