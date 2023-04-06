Они СДАЛИ Мариуполь и Чонгар. Кроты ФСБ в Зе-окружении / Без цензуры. ВИДЕО

В свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила для вас разбор предательского жаркого. Следовательно, ДБР и СБУ фактически признали, что российские спецслужбы расставляли своих людей в стратегических регионах и сознательно обрушили работу в приграничных регионах. ДБР и СБУ своей свежей записью сдали и Баканова, и его заместителей – Олега Кулинича и Андрея Наумова.

Ключевой фигурой в этом вопросе был украинский беглец, близкий соратник Януковича и агент ФСБ Владимир Сивкович. Именно этот человек, который топил Майдан в крови, собирал информацию о положении вещей в Украине и искал людей слабых на рот к газовым деньгам.

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