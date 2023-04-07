Российский танк с антиджавелиновым "мангалом" догорает в Марьинке. ВИДЕО

Украинские воины в Марьинке уничтожили российский танк, который оккупанты оборудовали так называемым "мангалом" для защиты от ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящего танка бойцы опубликовали в соцсетях.

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