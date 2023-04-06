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24-й ОШБ "Айдар" уничтожает врага с воздуха на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с помощью дронов атаковали более пяти позиций российских оккупантов и осуществили более полутора десятков сбросов боеприпасов на головы захватчиков.

Видеозапись, на которой зафиксирована работа боевых дронов батальона, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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Рашики бегают, как живые....
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06.04.2023 17:07 Ответить
Какой приятный я только что просмотрела ролик, жаль что мало!
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06.04.2023 17:09 Ответить
Жаль ветер сильный - промахов многовато...
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06.04.2023 17:34 Ответить
Или оператор начинающий, плохо определяет поправку на ветер.
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06.04.2023 19:18 Ответить
Видно, как пытаются шалашами из хвороста прикрыться.
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06.04.2023 19:42 Ответить
 
 