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война (46746) Сивкович (138) Баканов Иван (299) Данилюк-Ярмолаева (356)

Они СДАЛИ Мариуполь и Чонгар. Кроты ФСБ в Зе-окружении / Без цензуры. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила для вас разбор предательского жаркого. Следовательно, ДБР и СБУ фактически признали, что российские спецслужбы расставляли своих людей в стратегических регионах и сознательно обрушили работу в приграничных регионах. ДБР и СБУ своей свежей записью сдали и Баканова, и его заместителей – Олега Кулинича и Андрея Наумова.

Ключевой фигурой в этом вопросе был украинский беглец, близкий соратник Януковича и агент ФСБ Владимир Сивкович. Именно этот человек, который топил Майдан в крови, собирал информацию о положении вещей в Украине и искал людей слабых на рот к газовым деньгам.

Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Агент ФСБ Кулинич "Котигорошко" и его куратор Сивкович обсуждают усиление влияния на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало – пару месяцев". АУДИО. Полная расшифровка
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Топ комментарии
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06.04.2023 21:30
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06.04.2023 21:07
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06.04.2023 21:24
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феесбешников порошенко подкинул, инфа 100%
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06.04.2023 21:03 Ответить
Підтведжую. Сам бачив
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06.04.2023 21:06 Ответить
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06.04.2023 21:30 Ответить
Згинь нечисть брехлива 😠
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06.04.2023 22:12 Ответить
Лайкнующие , тебе дегенерату - пособники гнид 🤢🤡мародеров , если-бы не вы 73%🐏🐑🦠, не погибли -бы тысячи украинцев!
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06.04.2023 22:27 Ответить
sand box клоун 🤡 первоапрельский


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Реєстрація:01.04.2023
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06.04.2023 23:04 Ответить
Типичный одноразовый бот с одноразовыми мыслями. Как одноразовое резиноизделие.
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06.04.2023 23:39 Ответить
Висрався??? А тепер,пшол в буду, пес зелений і смердячий. Лайно брехливе🤮
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06.04.2023 23:50 Ответить
Зелений гівнобот, ти вже на гундосик помолився?
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07.04.2023 01:29 Ответить
Завдяки його карманам, люди знають що таке, Вільха, Верба, Стугна, Нептун.
Жителі Києва, можуть оцінити переваги життя в місті, яке надійно захищене системами ППО.
А ЗСУ це одна з найбільш мотивованих та боєздатних армій світу.
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07.04.2023 11:07 Ответить
згоден з усім але
зе зовсім не ідіот
зе корисна, жадна, жорстока істота
і Ви, ми це побачимо на виборах, як що їх не відмінять накуй
бо живе і діє він по сценарію, який придумав ***** для себе
змі накуй, свободу накуй, мусорам повну владу та безкарність
мерам волю в діях
все
все точно 100%
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06.04.2023 22:27 Ответить
Идиоты , те кто допускают мысль , что оно не ИУДА
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06.04.2023 22:32 Ответить
тож порох кругом, на всіх бідах та нещасттях
коли вже вгомониться???
бідний моня...
от має папєрєдніка
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06.04.2023 22:22 Ответить
І всі другани зеленого зрадника.
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06.04.2023 21:05 Ответить
Та тут навпаки, зеленого шута і дьєрмака намагаються відмазати автори цього відео
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06.04.2023 21:20 Ответить
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06.04.2023 21:26 Ответить
Только вот проблема в том, что ни один высокопоставленный сотрудник СБУ не мог натворить с обороной юга всего того, что произошло в реальности. Не их это уровень.
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06.04.2023 21:26 Ответить
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06.04.2023 21:06 Ответить
А д'єрмака чого пропустили?
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06.04.2023 21:07 Ответить
головне шо цар білий та пухнастий...
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06.04.2023 21:27 Ответить
Він не царь. Він просто чвувак, шо не#уйово тяне лямку. А то шо Баканов сепар-невірю, він просто дол#ойб
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06.04.2023 21:33 Ответить
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06.04.2023 21:29 Ответить

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06.04.2023 21:07 Ответить
Кадры решают всё.
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06.04.2023 21:11 Ответить

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06.04.2023 21:12 Ответить
100%. Все обсуждают исполнителей. Снова повторю. Если это всё решения такого себе Зеленского и везде стоят подписи такого себе гражданина Зеленского, если ради этих решений он наплевал на все законные процедуры - то может вывод про главного "крота" напрашивается сам собой?
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06.04.2023 21:32 Ответить
Тезис о том что в любом расследовании главное не вийти на себя, актуален как никогда
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06.04.2023 23:25 Ответить
Не пойму,куда вся эта зешобла с ермаком и клоуном будет бежать
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06.04.2023 21:12 Ответить
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06.04.2023 21:27 Ответить
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06.04.2023 21:32 Ответить
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06.04.2023 21:34 Ответить
Дибіл вимагає....
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06.04.2023 22:13 Ответить
Жомова яма від ракет не постраждала ?
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06.04.2023 23:01 Ответить
а зєля ніпрічом???
хіба, хтось при розумі і совісті, в 2019 про це не попереджав??? ау, данилюк-єрмолаєва, притулки, фаріони і т.д. і т.п
цікаво, скільки ЗРАДНИКІВ знайшли в оточенні Порошенка??? не , вигаданих корупціонерів, не притягнутих за вуха мертвечуків, а реально - на чолі сбу, губернаторів, нардепів???
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06.04.2023 21:15 Ответить
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06.04.2023 21:27 Ответить
Ахентав: лалиту, семачку, юльку нетимашонку.
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06.04.2023 21:31 Ответить
!!!
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06.04.2023 21:15 Ответить
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06.04.2023 21:19 Ответить
А диркач с харачковским и сжигаль дела семы магилевича.
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06.04.2023 21:33 Ответить
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06.04.2023 21:24 Ответить
зелена шмаркля? )) палишся ))
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06.04.2023 22:12 Ответить
Зарийся в пісок, ящик ти зелений.
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06.04.2023 22:49 Ответить
Ще є агент Гетьманцев, цей негідник розвалює економіку
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06.04.2023 21:25 Ответить
Багаторічний радник Сівковича.
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06.04.2023 21:27 Ответить
гловне шо цар ніпрічом...
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06.04.2023 21:28 Ответить
А знаєте чому Гетьманцев у лютому 2022 не бажав виділяти додаткового фінансування потреб ЗСУ? Бо гнида знала про напад і розраховувала на швидку здачу України кремлівському карлику. ЗСУ у перспективі мали б бути знищені/розпущені, а кошти - спижжені/поділені.
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06.04.2023 21:40 Ответить
Клоуна обрали ЗЕБІЛИ.
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06.04.2023 21:26 Ответить
А атнатурава - парашути.
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06.04.2023 21:35 Ответить
Звертаюсь до СБУ з проханням проаналізувати ситуацію і покарати негідника українофоба і антисеміта шарія за використання кремлівських нейромереж для фабрикування фейків з метою дискредитувати деяких українських високопосадовців

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06.04.2023 21:41 Ответить
Які молоді та енергійни !
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07.04.2023 08:10 Ответить
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06.04.2023 21:26 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.
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06.04.2023 21:29 Ответить
Нікуди , бежать будете ви
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06.04.2023 21:29 Ответить
Та не угадал Яша..даже с таким лютейшим ******** в стране, работы вражеской резедентуры,,,,кротов ,,агентов..просто предателей.. мы устояли! и выстоим..мы не побежим..мы будем догонять)
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07.04.2023 01:09 Ответить
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06.04.2023 21:34 Ответить
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06.04.2023 21:38 Ответить
ПравдаЛюбка О почалося , досить звіздеть , я був в Чаплях в 20-х числах серпня , та все бачив на влвстни очі , яка техника була на параде в Київі , і яка туди приходила Та як ******** расійскі бтрг , які заходили через кордон . На вашу думку Іловайск треба було не починати , так залишти зараз Бахмут Як щоб не зрада , усе було би добре Чую щас забанять секта святого Петра
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06.04.2023 21:40 Ответить
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06.04.2023 21:43 Ответить
Це тіж самі люди !
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07.04.2023 08:07 Ответить
Зате у нас учора в кожну шпарину всунули газетку Слуги Народу з величезними досягненнями Зеленського.
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06.04.2023 21:52 Ответить
нема ніяких випадковостей - Україну здавали системно через портнова.а зе - найнятий акторишко,нічого серйозно особливого.
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06.04.2023 22:06 Ответить
Ну нічого дивуватися чому був зданий південь України ,в результаті без супротиву ворог за день захопив Херсонщину ,а вже за три дні ворог оточив Маріуполь ,на чиїй совісті десятки тисяч загиблих мирних жителів ? Ось що значить ворог очолював СБУ.
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06.04.2023 22:31 Ответить
а причем тут СБУ? СБУ не имеет полномочий указывать военным отводить войска или что-то разминировать. Вопросы к военному руководству а не только к СБУ.
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07.04.2023 10:21 Ответить
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06.04.2023 22:37 Ответить
Та, бачимо !
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07.04.2023 08:06 Ответить
Да то все Порошенко виноват, ясно же...
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06.04.2023 22:47 Ответить
в омане для зэ-иуды был утвержден новый куратор ФСБ -дермак и согласован план сдачи Украины
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06.04.2023 23:16 Ответить
wESHAT6 KURW!
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07.04.2023 00:13 Ответить
Як це все починалось
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07.04.2023 01:06 Ответить
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07.04.2023 01:07 Ответить
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07.04.2023 01:09 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака. "Плівки Єрмака" про продаж держпосад братом Андрея Єрмака Денисом Єрмаком (березень 2020). Справа була передана Іриной Венедіктовой з МВС до СБУ Баканова
23) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року .
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
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07.04.2023 01:12 Ответить
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32)Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
33) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
34) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
35) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
36) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
37) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
38) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
39) Закриття єдиного англомовного видання в Україні Kyiv Post через тиск Зеленського за чесне висвітлення ситуації в Україні (Михайло Ткач) Ексзаступниця головного редактора видання Ольга Руденко повідомила про те, що видання після 26 років припинило існування (8 листопада 2021)
40) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
41) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
42) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
43) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
44) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
45) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар, Каланчак - постанова Кабінету Міністрів № 890 від 28.10.2019го), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
46) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
47) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
48) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
49) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
50) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
51) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
52) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
53) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
54) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
55) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
56) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
57) Скандальний заклик міністра культури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
58) Позбавлення акредитації журналістів CNN і SkyNews після репортажів з визволеного Херсону 13.11.22. Дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, бо в Херсон ще не приїхав Зеленський

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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07.04.2023 01:13 Ответить
Балога з Ющенком у 2007 році продали в Росію останні 100 ракет Х-59, якими зараз ******** Україну….так-що і патріоти до цього свої руки приклали…., були вона ними ***
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07.04.2023 01:12 Ответить
Не зливайте сюди помиї , які ви назбирали з телегрампомийок. Може посилання є на достойне довіри джерело ? Бо я не знайшов нічого .
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07.04.2023 11:52 Ответить
https://ua.redtram.com/news/community/613311358/
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07.04.2023 17:49 Ответить
А в перші тижні війни в коментах був такий космічний вакуум,не було майже нічого,бо тоді експерти всра..сь,от зараз повилазили,до моменту наступного загострення на фронті.чи не пора вам знову в карпати панове,в зону абонентнедосяжності?!.
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07.04.2023 01:56 Ответить
Головне, що яйцесталевий рафік нє в чьом нє вінават!
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07.04.2023 07:14 Ответить
Отже, ДБР і СБУ фактично визнали, що російські спецслужби розставляли своїх людей на стратегічних регіонах і свідомо обвалювали роботу в прикордонних регіонах. ДБР та СБУ своїм свіжим записом здали і Баканова і його заступників - Олега Кулініча та Андрія Наумова.....а що в ВСУ не ставили кацапи своїх ? в збройних силах тарани всякі стіки зла зробили,а сьогодні женуть хлопців на вірну смерть по приказу з кремля.
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07.04.2023 07:34 Ответить
Вони всі і зараз працюють на їншу країну.
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07.04.2023 08:03 Ответить
Сам "лидор" если и не соучастник действий КГБшной банды (хотя, его могли и не допустить из-за его скудоумия), то в операции прикрытия он участвовал точно. Вспомнить хотя бы то гундосное мурчание про шашлыки с "вэлыкоднем" на фоне окружения страны войсками московии с трех сторон, да еще таким тоном, как будто перед ним дебилы, а он отец нации, умудренный опытом и уставший вдалбывать в тупые головы хахлов, что все под контролем, руководят вами великие деятели, а ваше дело телячье. И еще одно. Я рассматриваю все те ордена от иностранных государств, портреты на обложках мировых изданий того, по вине которого погибло столько украинцев, как откровенный плевок в лицо украинскому народу.
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07.04.2023 08:12 Ответить
Людина та її оточення це речі взаємопов'язані.
Яка людина, таке в неї і оточення.
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07.04.2023 11:11 Ответить
 
 