"Российский добровольческий корпус" заявил, что его бойцы снова выполняли задания в Брянской области. ВИДЕО
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"Российский добровольческий корпус" заявил сегодня, что снова "выполнил боевые задания" в Брянской области.
Об этом говорится в заявлении Корпуса в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня бойцы "Российского добровольческого корпуса" снова посетили Брянскую область! Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши открытки и попросили спрятаться на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты!" – говорится в заявлении.
К заявлению прикреплено видео, на котором показано, как один из бойцов РДК общается с мужчиной в сельской местности. Мужчина сказал, что тот находится в селе Случевск Брянской области.
"Родина наша. А до Москвы далеко отсюда?" – спросил боец, но его собеседник смог назвать только расстояние до областного центра. Также боец РДК передал мужчине открытки и рекомендовал спрятаться в укрытии, потому что "идет бой с путинским режимом".
Кроме того, на видео показали кадры стрельбы.
Как пишет Медуза, за несколько часов до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ предотвратили якобы попытку проникновения на территорию России "украинской ДРГ в количестве 20 человек". По его словам, это произошло в районе села Случовск. Богомаз утверждал, что вооруженные силы России вместе с пограничными войсками якобы нанесли "противнику огневое поражение".
Впоследствии российское пропагандистское издание РБК опубликовало заявление Минобороны РФ, почти повторяющее рассказ губернатора Брянской области Богомаза.
Напомним, в марте 2023 года "Российский добровольческий корпус" уже заявлял о рейде в Брянскую область.
Пожалуйста, подождите...
- посетили Брянскую область
- уличили во лжи губернатора
- встретили живого человека, предположительно русского
- вручили листовки
- спросили: как пройти на Москву
вот так "іде бій із путінським режимом"...
шапито...
Вони мають діяти там де в рф немає кому їм протидіяти. Десь в глибинці.
Вбивати всіх псів режиму Кремля, тобто росгвардію та армію рф, інколи поліцію якщо вона підкорилась кремлю та виїхала на затримання. Назначати свою владу і ставати причиною фізичного безслідного зникнення влади єдиної росії. Чекати поки кремль попробує туди перекинути підкріплення та знищувати це підкріплення. І так аж поки не прилетить авіація, яка почне всіх бомбити. Авіацію бажано хоча б підбити та відступити пожертвувавши захопленою технікою. З пару десятків таких точок по всій рф і буде ВЕСЕЛО!
Як наслідок рф буде вимушена перекидувати війська. В рф можуть появитись нові республіки під контролем місцевих царьків. РФ буде перевантажена мікроменеджментом всіх цих конфліктів. І рф розвалиться. Це ж так просто. Прям по шаблону гібридної війни яку рф вела в Україні в 2014 році.
І ні не так як ви описали. А так як робила рф. Росіяни розуміють тільки силу. А тому ніяких совєтів і рад. Буде Главарь і його ополченіє. Главарь який буде правити кувалдою та силою. Главарем в ідеалі має ставати (назначатись з місця прийняття рішень) місцевий царьок який до того там був наступним по главенству після єдра і маріонеток. І так далі. Ми там взагалі маємо бути ні причому . То все розвал імперії та бунтування поневолених народів.
- Вот сляпали,как вам?
- А вот вам ответочка!
Отбой.
Роль "дурака" тем,кто наблюдает за игрой.
А так, пробачте, це має вигляд ніби в Тік-Ток війську Кадирова і у РДК був один і той же відеооператор.
У мене питання - хто фінансує цей Болівуд? І для чого?