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24-й ОШБ "Айдар" уничтожает врага с воздуха на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с помощью дронов атаковали более пяти позиций российских оккупантов и осуществили более полутора десятков сбросов боеприпасов на головы захватчиков.
Видеозапись, на которой зафиксирована работа боевых дронов батальона, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.
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