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Результаты визита в Польшу будут ощутимы для нашего фронта, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 407-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой. День внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, которые запланированы на ближайшие недели.

Провел совещание с главой правительства Шмыгалем, больше относительно текущих вопросов. Координация государственных шагов, решений. Совещание относительно ситуации с безопасностью, работы правоохранительных органов. Наша международная повестка дня – подготовка встреч, переговоров, обращений. Как всегда, был на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой.

Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и в постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины. И я благодарю Польшу, благодарю наших партнеров за то, что этот визит стал действительно содержательным", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: России не выиграть у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок, - Зеленский перед депутатами и представителями общественности Украины и Польши. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Нюхнуло і вилізло.
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06.04.2023 22:37
+11
Результати візиту в Оман:
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06.04.2023 22:49
+7
Злізла муха увечері з рогів вола, витерла лоба та й каже: "Ох ми сьогодні й наоралися!"
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06.04.2023 22:44
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Нюхнуло і вилізло.
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06.04.2023 22:37 Ответить
..а він точно у Польщі був? Бо якісна стежка через скручену польську купюру у 100 злотих гарантує щасливі мандри.....)))
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06.04.2023 22:43 Ответить
доброго ранку нікчемо вава! запилив таки гундосик
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06.04.2023 22:38 Ответить
Злізла муха увечері з рогів вола, витерла лоба та й каже: "Ох ми сьогодні й наоралися!"
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06.04.2023 22:44 Ответить
Результати візиту в Оман:
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06.04.2023 22:49 Ответить
В Оманi він домовився, що здасть тільки дещо на півдні, а його віроломно кинули.
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06.04.2023 23:30 Ответить
А про Херсон він не знав, що він на Правобережжі !
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07.04.2023 07:56 Ответить
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06.04.2023 22:57 Ответить
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06.04.2023 22:58 Ответить
Дякуемо Польщi !!!
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06.04.2023 23:26 Ответить
Так оббирати маленьку країну, срань господня.
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07.04.2023 01:42 Ответить
Коли вже в Ізраїлі щось виклянчиш, чи не по торі?
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07.04.2023 01:44 Ответить
Коли вже тебе,блт, гнусаву с"уку, занімить?!!!
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07.04.2023 08:15 Ответить
Коли цей ідіот закриє своє тупорило єпало??
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07.04.2023 09:24 Ответить
 
 