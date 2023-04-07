За 11 месяцев собрано более $300 млн через UNITED24, - Зеленский. ВИДЕО
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За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 300 миллионов долларов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 300 миллионов долларов. Украина чувствует поддержку всего мира в борьбе за свободу и независимость. Спасибо!" - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+16 Mikola Mazurenko
показать весь комментарий07.04.2023 11:57
+8 5 копійок
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+8 vigo
показать весь комментарий07.04.2023 11:43
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Пожалуйста, подождите...
така собі abba
- самі постраждалі.....
тількі ті діти які не в Італії..
в буби все ок, слава сталевим яйцям!
і сам в бункері і діти не в Бахмуті....
Може Вас використовувати як наживку для відловлювання "нових ліц" подоляковської ботоферми?
В тому числі, скільки з цих 300 мільйонів потрапило в найвеличніші кишені...
Хоча, про що це я...
#неначасі.
стопа...
буба надай грівну на ЗСУ? - ну хоч одну?..
ніколи не надасть....
Може ще і Приватбанк згадає,та фонд Притули,тільки яке відношення має до них.
Навіть ті фото і відео,які показує через мережі і то не його власність.