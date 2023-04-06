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Крым (26017) пожар (5562) Симферополь (655)

В оккупированном Крыму под Симферополем пожар, местные говорят о взрывах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В селе Перово возле Симферополя в оккупированном Крыму пожар, якобы горит птицефабрика. При этом местные жители на видео говорят, что что-то "взрывается".

Смотрите на Цензор.НЕТ.

В оккупированном Крыму под Симферополем пожар, местные говорят о взрывах 01

Читайте также: Оккупанты создают "добровольческие дружины" в Симферополе. Боятся активизации проукраинского движения, - Генштаб
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Топ комментарии
+20
родную ґовєнь пучить
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06.04.2023 23:31
+19
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06.04.2023 23:29
+18
На фабрике выращивали жарптиц.
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06.04.2023 23:35
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06.04.2023 23:29 Ответить
Яйця взриваються 😁
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06.04.2023 23:29 Ответить
ті що по 17 грн.?
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06.04.2023 23:47 Ответить
Пердаки!
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06.04.2023 23:51 Ответить
родную ґовєнь пучить
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06.04.2023 23:31 Ответить
Все б нічого, та якийсь бовдур в той самий момент вирішив покурити.
Як завше, де-попало.
Чи ще не попало...
От дідько! Не знаю - я вже геть чисто заплутався.
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07.04.2023 03:32 Ответить
на другому віде по іронічному "тушат тушат і шото он взривается" та характерному причмокуванню - чути явно що народ радіє бавовні насправді.
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06.04.2023 23:32 Ответить
На фабрике выращивали жарптиц.
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06.04.2023 23:35 Ответить
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06.04.2023 23:38 Ответить
Colt
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07.04.2023 03:04 Ответить
То вибухають кацапські пердаки
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06.04.2023 23:39 Ответить
Це тільки початок... Камнєй с нєба в Криму буде багато!
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06.04.2023 23:40 Ответить
По курам, яйцам и птицефабрикам - это к Резникову.
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06.04.2023 23:41 Ответить
Курортний сезон у Криму і на кавказькому побережжі і у Гелинжику ( де дворец хутина) потрібно почати гучними салютами

нехай бояться, цукі , які раділи що українці без опалення сидять . НЕХАЙ московитам буде жарко
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06.04.2023 23:46 Ответить
фарба неякісна для крашанок попалась...
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06.04.2023 23:50 Ответить
PO DOMASHNIEMU )) GORITE KURWY
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07.04.2023 00:06 Ответить
«Мечты о Великой России всегда заканчиваются карточками на хлеб» перефразую--вялічіє расєї закінчиться курячими окорочками
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07.04.2023 00:23 Ответить
Не-не-не, больше никаких окорочков. Пусть шишки и ягель собирают.
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07.04.2023 01:40 Ответить
Курячий послід має велику концентрацію азотних складових,які є матеріалом для виробництва вибухівки.лайно вибухає панове!.от і підтвердилась теорія про таємні біолабораторії та птахів- диверсантів.тепер,як кацап ловитиме курку в українському селі,хай сто раз подумає,чи не вибухне та курка- камікадзе в його загребущих руках.
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07.04.2023 01:39 Ответить

(Не паліть контору!)
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07.04.2023 03:27 Ответить
То що, крисчянє: це вже камні с нєба чи... шота апять пашло нє так?
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07.04.2023 03:25 Ответить
Бовтуни-и-и!!! То "масковский петух" наніс яєць - щоб з них вилупилися "зелені півники" А яйця "бовтунами" виявилися та розриваться стали От сірководень в них і загорівся!
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07.04.2023 03:52 Ответить
Петухов рвет на части?
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07.04.2023 07:04 Ответить
..ни дня без взрывов,рюзке быдлонасекомыши взрываются от злости...
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07.04.2023 07:25 Ответить
та там через залізницю від тої птахофабрики вже міська територія і територія машбудзаводу "Строммашина"! Там могли розвернути виробництво військової техніки, чи взагалі зберігати її.
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07.04.2023 10:45 Ответить
Склад боеприпасов плохо замаскировали. Кто то красного петушка пустил. И это хорошо👍🥷.
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08.04.2023 07:55 Ответить
 
 