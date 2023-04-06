Результаты визита в Польшу будут ощутимы для нашего фронта, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 407-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой. День внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, которые запланированы на ближайшие недели.

Провел совещание с главой правительства Шмыгалем, больше относительно текущих вопросов. Координация государственных шагов, решений. Совещание относительно ситуации с безопасностью, работы правоохранительных органов. Наша международная повестка дня – подготовка встреч, переговоров, обращений. Как всегда, был на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой.

Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и в постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины. И я благодарю Польшу, благодарю наших партнеров за то, что этот визит стал действительно содержательным", - рассказал Зеленский.

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