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Гнилые бараки, туалет на кухне, холод и плохая проводка: жизнь в российском Забайкалье – регионе РФ с наибольшими потерями на войне в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские пропагандисты сняли сюжет о проблемах жителей российского Забайкалья - региона, понесшего наибольшие человеческие потери на войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по сюжету, самой большой проблемой региона является аварийное жилье, построенное еще в середине прошлого века. В домах забайкальцев постоянные проблемы со светом, канализацией и другими коммунальными благами.
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a taki kazapky 6e j svoih syniv posylajjut´ vmyraty za hujla na vijni z Ukrainoju 🤥 idioty 😠
Если ходить и пальцем тыкать в сгоревшую проводку, интересно, она сама восстановиться?
Или надо пойти кабель новый купить и заменить.
Или туалет с кухни перенести в туалет.
Кто все это должен ей сделать?
Ничего не напоминает? Стары трюк советсвкой пропаганды - чтобы отвлечь внимание от проблем в своем доме указать на недостаток другого убогого...
типичное рассеянское Замкадье. таковых 90 % паРаши.
более-менее на паРаше- это только несколько регионов, в основном все они примыкают к Украине.
Бог придумал рай,
Бабу,черта и Забайкальский край.