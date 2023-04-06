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Как Россия покупает начинку для своих ракет в США и Германии? / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Россия еще долго после полномасштабного вторжения в Украину покупала начинку для своих ракет в обход санкций. В частности – даже микросхемы для высокотехнологичных ракет "Искандер", которые особенно сложно перехватывать силам ПВО.

В феврале 2023 г. Международное партнерство по правам человека (IPHR) и Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) опубликовали исследования, где перечислили западные компании, чьи компоненты находили в российских ракетах. А чтобы подчеркнуть причастность этих предприятий к войне, собрали случаи военных преступлений, совершаемых с помощью ракет, компоненты которых поставили в обход санкций.

Сегодня в гостях у Цензор.НЕТ – Светлана Мусияка, руководитель направления исследований и выработки политик НАКО, работавшая над этим отчетом. Итак, как Россия обходит западные санкции и импортирует электронику американского и европейского производства через третьи страны? Можно ли этому помешать?

Смотрите в "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ.

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Дві тупі *****!!!Вільнопрограмовані контроллери можно використати для військових потреб,їх Китай тоннами штампує.Можете і бан видать
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06.04.2023 19:45 Ответить

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06.04.2023 19:56 Ответить
Слов нет. Одни выражения.
Вот и цена всем спецслужбам что Украины, что США.
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06.04.2023 20:07 Ответить
Нічого вони не купують ні в США ні в Нимеччині, бо Іскандери далеко не ************ розробка і все необхідне вже давно потрапило до Кітая.
Тепер навіть китайці не завадять іншим китайцям продавати все це кому завгодно.
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06.04.2023 20:11 Ответить
 
 