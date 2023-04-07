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Ближний бой в Бахмуте: пограничник "Архитектор" с крыши дома бросает гранаты во врагов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Четверо пограничников отстояли свою позицию в Бахмуте, находясь практически в окружении врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об одном из фрагментов этого боя рассказал один из его участников - украинский пограничник "Архитектор".

"Заступили мы на позицию первого апреля. Заступали мы вчетвером. День проходил, в принципе как всегда - постоянные обстрелы минометные. В Бахмуте очень плотная застройка. Между домами маленькое расстояние. Ночью враг зашел в соседние дома и, по сути, окружил нас. Утром начался бой. Бой был очень тяжелый.Я принял решение вылезти на крышу, чтобы бросить несколько гранат в их сторону. Решение было такое - импульсивное. Один из врагов залез уже к нам в дом снизу. Ребята его ликвидировали, но он успел бросить несколько гранат от которых дом загорелся. Нам пришлось через крышу выходить из дома", - рассказывает "Архитектор" о бое.

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Топ комментарии
+32
Учора німці в новинах показували Бахмут і захисників міста в час відпочинку. Коні,собачки, інші тварини і очі Воїнів стомлені, сумні, тривожні. Дивитися реально боляче, а як їм там.....Бережіть себе
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07.04.2023 09:08
+15
А що дивного і поганого в сльозах захисника? Чи емоції заборонено чи не має причин плакати? Наразі дивилася відео з одних із доріг на Бахмут, ноги Воїна в уже зношеному взутті чи Гімн України, коли зашивають рану ....плачу.
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07.04.2023 10:03
+13
Бережи Вас Бог, синки.
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07.04.2023 12:25
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Учора німці в новинах показували Бахмут і захисників міста в час відпочинку. Коні,собачки, інші тварини і очі Воїнів стомлені, сумні, тривожні. Дивитися реально боляче, а як їм там.....Бережіть себе
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07.04.2023 09:08 Ответить
Немецкие СМИ вообще странные. Плачущего солдата тоже они опубликовали. Ничего особенного, но от американских или британских журналистов такого точно не увидишь.
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07.04.2023 09:42 Ответить
А що дивного і поганого в сльозах захисника? Чи емоції заборонено чи не має причин плакати? Наразі дивилася відео з одних із доріг на Бахмут, ноги Воїна в уже зношеному взутті чи Гімн України, коли зашивають рану ....плачу.
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07.04.2023 10:03 Ответить
И правильно сделали. Люди должны знать какой ценой дается эта война.
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07.04.2023 23:24 Ответить
Чітер.
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07.04.2023 09:15 Ответить
Там реально Пекло але наші герої дають білети до кОбзона щохвилини.
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07.04.2023 09:40 Ответить
На*рать на них. Наших шкода.
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10.04.2023 07:42 Ответить
На усих відео видно, що рашисти одягнені в усе нове. Упс ... Китай допомагає ??
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07.04.2023 11:44 Ответить
Це не марафон, де орки- чмобіки з заржавілими автоматами.
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07.04.2023 19:31 Ответить
стрілковий бій - це самий край... вони тупо завалять своїм смердючим м'ясом

нажаль, й надалі нестача далекобійної зброї (привіт НАТО, блд...), дронів (тут вже привіт Резнікову)
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07.04.2023 11:49 Ответить
Бережи Вас Бог, синки.
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07.04.2023 12:25 Ответить
Як командує один з захисників Вугледару (наш знайомий хлопець) перед залпом: По підорасам ВОГОНЬ !!
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07.04.2023 14:25 Ответить
Уночі ворог зайшов у сусідні будинки і, по суті, оточив нас. Джерело: https://censor.net/ua/v3410647.
Виходить, ворог вночі чогось не спить а наші як?
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07.04.2023 19:28 Ответить
Нашісидять на тих позицях довго, а орки свіженькі підійшли.
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10.04.2023 07:47 Ответить
Так якщо довго сидіти то всім треба спати вночі і не важливо що навкруги?
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10.04.2023 17:12 Ответить
В наших для ротації одна дорога, яку тримають великою кров'ю і яка прострелюється. Орки можуть підходити скільки їм треба. Можна сказати, наші майже оточені.
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11.04.2023 08:25 Ответить
Сирському напишіть це а не мені очі відкривайте.
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11.04.2023 10:15 Ответить
Сирський і в Дебальцево так воював.
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11.04.2023 11:44 Ответить
 
 