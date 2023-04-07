Ближний бой в Бахмуте: пограничник "Архитектор" с крыши дома бросает гранаты во врагов. ВИДЕО

Четверо пограничников отстояли свою позицию в Бахмуте, находясь практически в окружении врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об одном из фрагментов этого боя рассказал один из его участников - украинский пограничник "Архитектор".

"Заступили мы на позицию первого апреля. Заступали мы вчетвером. День проходил, в принципе как всегда - постоянные обстрелы минометные. В Бахмуте очень плотная застройка. Между домами маленькое расстояние. Ночью враг зашел в соседние дома и, по сути, окружил нас. Утром начался бой. Бой был очень тяжелый.Я принял решение вылезти на крышу, чтобы бросить несколько гранат в их сторону. Решение было такое - импульсивное. Один из врагов залез уже к нам в дом снизу. Ребята его ликвидировали, но он успел бросить несколько гранат от которых дом загорелся. Нам пришлось через крышу выходить из дома", - рассказывает "Архитектор" о бое.

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