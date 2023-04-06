В оккупированном Крыму под Симферополем пожар, местные говорят о взрывах. ВИДЕО
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В селе Перово возле Симферополя в оккупированном Крыму пожар, якобы горит птицефабрика. При этом местные жители на видео говорят, что что-то "взрывается".
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Топ комментарии
+20 lammer ya
показать весь комментарий06.04.2023 23:31
+19 5 копійок
показать весь комментарий06.04.2023 23:29
+18 Colt
показать весь комментарий06.04.2023 23:35
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Як завше, де-попало.
Чи ще не попало...
От дідько! Не знаю - я вже геть чисто заплутався.
нехай бояться, цукі , які раділи що українці без опалення сидять . НЕХАЙ московитам буде жарко
(Не паліть контору!)