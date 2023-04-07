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Российский танк с антиджавелиновым "мангалом" догорает в Марьинке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины в Марьинке уничтожили российский танк, который оккупанты оборудовали так называемым "мангалом" для защиты от ПТРК "Javelin".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящего танка бойцы опубликовали в соцсетях.
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показать весь комментарий07.04.2023 11:32
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Переваги:
- легший та красивіший.
- сприяє підвищенню морального духу (можна пострибати).
Недоліки:
- як і "мангал", не захищає від ПТРК "Javelin".
- Та то вони "присобачили решітку з металевої хвіртки над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!
Російська «супернанотехнологія» для захисту від ПТУР «Джавелін» та «Н ЛАВ»: "Мангал-М (модернізований) На решітку над баштою танка вкладено "динамічний захист" з мішків з піском! При підльоті "Джавеліна» він спрацьовує і запорошує боєголовці очі...
Правда, "Джавелин" об этом не знает.....
Тандемний заряд.
https://m.youtube.com/watch?v=mKXpX6WXCSk
кстати, не факт что подбили его из птрк или чего другого переносного. он вполне себе мог подорваться на мине.