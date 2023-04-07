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Российский танк с антиджавелиновым "мангалом" догорает в Марьинке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины в Марьинке уничтожили российский танк, который оккупанты оборудовали так называемым "мангалом" для защиты от ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящего танка бойцы опубликовали в соцсетях.

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Топ комментарии
+34
Є альтернатива т.з. "мангалу":


Переваги:

- легший та красивіший.

- сприяє підвищенню морального духу (можна пострибати).

Недоліки:

- як і "мангал", не захищає від ПТРК "Javelin".
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07.04.2023 11:32
+23
"ну тупы-ы-ы-ы-ые...." !
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07.04.2023 11:05
+22
Шашлик.
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07.04.2023 10:59
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Шашлик.
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07.04.2023 10:59 Ответить
пока рано, надо подождать когда мангал прогреется, и угли будут !
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07.04.2023 11:50 Ответить
Треба було ще поруч в хатинку влучити, там точно три весьолих друга шастали, одного на вулиці видно
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07.04.2023 11:01 Ответить
А вдруг это тот, кто его подпалил?
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07.04.2023 14:06 Ответить
Шикарно в нього "дупа" палає!!!!
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07.04.2023 11:04 Ответить
"ну тупы-ы-ы-ы-ые...." !
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07.04.2023 11:05 Ответить
Решітка потрібна для послаблення куммулятивного струменя. Але той же НЛАВ, діє за іншим принципом, там створюється об'ємна зона надвисокого тиску і полум'я просто продавлюється у всі наявні шпарини
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09.04.2023 21:23 Ответить
Шашличників би посадити зверху,отих баканових та Ару з їхніми хламідіями,що волали про НАТО яке провокує і працює на користь ФСБ.
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07.04.2023 11:06 Ответить
Нормально! Башту прикрили а наші хлопці влупили по двигуну Горить саме кормова частина Що так, що так - танк знищено Це ще вогонь від солярки не добрався до бронеукладки Але скоро буде там - вогнище під правою гусеницею спереду - це витікання горючої солярки Тече від баків під ухил - під днищем
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07.04.2023 11:11 Ответить
Там, так-то, и из люков факела нормальные. Возможно он полностью отстрелялся ОФ снарядами, а кумулятивными возможно и не заправляли, вот и не детонирует БК поэтому. Если в планах не предполагали встречи с танками, то ни кумулятивные, ни бронебойные не нужны были. Ну и если изначально предполагалась короткая вылазка против пехоты, на 5-6 выстрелов, то загружать полный БК - себе дороже.
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07.04.2023 14:18 Ответить
Є альтернатива т.з. "мангалу":


Переваги:

- легший та красивіший.

- сприяє підвищенню морального духу (можна пострибати).

Недоліки:

- як і "мангал", не захищає від ПТРК "Javelin".
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07.04.2023 11:32 Ответить
- Куме! Ось я чую про якийсь "мангал" на кацапських танках! Що воно таке є?
- Та то вони "присобачили решітку з металевої хвіртки над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!


Російська «супернанотехнологія» для захисту від ПТУР «Джавелін» та «Н ЛАВ»: "Мангал-М (модернізований) На решітку над баштою танка вкладено "динамічний захист" з мішків з піском! При підльоті "Джавеліна» він спрацьовує і запорошує боєголовці очі...
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07.04.2023 12:13 Ответить
Можна ще видати тенісні ракетки особовому складу
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07.04.2023 12:28 Ответить
Або мухобойки.
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07.04.2023 14:12 Ответить
або міцніші каски - і нехай головою відбивають.
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07.04.2023 15:08 Ответить
Ви забули вказати ще одну перевагу. При певному доопрацюванні ця хріновина може виконувати функції батута. Нахріна там батут - а дідько знає, зате виглядатиме стильно і зкріпно. Та й діма рагозін дуже би втішився і думати перестав би про свою ушкоджену дупу. Принаймні, на деякий час.
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07.04.2023 14:10 Ответить
***,чуть под стул не упал))))))
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07.04.2023 14:11 Ответить
Не, ну мангал, в принципе, надёжная защита !
Правда, "Джавелин" об этом не знает.....
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07.04.2023 11:40 Ответить
Шашлык сгорел , показалост что на менгале кто-то лежит...
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07.04.2023 11:49 Ответить
Той мангал все одно що протимоскітна сітка для каменюки.
Тандемний заряд.
https://m.youtube.com/watch?v=mKXpX6WXCSk
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07.04.2023 12:07 Ответить
То не мангал, а кокошнік.
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07.04.2023 12:10 Ответить
А мангал, до речі, цілий
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07.04.2023 12:27 Ответить
відтягнуть, до того мангала новий танчик приварять і знов в атаку
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07.04.2023 15:54 Ответить
Хлопці, терміново складайте дохлих орків на баштовий мангал. Собачки та котики вже звикли їсти смажених кацапів, бо від сирого м'яса у них животики пучить.
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07.04.2023 12:29 Ответить
А чого всі ржуть, може то така була ідея одразу, коли танк горить - смажити шашлик, тощо. Шах і мат хлопчики.
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07.04.2023 12:32 Ответить
Красиво.
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07.04.2023 12:43 Ответить
То зверху сушилка для абосраних кацапскіх парток...
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07.04.2023 12:43 Ответить
Мангал используется по прямому назначению, буряты прожариваются нормально 😂
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07.04.2023 13:31 Ответить
ударному ядру всі ті приварні решітки до жопи.Якщо навіть попаде в саму кровать,для ударного ядра це фольга.Кровать може захистити тільки від кумулятива.
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07.04.2023 13:38 Ответить
Рецепты кацапской кухни: "Мясо под мангалом"
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07.04.2023 14:31 Ответить
теперь подождать что бы спал жар и мангал можно использовать по назначению
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07.04.2023 15:37 Ответить
Дай Бог здоровья экипажу))))
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07.04.2023 21:08 Ответить
20секунда через один будинок праворуч це що
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07.04.2023 22:12 Ответить
кацапятіна просмаженадо хрусткої скоринки
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07.04.2023 22:39 Ответить
Я люблю смотреть когда сруснявые башней кидаются. Но готов и такие видио как это по десять раз на дню получать.
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07.04.2023 22:46 Ответить
думал, уже нету таких, всех пожгли. а рашисты, поняв что мангалы бесполезны, перестали ими страдать. ан нет, страдают до сих пор.
кстати, не факт что подбили его из птрк или чего другого переносного. он вполне себе мог подорваться на мине.
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08.04.2023 16:58 Ответить
 
 