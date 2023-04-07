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За 11 месяцев собрано более $300 млн через UNITED24, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 300 миллионов долларов. Украина чувствует поддержку всего мира в борьбе за свободу и независимость. Спасибо!" - отметил Зеленский.

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Топ комментарии
+16
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07.04.2023 11:57
+8
Тепер хватіт і зеленим внукам.
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07.04.2023 11:41
+8
Скільки зібрано це цікаво. А от як витрачено, цікаво не менше.
В тому числі, скільки з цих 300 мільйонів потрапило в найвеличніші кишені...
Хоча, про що це я...
#неначасі.
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07.04.2023 11:43
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кому що а бубі money money money!
така собі abba
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07.04.2023 11:40 Ответить
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07.04.2023 11:42 Ответить
Тепер хватіт і зеленим внукам.
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07.04.2023 11:41 Ответить
Сказав подоляцький бот чотирьох днів від народження
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07.04.2023 12:35 Ответить
Не матюкайся, відро з гайками, бо зараз загримиш в баню. Під панфари.
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07.04.2023 12:16 Ответить
В якому класі ти навчаєшся що не знаєш свого нарєчія і пишеш з помилками?
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07.04.2023 12:46 Ответить
йому 4 дні, ще навчиться
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07.04.2023 12:48 Ответить
Усє хто протів бубачькі найвеличнівшивага єта кацапі рагатіє!!!
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07.04.2023 13:05 Ответить
сів на сраку коли воно хрипіло як його діти страждають від війни...
- самі постраждалі.....
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07.04.2023 12:14 Ответить
а хтож в Італії не страждає?
тількі ті діти які не в Італії..
в буби все ок, слава сталевим яйцям!
і сам в бункері і діти не в Бахмуті....
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07.04.2023 13:14 Ответить
Ти диви, скільки зелєбобіків під Вашим, пане, дописом зібралося! Хоч греблю гати!

Може Вас використовувати як наживку для відловлювання "нових ліц" подоляковської ботоферми?
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07.04.2023 12:37 Ответить
У падляка свіженька партія оформилась
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07.04.2023 13:09 Ответить
Їх вже похрестили.
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07.04.2023 13:25 Ответить
Скільки зібрано це цікаво. А от як витрачено, цікаво не менше.
В тому числі, скільки з цих 300 мільйонів потрапило в найвеличніші кишені...
Хоча, про що це я...
#неначасі.
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07.04.2023 11:43 Ответить
Ткаченко уже сказал что деньги пойдут артистам. Схема простая. Артистам дают деньги, они хвалят зелибобу постоянно, все любят бубу.
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07.04.2023 18:07 Ответить
свати на кацапії, ліпецька фабрика....
стопа...
буба надай грівну на ЗСУ? - ну хоч одну?..
ніколи не надасть....
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07.04.2023 11:48 Ответить
Він навпаки хотів забрати доплати.
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07.04.2023 11:51 Ответить
нормально, без нервів.... - Буба чемпіон!
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07.04.2023 11:59 Ответить
Чемпіон боротьби з ковідом і по сумісництву великого крадівництва.
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07.04.2023 12:08 Ответить
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07.04.2023 11:57 Ответить
Зате паржалі папріколу.
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07.04.2023 12:09 Ответить
Неясно,це що його фонд,типу фонду Порошенка?
Може ще і Приватбанк згадає,та фонд Притули,тільки яке відношення має до них.
Навіть ті фото і відео,які показує через мережі і то не його власність.
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07.04.2023 12:10 Ответить
В сесійній залі таку суму зібрали би за одне засідання, но не на часі.
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07.04.2023 12:33 Ответить
Ну і чого не сказати скільки і чого з тих мульонів уже відправлено на фронт? Чи вони в оманських офшорах осідають?
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07.04.2023 12:59 Ответить
а скільки з тих сотень мільйонів баксів ти вже вкрав зі своєю шоблою антиукраїнських мародерів?? чи то ми взнаємо, як завжди, з журналіських розслідувань??
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07.04.2023 14:02 Ответить
Просто хотілось би дізнатися скільки бригад отримали повне екіпірування з цих грошей. Бо щось мені здається, що ці гроші просто або крадуться, або витрачаються не за призначенням
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07.04.2023 14:59 Ответить
Яннуковощ зі своїми "площадками" лох і жебрак в порівнянні з прокачкою грошей через UNITED24 Зельоним і Ко
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07.04.2023 15:18 Ответить
 
 