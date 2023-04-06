В оккупированном Крыму под Симферополем пожар, местные говорят о взрывах. ВИДЕО

В селе Перово возле Симферополя в оккупированном Крыму пожар, якобы горит птицефабрика. При этом местные жители на видео говорят, что что-то "взрывается".

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