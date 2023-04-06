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Оккупанты заселяют Мариуполь россиянами, этнический состав которых удивляет: они почти не говорят по-русски, - Андрющенко. ВIДЕО
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Число граждан Российской Федерации во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области растет с каждым днем.
Об этом сообщил 6 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество граждан Российской Федерации растет ежедневно. Количество мариупольцев-украинцев становится меньше ежедневно (даже не из-за паспортизации). Если во времена сталинизма в Мариуполь заселяли жителей центральной полосы России, то теперь этнический состав удивляет. Больше всего тем, что они почти не говорят по-русски". И их уже более 40 тысяч на 80 тысяч мариупольцев", – рассказал он.
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+43 Деніс Войцеховський
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I таке у нас усюди. Був такий випадок рiк тому, коли Украина купувала дешевi товари у Бидлорусi чи Китаю, власний завод зупинили, але купляли товар за кордоном на 5% блискучих процентiв дешевше.
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
Около двери
В них стреляли -
Они умирали!
Но были те,
Кто их пожалели
Те ,то открыл
Зверям эти двери
Зверей встретили песни
И добрый смех!
Звери вошли
И убили всех!»
"Я кілька разів у 2019-му особисто казав президенту Зеленському, що існує тільки військово-дипломатичний шлях вирішення війни на Донбасі, і казав це голові офісу президента Єрмаку, писав та казав про це десятки разів за роки перед вторгненням. З аргументами, фактами. Але Слуги народу обрали інший шлях - таємні домовленості з Путіним в Омані, здача інтересів України, призначення відкритих російських агентів на найвищі посади в СБУ та комітеті по розвідці, навмисний розвал оборони, відмова від закупівлі ***********. За чотири роки Зеленський нарешті визнав очевидні речі. Путін пошив його у дурні, і ціна домовленостей Зеленського з Путіним, ціна торгівлі електрикою з Росією, вугіллям, бітумом, пальним - життя десятків тисяч українців, мільйони біженців, і за все це відповідають Зеленський та його поплічники Єрмак, і за свою брехню і зраду їм доведеться виправдовуватись на суді. Тепер у президента нові тексти, нові костюми, нова акторська гра. Але загибель наших людей Зеленському не пробачать. Путін вбивця, його руки у крові українців, а Зеленський - брехун, у нього у крові його язик."
Тепер подякуйте зеленим покидькам!
https://www.youtube.com/watch?v=t3plgsYG1P0