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Оккупанты заселяют Мариуполь россиянами, этнический состав которых удивляет: они почти не говорят по-русски, - Андрющенко. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Число граждан Российской Федерации во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области растет с каждым днем.

Об этом сообщил 6 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество граждан Российской Федерации растет ежедневно. Количество мариупольцев-украинцев становится меньше ежедневно (даже не из-за паспортизации). Если во времена сталинизма в Мариуполь заселяли жителей центральной полосы России, то теперь этнический состав удивляет. Больше всего тем, что они почти не говорят по-русски". И их уже более 40 тысяч на 80 тысяч мариупольцев", – рассказал он.

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе захватчики запустили производство бетонных оборонительных сооружений и укреплений для блиндажей, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+43
Це добре. Фільтрувати буде легше.
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06.04.2023 18:28
+27
Мерзнні кацапомонгольські недолюдки!
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06.04.2023 18:31
+23
Юрій Бутусов написав текст. Короткий, різкий, злий, але чесний.

"Я кілька разів у 2019-му особисто казав президенту Зеленському, що існує тільки військово-дипломатичний шлях вирішення війни на Донбасі, і казав це голові офісу президента Єрмаку, писав та казав про це десятки разів за роки перед вторгненням. З аргументами, фактами. Але Слуги народу обрали інший шлях - таємні домовленості з Путіним в Омані, здача інтересів України, призначення відкритих російських агентів на найвищі посади в СБУ та комітеті по розвідці, навмисний розвал оборони, відмова від закупівлі ***********. За чотири роки Зеленський нарешті визнав очевидні речі. Путін пошив його у дурні, і ціна домовленостей Зеленського з Путіним, ціна торгівлі електрикою з Росією, вугіллям, бітумом, пальним - життя десятків тисяч українців, мільйони біженців, і за все це відповідають Зеленський та його поплічники Єрмак, і за свою брехню і зраду їм доведеться виправдовуватись на суді. Тепер у президента нові тексти, нові костюми, нова акторська гра. Але загибель наших людей Зеленському не пробачать. Путін вбивця, його руки у крові українців, а Зеленський - брехун, у нього у крові його язик."
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06.04.2023 18:50
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Це добре. Фільтрувати буде легше.
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06.04.2023 18:28 Ответить
Планирующими бомбами😁
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06.04.2023 19:35 Ответить
пів населення раісії складають не розуміючі сруської мови чурки...нічого дивного в цьому немає
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06.04.2023 18:30 Ответить
1987 рік Пензенська область РСФСР смт Лопатіно Під"їжджаю до магазину Біля нього на лавці сидять двоє Морди - наче європейські Питаю: "Как проехать туда-то?" У відповідь "Хурди-мурди *****! Хурди-мурди и ******!" Помотав головою і кажу: "По-русски обьясни!" Тут підривається другий і починає лупить першого ногами: "Сколька раз тебе говорить - атвечай па-русски! Русские мы, русские!" Зайшов з "квадратними" очима в магазин Спитав те саме продавчиню Пояснила Спитав її : "А что это было?" Каже: "Так ани мардва! И алкаши оба! Па-русски - через пень-колоду!""
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06.04.2023 19:20 Ответить
Вот и хорошо,при зачистке будет задан вопрос,типа как пишется -ча,ща?
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06.04.2023 18:30 Ответить
Цього й типу чіста руськіє не знають. По крайній мірі ті, в яких вистачило (прости господи) мозку приїхати жити на окуповану територію іншої країни
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06.04.2023 19:12 Ответить
Зеля, це твоїх рук справа.
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06.04.2023 18:31 Ответить
Мерзнні кацапомонгольські недолюдки!
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06.04.2023 18:31 Ответить
на 80 тисяч маріупольців....було 400
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06.04.2023 18:31 Ответить
Нічого нового-асеміляція це ісконная кацапская скрєпа.Але все оте лайно буде викинуте з України взад запарєбрік...
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06.04.2023 18:32 Ответить
І якою мовою будемо "дапитивать плєнних"?
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06.04.2023 18:33 Ответить
А їх не допитувати, а копняками з України гнати!
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06.04.2023 18:39 Ответить
навіщо гнати - в табори і на відбудову Маріуполя
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06.04.2023 19:12 Ответить
вони у себе нічого не змогли зробити, то тут навіть примусовоне зроблять, в расход.
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06.04.2023 20:48 Ответить
Через 10 лет на китайском.
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06.04.2023 18:40 Ответить
Так-так-так, сказав кулемет... Хто б їх там допитував?
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06.04.2023 19:07 Ответить
Майбутні раби на українських фермах, нам же обіцяли кожному по два раба. Цих азіатів легко буде виловити після деокупації Маріуполя. Так що, нехай завозять побільше, бо кацапи з Криму вже драпають, хто ж буде у мене на дачі працювати?
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06.04.2023 18:34 Ответить
Роздавав рабів Кривавий Пастор, ще й клаптик землі давав. Але лохи вирішили прікалоцца і паржать. Тепер ржуть на кутні.
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06.04.2023 18:42 Ответить
This media is not supprted in your browser. Коли вже відмовляться від цього сраного Телеграма. Чому я повинен реєструватися по телефону, а потім ще встановлювати додаток щоб побачити якийсь відосик.
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06.04.2023 18:36 Ответить
А чого Телеграм сраний? Тільки не кажи шо він феесбешний. Ти думаєш Юра Бутусов дурніше за тебе?
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06.04.2023 19:09 Ответить
А это совпадение что после блокировки Фейсбука в рашке, все начали переходить на Телеграм?
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06.04.2023 19:12 Ответить
Яке відношення Фейс має до Телеграм?
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06.04.2023 19:18 Ответить
70% пользователей Телеграма кацапы, остальные из Индии. Вся пропаганда рашки сейчас сосредоточена в Телеграме.
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06.04.2023 19:21 Ответить
Я особисто користуюсь Телеграм. Але ніякої пропаганди мені ніхто не впарює. Ні на які канали не підписувався і підписуватись не збираюсь. Чисто для спілкування та обміном файлами з друзями та родичами.
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06.04.2023 20:20 Ответить
i нiякий русський ВаняДуров не читайе вашу переписку в телеграмi? Який змився в Европу коли заворушка почалась? Пiдготував усе для ФСБ якраз до вторгнення - розкрутили той Телеграм, а вам так сподобався супер-месенджер халявний, та блестить красиво?
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07.04.2023 02:44 Ответить
А шо я можу там такого секретного писати? Про здоров'я, справи, внуків та т.і.? Та нехай читає та дивиться фото. Звісно, якщо це так. А таких як я мільйони, задовбається дивитись та читати.
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07.04.2023 10:16 Ответить
Спорно. В данный момент времени это вроде лучший меседжер. Вичатом конечно не пользовался, но на его фоне тот же файбер и вотсап смотрятся довольно блекло.
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06.04.2023 21:41 Ответить
а нащо нам американський Фейсбук, та отой японський Вайбер? Дайте нам дуровський телеграм, а ще ми подумайемо про китайський месенджер, який звiсно не дасть розвiдданi рашистам.

I таке у нас усюди. Був такий випадок рiк тому, коли Украина купувала дешевi товари у Бидлорусi чи Китаю, власний завод зупинили, але купляли товар за кордоном на 5% блискучих процентiв дешевше.
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07.04.2023 02:55 Ответить
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)

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06.04.2023 18:42 Ответить
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06.04.2023 18:46 Ответить
Я не прихильник Зеленського і за його не голосував, але ***** ідею заграбастати Україну виношував, ще коли тільки в кремль попав. Так шо не в Зеленському справа.
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06.04.2023 19:11 Ответить
«Стояли звери

Около двери

В них стреляли -

Они умирали!

Но были те,

Кто их пожалели

Те ,то открыл

Зверям эти двери

Зверей встретили песни

И добрый смех!

Звери вошли

И убили всех!»
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06.04.2023 19:25 Ответить
Это от товарисча си заланцы, когда будет время и умови о них поговорит?
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06.04.2023 18:42 Ответить
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06.04.2023 18:44 Ответить

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06.04.2023 18:45 Ответить
Юрій Бутусов написав текст. Короткий, різкий, злий, але чесний.

"Я кілька разів у 2019-му особисто казав президенту Зеленському, що існує тільки військово-дипломатичний шлях вирішення війни на Донбасі, і казав це голові офісу президента Єрмаку, писав та казав про це десятки разів за роки перед вторгненням. З аргументами, фактами. Але Слуги народу обрали інший шлях - таємні домовленості з Путіним в Омані, здача інтересів України, призначення відкритих російських агентів на найвищі посади в СБУ та комітеті по розвідці, навмисний розвал оборони, відмова від закупівлі ***********. За чотири роки Зеленський нарешті визнав очевидні речі. Путін пошив його у дурні, і ціна домовленостей Зеленського з Путіним, ціна торгівлі електрикою з Росією, вугіллям, бітумом, пальним - життя десятків тисяч українців, мільйони біженців, і за все це відповідають Зеленський та його поплічники Єрмак, і за свою брехню і зраду їм доведеться виправдовуватись на суді. Тепер у президента нові тексти, нові костюми, нова акторська гра. Але загибель наших людей Зеленському не пробачать. Путін вбивця, його руки у крові українців, а Зеленський - брехун, у нього у крові його язик."
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06.04.2023 18:50 Ответить
это каким же нужно быть тупым или конченым, как эти узкие, непонятно кто.. это они, руzzкие андрофаги - тупорылые любители халявы и тухлой человечинки
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06.04.2023 18:44 Ответить
Хлопцы из какого-нибудь солнечного Таджикистана или Киргизии. Сейчас они у москалей основная рабочая сила.
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06.04.2023 18:46 Ответить
То не добровольцы-кимченынцы случаем?
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06.04.2023 18:49 Ответить
40 тищ кацапів ?
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06.04.2023 18:59 Ответить
Цім всьоодно де чи в загробному житті жити, чи краткостроково у Маріуполі.
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06.04.2023 19:03 Ответить
Буду краток: заселяют чурками !
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06.04.2023 19:13 Ответить
Таке саме заміщення населення потрібно робити після визволення територій. Закацаплених накук на росію, їхнє майно всім бажаючим там жити.
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06.04.2023 19:15 Ответить
Херсон теж "заселяли".
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06.04.2023 19:24 Ответить
Ето и была мечта кремлевского режима сделать так со всей Украиной. Чтобы от украинцев и упоминания не осталось а Украину населяли чурбаны стран третьего мира от которых ЕС отгородилась бы высоким забором и просила путена навести в Украине хоть какой то порядок
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06.04.2023 19:32 Ответить
Это таджики и узбеки. Вот на каких условиях они туда едут - за кацапское гражданство или внж с длительным проживанием на территории Украины с получением кацапского гражданства после прожитого срока.
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06.04.2023 20:03 Ответить
майбутні смертники,яких не шкода і за яких ніхто не спитає,як за масквичів,чи пітерців..
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06.04.2023 20:05 Ответить
А ви, коли потай мріяли про рускіймір, уявляли його якось інакше?!
Тепер подякуйте зеленим покидькам!
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06.04.2023 20:40 Ответить
китайці значить.
https://www.youtube.com/watch?v=t3plgsYG1P0
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06.04.2023 20:45 Ответить
Кацапомонголоиды.
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06.04.2023 20:51 Ответить
самое плохое в том , что они проспиртованы сильно. разлагаться будут медленно (((в ближайшие пару лет чернозема из них не будет. правда я не силен в удобрениях
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06.04.2023 21:10 Ответить
А нам яка різниця- російсько мовні, чи нє- віником на совок та в Орду пенделем, щоб швидше.
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06.04.2023 22:17 Ответить
Вам говорили про Хозарію, а ви й досі не думаєте.
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06.04.2023 23:58 Ответить
 
 