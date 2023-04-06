24-й ОШБ "Айдар" уничтожает врага с воздуха на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с помощью дронов атаковали более пяти позиций российских оккупантов и осуществили более полутора десятков сбросов боеприпасов на головы захватчиков.

Видеозапись, на которой зафиксирована работа боевых дронов батальона, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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