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Гнилые бараки, туалет на кухне, холод и плохая проводка: жизнь в российском Забайкалье – регионе РФ с наибольшими потерями на войне в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские пропагандисты сняли сюжет о проблемах жителей российского Забайкалья - региона, понесшего наибольшие человеческие потери на войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по сюжету, самой большой проблемой региона является аварийное жилье, построенное еще в середине прошлого века. В домах забайкальцев постоянные проблемы со светом, канализацией и другими коммунальными благами.

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Топ комментарии
+28
Это уже технологический прорыв или прыжок в светлое будущее?
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07.04.2023 09:24
+22
Ніхто там нічого не робить і не робитиме. Народ, який живе по вуха в лайні, набагато легше відправити воювати хоч в Сирію, хоч в Україну, та хоч з марсіанами, ніж народ, що живе благополучно. Тому їх і тримають в такому стані.
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07.04.2023 09:36
+19
Мені якось по#уй.
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07.04.2023 09:25
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Это уже технологический прорыв или прыжок в светлое будущее?
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07.04.2023 09:24 Ответить
І те і інше.
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07.04.2023 09:32 Ответить
А У НАС все ЗАШИБИСЬ !!! ДА ??? ( Не патриотично ? А по правде ?? )
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07.04.2023 17:58 Ответить
ТАК МЫ И НЕ ГОВОРИМ ЧТО У НАС СВЕРХДЕРЖАВА
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08.04.2023 21:11 Ответить
А что У НАС ??
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08.04.2023 23:42 Ответить
Повернення свинорусів до свого первісного природнього стану
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08.04.2023 14:25 Ответить
это духовные скрепы.........(«духовные скрепы») - ідеологічна настанова в Росії, що позначає «традиційні цінності» для населення РФ, яка набула популярності за часів пізнього путінізму,)
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07.04.2023 09:33 Ответить
духовний скреп ''там де їси там і сри''= як у звірів
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07.04.2023 09:49 Ответить
Неправда. Звірі завжди їдять та випорожнюються окремо! Навіть в обмеженому просторі ( в клітці) намагаються максимально відокремити ціилокації.
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07.04.2023 11:00 Ответить
нанопрорив
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07.04.2023 09:48 Ответить
Палац Володимира Путіна в Геленджику обійшовся російським платникам податків в 100 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів)
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07.04.2023 09:54 Ответить
ляпота
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07.04.2023 12:08 Ответить
Якось пох..
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07.04.2023 09:24 Ответить
Мені якось по#уй.
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07.04.2023 09:25 Ответить
Да не просто, як Ви зазначили, а просто радісно, ''душевно'' так
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07.04.2023 10:13 Ответить
Пистить дрова-скрепненько...
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07.04.2023 09:25 Ответить
Лапатнікі-нада іщьо нємнога патєрпєть...
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07.04.2023 09:25 Ответить
А шо таке? Скрепно, духовно та на завидки всьому світу. Це містечко є світоч цивілізації, бо що далі страшно уявити.
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07.04.2023 09:26 Ответить
ві нє панімаєтє..єто другоє.. на Бєрлін..на Варшаву..на Вашінгтон..
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07.04.2023 09:28 Ответить
мечтать о светлом будущем.... так сладко
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07.04.2023 09:29 Ответить
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07.04.2023 09:29 Ответить
Так звідки ж узяти грошей на ремонт - всі кошти йдуть на те, щоб убивати українців...
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07.04.2023 09:30 Ответить
tak, a 6e na rozki6ne zyttja oligarhiv....
a taki kazapky 6e j svoih syniv posylajjut´ vmyraty za hujla na vijni z Ukrainoju 🤥 idioty 😠
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07.04.2023 11:43 Ответить
Нащо це нам? Нам своє робити.
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07.04.2023 09:31 Ответить
"ад рускіх больніц"..можете самі набрати в гугл-картинки
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07.04.2023 09:31 Ответить
Але ці людожери добре знають ЩО ЇМ ЗАВАЖАЕ АМЕРИКА мате якісне життя 🤣🤣
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07.04.2023 09:39 Ответить
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07.04.2023 09:56 Ответить
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07.04.2023 10:16 Ответить
Вообще то это китайские земли,московиты там переселенцы-колонисты,на свфоей родине им не живется,едут в сраные бараки хер знает куда.
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07.04.2023 09:34 Ответить
Та у них і на рідних болотах така же срань. За 40 км від мацкви починаються бараки
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07.04.2023 09:40 Ответить
Ніхто там нічого не робить і не робитиме. Народ, який живе по вуха в лайні, набагато легше відправити воювати хоч в Сирію, хоч в Україну, та хоч з марсіанами, ніж народ, що живе благополучно. Тому їх і тримають в такому стані.
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07.04.2023 09:36 Ответить
Превращение граждан в глупых и нищих - это первая цель любого диктаторского режима.
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07.04.2023 09:54 Ответить
Сарана, коли повністю спустошує територію лізе на іншу.
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07.04.2023 09:44 Ответить
Скрєпнєнько )
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07.04.2023 09:47 Ответить
Напоминает ролики русских в ютьюбе про "загнивающую Америку", где копаются в бедных злачных кварталах.
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07.04.2023 09:50 Ответить
на 10 сек великий телевізор кодує їх щодня що вони своїм невиносимим вялічієм затьмарюють сонце так що все нормас
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07.04.2023 09:59 Ответить
Ходит рассказывает где у нее проводка згорела. Байден! Что ты творишь?
Если ходить и пальцем тыкать в сгоревшую проводку, интересно, она сама восстановиться?
Или надо пойти кабель новый купить и заменить.
Или туалет с кухни перенести в туалет.
Кто все это должен ей сделать?
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07.04.2023 10:19 Ответить
чого кацапи скавчать7 нормальні умови для них, чи вони вже забули як по дуплах спали та зубами чухались
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07.04.2023 10:21 Ответить
А еще у них негров бьют! По всей тайге, как белок, в глаз...
Ничего не напоминает? Стары трюк советсвкой пропаганды - чтобы отвлечь внимание от проблем в своем доме указать на недостаток другого убогого...
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07.04.2023 10:21 Ответить
.

типичное рассеянское Замкадье. таковых 90 % паРаши.

более-менее на паРаше- это только несколько регионов, в основном все они примыкают к Украине.
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07.04.2023 10:49 Ответить
Русский художник Анненков Ю.П.: "В 1918 году после бегства красной гвардии из Финляндии я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: "2 арш. 2 верш.", "2 арш. 5 верш.", "2 арш. 10 верш."... Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 аршина 12 вершков в высоту.Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: "Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила".Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - доверху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: "Понюхай нашава гавна ладно ваняит".На третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка: "Тов. Камандир".На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
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07.04.2023 11:03 Ответить
Начебто Київщину після деокупації описав. Навіть з різницею в 100 років ментальність кацапа не змінилась.
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07.04.2023 11:21 Ответить
служив там в Улан Уде. В 64-65 роках. Звичвйно були по всій Бурятії.Було там тоді як і по всьому совку.. А тепер звичайно ні вони ні хто інший в бувшому совку нікому і ***** не потрібні як і в Україні. Просто українці не сидять на жопі а працють і живуть набагато краще.
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07.04.2023 11:03 Ответить
Как раньше говорили:
Бог придумал рай,
Бабу,черта и Забайкальский край.
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07.04.2023 11:09 Ответить
Там 70 % населення алкоголіки -наркомани , разом з дітьми . Бурятія-бомжатник , але ж "величие " аж пре .
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07.04.2023 11:12 Ответить
Як казав Дімон, - грошей нема, але ви тримайтесь. А стосовно ментів, які не шукають злодіїв, то вони здатні гамселити тільки протестувальників.
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07.04.2023 11:15 Ответить
Но ***** всё ровно хороший.
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07.04.2023 11:47 Ответить
Где так ...

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10.04.2023 19:29 Ответить
Гойда !!!
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07.04.2023 12:09 Ответить
Якщо туалет у приміщенні це вже прогрес. Дом к експлуатації годєн, тому що він ще не завалився.
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07.04.2023 12:32 Ответить
пенсия в 150 долл это даже очень неплохо потому что у ***** , гундяя, медведева и им подобных дворцы по два млрда долл и яхты по 800 млн долл -- алкаш медведев бухает пойло по 1500 долл и выше --- короче ,,денег нет но вы там держитесь,,--- у нас тоже жируют и люди еле еле концы с концами сводят но масштабы не те , нет такой добычи нефти и газа --- правда для зекаламойского ,,конец эпохи бидности ,, наступил в 19 году , но киоск он падла так и не покрасил хоть и обещал
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07.04.2023 14:11 Ответить
І ці голодранці хотять щоб і ми так жили? Та по усій пиці вам прутнем, потвори мордорівські.
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07.04.2023 14:46 Ответить
це їхнє звичне середовище проживання. ця орда мріяла що захопить Україну і тут також зробить срач, все як вони *******.
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07.04.2023 16:42 Ответить
та не живет она там. а шмотки делают вид жилого помещения, чтоб квартиру новую ДАЛИ, но давальщики квартир тоже не дураки, износ дома 42%
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09.04.2023 09:18 Ответить
а где же туалеты с телепортами. вроде ж пару лет назад обещали, не?
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10.04.2023 18:10 Ответить
 
 