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"Российский добровольческий корпус" заявил, что его бойцы снова выполняли задания в Брянской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

"Российский добровольческий корпус" заявил сегодня, что снова "выполнил боевые задания" в Брянской области.

Об этом говорится в заявлении Корпуса в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцы "Российского добровольческого корпуса" снова посетили Брянскую область! Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши открытки и попросили спрятаться на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты!" – говорится в заявлении.

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К заявлению прикреплено видео, на котором показано, как один из бойцов РДК общается с мужчиной в сельской местности. Мужчина сказал, что тот находится в селе Случевск Брянской области.

"Родина наша. А до Москвы далеко отсюда?" – спросил боец, но его собеседник смог назвать только расстояние до областного центра. Также боец РДК передал мужчине открытки и рекомендовал спрятаться в укрытии, потому что "идет бой с путинским режимом".

Кроме того, на видео показали кадры стрельбы.

Как пишет Медуза, за несколько часов до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ предотвратили якобы попытку проникновения на территорию России "украинской ДРГ в количестве 20 человек". По его словам, это произошло в районе села Случовск. Богомаз утверждал, что вооруженные силы России вместе с пограничными войсками якобы нанесли "противнику огневое поражение".

Впоследствии российское пропагандистское издание РБК опубликовало заявление Минобороны РФ, почти повторяющее рассказ губернатора Брянской области Богомаза.

Напомним, в марте 2023 года "Российский добровольческий корпус" уже заявлял о рейде в Брянскую область.
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Топ комментарии
+16
Визвольна боротьба на території Росії набирає обертів!
- посетили Брянскую область
- уличили во лжи губернатора
- встретили живого человека, предположительно русского
- вручили листовки
- спросили: как пройти на Москву
вот так "іде бій із путінським режимом"...
шапито...
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06.04.2023 21:32
+9
Фігня. Такі загони "які ми не контролюємо" мають діяти в глибині рф, а не на наших кордонах.

Вони мають діяти там де в рф немає кому їм протидіяти. Десь в глибинці.

Вбивати всіх псів режиму Кремля, тобто росгвардію та армію рф, інколи поліцію якщо вона підкорилась кремлю та виїхала на затримання. Назначати свою владу і ставати причиною фізичного безслідного зникнення влади єдиної росії. Чекати поки кремль попробує туди перекинути підкріплення та знищувати це підкріплення. І так аж поки не прилетить авіація, яка почне всіх бомбити. Авіацію бажано хоча б підбити та відступити пожертвувавши захопленою технікою. З пару десятків таких точок по всій рф і буде ВЕСЕЛО!

Як наслідок рф буде вимушена перекидувати війська. В рф можуть появитись нові республіки під контролем місцевих царьків. РФ буде перевантажена мікроменеджментом всіх цих конфліктів. І рф розвалиться. Це ж так просто. Прям по шаблону гібридної війни яку рф вела в Україні в 2014 році.
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06.04.2023 21:50
+7
В Брянській області рф... тобто, в колишній українській Стародубщині, яку раша окупувала і анексувала після 'референдуму на багнетах', в 1919 році.
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06.04.2023 21:52
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Правила форума Совет форумчан
Визвольна боротьба на території Росії набирає обертів!
- посетили Брянскую область
- уличили во лжи губернатора
- встретили живого человека, предположительно русского
- вручили листовки
- спросили: как пройти на Москву
вот так "іде бій із путінським режимом"...
шапито...
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06.04.2023 21:32 Ответить
ви бачили, який у нього чистий двір? це не росіянин 100 %
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06.04.2023 22:12 Ответить
Фігня. Такі загони "які ми не контролюємо" мають діяти в глибині рф, а не на наших кордонах.

Вони мають діяти там де в рф немає кому їм протидіяти. Десь в глибинці.

Вбивати всіх псів режиму Кремля, тобто росгвардію та армію рф, інколи поліцію якщо вона підкорилась кремлю та виїхала на затримання. Назначати свою владу і ставати причиною фізичного безслідного зникнення влади єдиної росії. Чекати поки кремль попробує туди перекинути підкріплення та знищувати це підкріплення. І так аж поки не прилетить авіація, яка почне всіх бомбити. Авіацію бажано хоча б підбити та відступити пожертвувавши захопленою технікою. З пару десятків таких точок по всій рф і буде ВЕСЕЛО!

Як наслідок рф буде вимушена перекидувати війська. В рф можуть появитись нові республіки під контролем місцевих царьків. РФ буде перевантажена мікроменеджментом всіх цих конфліктів. І рф розвалиться. Це ж так просто. Прям по шаблону гібридної війни яку рф вела в Україні в 2014 році.
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06.04.2023 21:50 Ответить
Створювати у рассіі Народні Ради...не Совєти, а саме Ради...скидати з безпілотників Кобзарі...а то "на всіх язиках все мовчить, бо благодєнствує..." - це буде робити "Русский Добровольческий Корпус"?
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06.04.2023 22:00 Ответить
А має значення як саме буде називатись той хто буде робити в рф Народні Ресубліки?)

І ні не так як ви описали. А так як робила рф. Росіяни розуміють тільки силу. А тому ніяких совєтів і рад. Буде Главарь і його ополченіє. Главарь який буде правити кувалдою та силою. Главарем в ідеалі має ставати (назначатись з місця прийняття рішень) місцевий царьок який до того там був наступним по главенству після єдра і маріонеток. І так далі. Ми там взагалі маємо бути ні причому . То все розвал імперії та бунтування поневолених народів.
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06.04.2023 22:37 Ответить
В Брянській області рф... тобто, в колишній українській Стародубщині, яку раша окупувала і анексувала після 'референдуму на багнетах', в 1919 році.
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06.04.2023 21:52 Ответить
Тоді було - нащо нам Стародубщина...зараз нащо нам Донбас...завтра ще щось нащо...
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06.04.2023 22:06 Ответить
"Із краплі буде море".
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06.04.2023 22:15 Ответить
Москалі живуть як бидло, тьху
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06.04.2023 22:18 Ответить
хфазенда папы карло
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06.04.2023 22:55 Ответить
план ***** накрылся медным тазом...
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06.04.2023 22:24 Ответить
зазеркалье а где мусора ..участковый. рос гвардия и собр гвардия
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06.04.2023 22:54 Ответить
тік-ток тік-ток
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06.04.2023 22:56 Ответить
"потешные войска"
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06.04.2023 23:05 Ответить
Рашистов-путлерастов валять норм., й їм не "потєшно".
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07.04.2023 02:23 Ответить
Дед от страха забыл где живет
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06.04.2023 23:06 Ответить
Мусарню треба захоплювати, потім сільраду а не по селу бігати
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06.04.2023 23:10 Ответить
Такими акциями оттягиваются войска с передовой, на охрану, протяжённой границы, на полноценное перекрытие которой у раши никогда не хватит войск.
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06.04.2023 23:20 Ответить
да да 100% никогда у рф не хватало сил на 100% перекрытие границы... никогда
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07.04.2023 08:42 Ответить
Пересмотрел Соловья или Скабеиху ?
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08.04.2023 16:59 Ответить
не, слушаю Бабченко
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08.04.2023 20:12 Ответить
так що, тепер сюди донатити?
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06.04.2023 23:29 Ответить
Прикольно )
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07.04.2023 00:21 Ответить
Я не понимаю смысл этого движняка.
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07.04.2023 00:34 Ответить
ууу, да он прост в понимании, отвлекающий и беспокоящий. Обороняющаяся сторона должна часть своих ресурсов (людских, материальных) держать на др. участке. Бьют - там где слабая оборона. + ИПСО - тепрь люмпен в рф, должен понимать, чо война в любой момент может прийти и на его терриотрию, не только они будут "мочить", где-то там, далеко, далеко, а он с бутылкой водки перед теликом будет наблюдать как "вкс расии мочит всех"
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07.04.2023 08:40 Ответить
Норм. Побільше б таких акцій.
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07.04.2023 02:24 Ответить
Якось так виглядає, що РДК - це спроба відволікання уваги на негідний об'єкт.
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07.04.2023 03:41 Ответить
Игра спецслужб "видосиками" в "подкидного" :
- Вот сляпали,как вам?
- А вот вам ответочка!
Отбой.
Роль "дурака" тем,кто наблюдает за игрой.
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07.04.2023 06:47 Ответить
Да нет друже, это не подкидной. Это очень серьезно. Есть ребята, хорошо подготовленные, вооруженные, а главное мотивированные, имеющие колоссальный опыт боев, за ними логистика и поддержка страны которая успешно отбивает атаки "второй армии мира". Против них ФСБ "Брянской области" "не нюхавшей пороха", пограничники рф - где больше половины тупое мясо - срочники. И сам пораскинь мозгами -чем и для кого это закончится плачевно. А видео с уничотжением вышек наблюдения пограничников с самими пограничниками рф, тебе ни очем не говорит?- а год назад- там все было тихо и спокойно, а главное душевно, так и мирно
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07.04.2023 08:30 Ответить
поставь акцент на слове "душевно"
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07.04.2023 08:34 Ответить
відосики капєц боротьба з путінським режимом в сільському сараї брянської губернії
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07.04.2023 08:59 Ответить
Краще б показали скільки знищили ворожого особового складу, танків БМП, складів, ешелонів з технікою і БК, чи збили безпілотників.
А так, пробачте, це має вигляд ніби в Тік-Ток війську Кадирова і у РДК був один і той же відеооператор.
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07.04.2023 09:38 Ответить
Відосік зняли. Тепер вже ТОЧНО віримо!
У мене питання - хто фінансує цей Болівуд? І для чого?
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07.04.2023 17:56 Ответить
картинка для раша тв - виправдання вбивства українців.пішли ви нах довбограї.
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08.04.2023 08:09 Ответить
 
 