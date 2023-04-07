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Профессор налогового университета в Ирпене по просьбе студентки читать лекцию на украинском языке: "Я 35 лет преподавала на русском и это вне моего сознания". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства отстранили преподавательницу философии Любовь Воробьеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, преподавательница проводила свои лекции на русском языке и игнорировала просьбы студентов перейти на украинский. Видеозапись, на которой зафиксирован такой момент во время онлайн-лекции, студенты опубликовали в соцсетях. Об отстранении преподавателя сообщили на сайте университета.

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Топ комментарии
+69
який з неї перепрошую професор коли вона не здатна вивчити та послугавуватися державною українською мовою ??? це 100% звільнення за профнепридатність !!!
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07.04.2023 12:13
+53
Люба Варабйова, идите нахер.
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07.04.2023 12:13
+30
Студентам респект, а цю проросійську тьотю треба звільнити, невелика втрата для універу.
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07.04.2023 12:14
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якщо учень дурний, йому, як не викладай, воно дурним залишиться, а для розумного буде користь.
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07.04.2023 21:06 Ответить
є інша від Вашої думка - абсолютних дітей нездар не буває. Це довів своїми досягненнями видатний совєцький педагог Милослав Балабан. У нього випускники звичайної сільської школи знали французьку, яку він їм викладав, краще за інших вчителів району.
Коли його кинули керувати інтернатом для розумово-відсталих дітей, він і там довів, що, попри неможливість вивчити хоч трохи грамоту, ці діти так навчилися красиво і акуратно шити одяг, що за випускницями цього інтернату полювали всі швейні підприємства мільйонного міста. Ідея проста - знайти в людини потенціал, закладений Творцем і розвивати саме його.
З фізикою ще простіше. Хтось вчить класичну версію фізматшколи, хтось вчить на практичних прикладах - чому не можна селфетись на електричці. Чи як відрізняється енергія удару при 20 і 40 км/год. І чому при лобовому зіткненні не спасають навіть подушки безпеки, коли швидкість зіткнення втричі вища за 40км/год (швидкість при якій експериментують безпечність авто при зіткненні).
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08.04.2023 20:00 Ответить
В цілому згідний, але хочу дещо уточнити. Програму навчання повинні складати притомні люди, а не екзальтовані панночки та пані, схожі на мадам гриневич.
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07.04.2023 21:10 Ответить
Абсолютно бесполезный предмет во всех смыслах. Тупо убивать время. И вся эта болтовня про развитие логики не стоит и ломанного гроша. Логику развивают игры(!), логику развивает математика, а не бестолковая, непроверяемая, бездоказательная фигня, коей является философия. Чем меньше в дисциплине формул, тем дальше она от науки. А в философии формул : 0шт.
Больше всего формул в математике, именно потому это царица наук.
В физике, химии астрономии их тоже с головой, даже в экономике есть формулы. А философия это тупо блаблаблабла.
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08.04.2023 02:12 Ответить
.

який страшний, недолугий суржик у викладачки. сестра Азiрова?

як це недолуге лайно за 35 рокiв не спромоглося вивчити мову ???
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07.04.2023 18:10 Ответить
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07.04.2023 18:11 Ответить
Если о кацапах речь, то там - никакой логики, тока себе во вред, как эта дура.
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08.04.2023 01:42 Ответить
Вона викладає по своїм конспектам 35-ти річної давності.
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07.04.2023 18:23 Ответить
швидше всього, що саме так...
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07.04.2023 18:26 Ответить
Якщо вона ще чЛєніна живим бачила, то й конспекти можуть мати... відповідну витримку. А про "35 років" вона повідомила лише через вроджену скромність.
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07.04.2023 21:20 Ответить
У Державному податковому університеті в Ірпені Київської області через порушення мовного законодавства відсторонили викладачку філософії Любов Воробйову.

Відсторонили. Це ніпрощо. Будуть продовжувати платити зарплау, поки ***** не оформить пенсію заслуженого викладача. Питання до керівництва університету, що воно не підняло це питання, а діти "пішли у бій захищаючи Україну". Керівництво більшості вузів про-советське, а це значить автматично що там сидять про-кацапські манкурти. Я вважаю в таких чбоих закладах потрібно звільняти не тільки викладачів, як ця ***** але і усе керівництво закладу а сам закла передати у тимчасове управління дійсно про-українського навчального закладу, доки не буде сформоване нове управління. Хватить вже бути толерантними. Ця толерантність і є однією зі складових з причин нападу кацапії. Кацапи українську толерантність трактують як слабкіть. Що кацапи зробили першим чином на окуповних українських територіях? - Перевели усі школи на кацапську мову навчання. Усі. А тут вічна толерантність.
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07.04.2023 19:24 Ответить
А я от думаю, що це є укрїнська меньшовартість. Ви ж подивіться, багато українських артистів між собою спілкуються кацапською. (Славо Вакарчук - один серед них). Недавно бачив інтерв'ю Наталки Даниленко. Сама вона родом із Житомира. Так от з журналісткою Наталка розмовляла укрїнською, але під час інтерв'ю її син звернувся до неї. І от тут, що саме цікаве, Наталка спілкувалась зі сином кацапською. То про яку Україну, а тим більше про україньке сусільство можна говорити, коли україномовні батьки в Київі самі русифікують своїх дітей.
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07.04.2023 22:47 Ответить
Шановна, ви уважно читали мій пост? Куди має дітись українська мова від дитини, коли ця дитина цієї мови не знає взагалі? Дитині десь близько 5 років. Ваша правда. Ця мова від дитини дійсно нікуди не дінеться. З роками з цієї дитини виросте манкурт, котрий буде стидатись української мови. От вам і русифікація України по-українськи. А потім "а какая разніца". "У нас одін язик. Русскіє нам братья". Шановна, чи ви чуєте себе?
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08.04.2023 06:44 Ответить
Русофобія?
Ви що, ви чуєте себе? Яка русофобія? Це нормальний процес у всьому цивілізованому світі: кожна країна має свою мову і боротьба за відродження цієї мови в межах цієї країни не є ніякою русофобією. Це є нормальний процес збереження країни та нації. Перестаньте підтакувати кацапії, що у світі русофобія. Мабуть вам довелось проїжджати через Польщу. Чи багато поляків з вами спілкувались українською чи кацапською? Та я впевнений що ніхто. Чи вони не знають кацапської (хоча трішки)? Та мабуть знають. Але. Я є поляк. Це моя земля. Я відповідаю тобі своєю мовою, а це вже твоя проблема, що ти не розумієш. О це є приклад нації, яка з віками не пропаде. Навіть вступ в Євросоюз, не заставив їх змінити валюту. Там дальше злоті. А в Україні що? Та все до навпаки. Не відповідaєш кацапованому українцю кацапською, то відразу ж "русофобія".
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08.04.2023 16:31 Ответить
Знати мову, а вважати цю мову своєю рідною, мовою своїх батьків. Це є дві різні речі. Ви живете в Німеччині. Я впевений що знаєте німецьку. Чи німецька мова рідна вам?
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08.04.2023 16:34 Ответить
От вас самих це дивує: звідки діти в Україні знають кацапську? Так от від батьків-манкурів, подібних Наталці Даниленко. Вони з пеленок русифікують дітей, бо українська мова "ето не зик жітелєй горада". От так.
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08.04.2023 16:02 Ответить
Куди в Україну ви приїзджали: Київ, Дніпр, Херсон,Львів (до речі Львів вже досить непогано рухається в напрямку русифікації тепер, особливо після масового приїзду так званих "російькомовних українців" зі сходу. А доречі звідки вони могли взятись на сході, якщо за вашими словами українська мова всюди у школах. Мабуть у деяких школах вона вивчається як іноземна)
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08.04.2023 16:10 Ответить
чемодан-вокзал-говнорашка!
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07.04.2023 20:18 Ответить
Ця рашистська лярва Варабйова не знає елементарної історії КПРС. Як вона може щось викладати в Українських ВИШах, коли не знає Постанови ЦК КПРС від "26 мая 1953 года Президиум ЦК КПСС на основании материалов, предоставленных Л.П.Берией, принимает два постановления по национальным вопросам: «О политическом и хозяйственном состоянии западных областей Украины» и «О положении в Литовской ССР».
"Особенно болезненно воспринимается населением Западной Украины огульное недоверие к местным кадрам из числа интеллигенции. Например: из 1718 профессоров и преподавателей 12 высших учебных заведений города Львова к числу западноукраинской интеллигенции принадлежат только 320 человек, в составе директоров этих учебных заведений нет ни одного уроженца Западной Украины, а в числе 25 заместителей директоров только один является западным украинцем.

….7. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей решительно покончить с извращениями ленинско-сталинской национальной политики нашей партии, с порочной практикой выдвижения на руководящую партийную и советскую работу в западных областях Украины преимущественно работников из других областей УССР и других республик Советского Союза, а также с недооценкой политического значения преподавания в вузах Западной Украины на украинском языке, серьезно улучшив дело подготовки и переподготовки кадров и смелее выдвигая работников из населения Западной Украины на руководящие посты…

Одновременно было принято и постановление по Литве. Суть была примерно такая же, с той лишь разницей, что ничего не говорилось об экономическом положении колхозов, зато было уделено внимание католической церкви - в том смысле, что надо не репрессии против духовенства проводить, а вести агитационную работу. И меры были мягче, без замены руководства республики. Зато обязали перевести делопроизводство на литовский язык, а в районах с польским населением - на польский. То есть, как видим, Берия положение в каждой республике изучал особо и делал особые выводы…
Отже, преподам , які були привезені з Раші, дали 1 (один) місяць на перехід читання лекцій на українську мову. І що ? Перейшли, як миленькі....
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07.04.2023 20:26 Ответить
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07.04.2023 21:08 Ответить
.

вони невилiковнi.

панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...

це дiйсно українська церква?

можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?

брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !

https://youtu.be/RLYm-******
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07.04.2023 21:04 Ответить
для тих, хто є українським патріотом але не є філософом за спеціальністю. Для того шоб перекласти спеціальні філософські терміни і визначення на українську - треба шоб ці назви( терміни) вже в мові були. Але їх немає ! Бо треба велика праця висококласного спеціаліста щоб їх створити, придумати, визначити українською.
Нумо бігом за україномовними виданнями визначних філософів !!!
Шо ? Немає?
Так нефіг патякати, сядьте і створіть.
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07.04.2023 21:16 Ответить
Їх (термінів) немає? В математиці - є. У фізиці - є. А філософія(!!!) така зовсім тупа наука, що не може власну термінологію творити? Тобто інші - можуть, а філософи - ні? Не вірю!
Для Єлєни: у російській мові філософські поняття були ще до появи самої мови чи трохи пізніше - за часів Білінського з Нєкрасовим? Здається, товаришко Бондар, ви самі не дуже володієте предметом. Принаймні історією української філософської думки.
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07.04.2023 21:53 Ответить
ти зовсiм дурна? 99 вiдсоткiв наукових термiнiв в кацапськiй iноземного походження.
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07.04.2023 22:02 Ответить
Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что на традиционном русском отношении к Украине, по сути, держится русское имперское сознание, благодаря которому российская империя, пусть и в урезанном виде, все еще существует. Подчеркиваю: именно отношение к Украине - не к Балтии, не к Кавказу - является определяющим для русского имперского сознания. Как только русские откроют для себя, что украинцы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой народ - российский имперский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя.Я призываю донести россиянам нашу аутентичность, чтобы , как отмечал еще Карл Роджерс, в их психологии наблюдалась согласованность (конгруэнтность) информации. Примерами неконгруэнтности являются ложь, ситуации, когда кто-то, с грустным видом говорит о том, как ему весело; к примеру, о преимуществах кацапфилософии, бо в Украине ее "нет" и т.п. УКРАИНА - НЕ НАРАБСЕЯ. НЕТ ЛИЗОБЛЮДСТВУ. КАЦАПФИЛОСОФИЯ НЕ ГОДИТСЯ И В ПОДМЕТКИ УКРАИНСКОЙ. НЕТ АРХАИЗМУ!!! ГЕТЬ СРУЦКОЧЕЛЮСТНЫХ УВАЛЬНЕЙ(ЗА ПОРЕБРИК)!

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08.04.2023 02:06 Ответить
Выше я навел параллели между ересью, как догмы в политике развития страны, и философией развития общества любой из стран мира, но прежде следовало бы сделать оговорку, чтобы было понятно почему вместо философии мы вводим понятие ереси. Почитайте Оригена, св.Августина, Платона, св.Павла, Фому Аквинского, св. Амвросия, Луция, Френсиса Бекона, Жан Жака Руссо Фридриха Ницше - да вы правы - Это все католическая философия идей схоластической или августинианской традиций(не путать с философией христианства и атеизма) - философией противоборства 2-х традиций - романской и германской. Вижу, Вижу той курицы нетерпение, поднажать на клаву в надежде переубедить нас , что де, железный занавес и ,мол, немцы-враги - это наша национальная философия. Но , друзья, давайте тогда поищем артефакты, подтверждающие эту мысль…только ради Бога, я вас умоляю, не прикрывайтесь Г.Сковородой. Если поискать философию так называемого «Рускага МиГа» в исторической литературе со времен крещения Руси и после (900-1900г.г.), то, как бы, кроме фактов умело скрываемой философии предательства мы ничего такого и не наблюдаем: то сепарировали из Руси-самоустранились от ее защиты и клятвенно - на Библии вошли в союз с Ордой, то предали Орду…. И вот в конце 19-го столетия, как грибы после дождя, в России начали произрастать философы,типо - КАРАУЛОВ, СТРУВЕ, БЕРДЯЕВ , но это уже плоды индустриализации все того же Запада, породившего от сытной жизни Обломовых. Но вы спросите ,мол, а как же так не густо у россиян насчет философии ,Ведь христианство Запада также было взлелеяно и на философии человеколюбия? Казалось бы, прими крещение и развивай его философию… И Запад за нас ответил: «глупцы, но умные - а это дураки». Т.е., таким образом Запад непроизвольно открывает вам очи-когда все же на практике появились русские. Только я вас еще раз умоляю: не надо спекулировать , прикрываясь философией Г. Сковороды. Друзья(это я обращаюсь к таким как та тупая телка, мол, я не призываю стесняться своей истории. Присоединяемся к нам , перевернув страницу истории на чистый лист во благо СВОБОДНОЙ УКРАИНЫ. Удачи нам, друзья, в первую очередь на фронтеКацапы будут низвержены! АМИНЬ !!!
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08.04.2023 02:12 Ответить
ЗЫ... к той телке на ее закидон, мол, надоть создать украинскую философию... Дурепа, прочти украинскую философию за 17 век... Тогда на мацквабаде и слова философия еще не было. Да и за ортодокс-религию виряне живьем сдирали шкуру с бутюшки, на Вятке 16-ый век), бо не принимали самозванную кацапверу, на которой 500 летняя анафема от Вселенского Патриарха.
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08.04.2023 02:19 Ответить
Влучно, немов стріла з цибулі Робін Гуда! Пекельні борошна перекладу погрожують пані знести їй підлогу основного мозку?
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08.04.2023 01:39 Ответить
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08.04.2023 08:18 Ответить
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08.04.2023 13:06 Ответить
маячню ви патякаєте
підручники філософії для ВУЗів
яких видань філософів українською вам ще не вистачає?
Ніцше, Жан-Поль Сартр, Камю, Арістотель, Конфуцій, Кант, Платон, Макіавеллі, Руссо, Цицерон
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09.04.2023 10:43 Ответить
Ту комуністку пердячу потрібно громадянства позбавити
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07.04.2023 21:24 Ответить
Всі присутні - краще б ви свої гортані відкривали не тільки в таких примітивних і очевидних навіть для даунів випадках мовної профнепридатності, але і у більш страшних ситуаціях предметної профнепридатності, коли в країні 50-60% кандидатів-докторів наук з купленими кандидатськими та докторськими дисертаціями - піпл розводять як лохів такими очевидними вкидами для дебілів, щоб дебіли не бачили більш стратегічні проблеми країни.
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08.04.2023 00:01 Ответить
Люди, про що ми сперечаємося? З 26 травня 1953 року усі дисципліни у Львівських, Станіславських, Дрогобицьких, Луцьких ВУЗ ах почали читати українською мовою: і історію КПРС, і Науковий комунізьм, і політекономію, і філософію згідно із постановою ЦК КПРС від 26.05.1953. Причому викладацькому складу дали 1 (один) місяць на перехід викладання на укр.мову. І оті преподи, учасники війни із Раші, Туркменії, Сходу України почали картаво, але на мові, наближеній до української, читати лекції і вести семінари. І ніхто...Ніхто і не пікнув, що не вистарчає технічних , чи філософських термінів... Всього було в достатку.. Так, мої родичі, які працювали доцентами у Львівський Політехніці, Львському Універі Та Медін-ті розповідали , свідками і учасниками яких подій вони були...
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08.04.2023 00:11 Ответить
На жаль ви помиляєтесь ,навіть у 80-х роках у Львівському державному університеті ім.І.Франка лекції і семінари велись як рос. так і українською. І знаю це не з переказів. Тоді це було прийнятно (за СРСР) , студенти вільно володіли обома мовами. Але минуло понад 30 років незалежності!!!! Просто та тітка в Ірпені "упоротая" кацапка, якій начхати на державну мову.
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08.04.2023 22:47 Ответить
Окопы рыть - лярву. Там быстро осилит нашу мову.
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08.04.2023 01:43 Ответить
Ну оскільки це проффессор філософії, то пропоную простий вихід з ситуації - проффессора на мороз, всім студентам - вищий бал, з наступного року філософію викинути з програми, а години передати на якийсь реально корисний для студентів податкового "університету" предмет - наприклад арифметику.
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08.04.2023 02:37 Ответить
в свое время Алексей Широпаев, российский поэт, публицист написал отличную статью, с очень глубокими мысями об отношении рассеян к Украине.

shiropaev.livejournal.com

https://www.istpravda.com.ua/blogs/2010/11/30/6769/view_print/

Все-таки в отношении русских к украинцам, к Украине таится что-то ключевое, судьбоносное - для нас, русских. Для украинцев Россия тоже значима, но только как точка отталкивания, помогающая осознанию своей, украинской, инаковости. Для русских же Украина, напротив, точка постоянного притяжения, ревнивого внимания, объект поглощения как чего-то «исконно своего» и переделки по собственному образу и подобию. Ничто так не раздражает русских, как очевидные различия с украинцами в языке, менталитете, культуре, историческом опыте. Если русские и признают эти различия, то лишь на уровне различий, скажем, между Владимирщиной и Рязаньщиной, но никак не на уровне отношений двух разных народов.

Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна. Что-то в этом же духе говорил Бжезинский, да и не только он. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что на традиционном русском отношении к Украине, по сути, держится русское имперское сознание, благодаря которому российская империя, пусть и в урезанном виде, все еще существует. Подчеркиваю: именно отношение к Украине - не к Балтии, не к Кавказу - является определяющим для русского имперского сознания. Как только русские откроют для себя, что украинцы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой народ - российский имперский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя.

Надо сказать, что на словах русские всегда готовы признать, что украинцы - народ, но - внимание! - «братский народ». За этой лукавой формулой кроется твердое убеждение, что мы - русские и украинцы - ОДИН народ, призванный жить в одном государстве со столицей в Москве. Говоря о «братском украинском народе», большинство русских воспринимают украинский язык и само украинство как досадное историческое недоразумение, исторический вывих, возникший благодаря зловредному влиянию Литвы и Польши. И при этом русские не задаются вопросом: а может, вывихом-то являются они сами?

Исторически вывихнуты как раз-то мы, русские. Нас вывихнула татарщина. Еще в ХIII веке наметились два противоположных исторических вектора, определивших дальнейшее формирование украинского и русского народов. Первый вектор - борьба с Ордой в союзе с Европой, второй - борьба с Европой в союзе с Ордой. Персонифицировались они соответственно в личностях Даниила Галицкого и Александра Невского. Первый вектор - естественен и логичен в культурно-историческом плане. Второй вектор - глубочайшее извращение с далеко идущими последствиями: культурными, государственными, историческими, психологическими, нравственными. И если король Даниил - знаковая фигура Украины, то приемный ханский сын Александр Невский - знаковая фигура России, ее «имя». Таков исток нынешних русско-украинских отношений. Уже после этого говорить о «двух братских народах» не приходится. Цивилизационная вражда предопределена уже этими двумя историческими личностями.

Их можно назвать народообразующими. Насколько Даниил Галицкий непохож на Александра Невского, настолько украинцы непохожи на русских - в своем отношении к праву, свободе, собственности. Если украинское самосознание исторически тяготеет к Европе, то традиционное русское самосознание воспринимает Европу с большей или меньшей степенью враждебности, недоверья и зависти, оборотной стороной которой выступает мессианская кичливость и обличительный пафос в отношении «прогнившего Запада». Европа для русских - это «потерянный рай», откуда их вырвали татарским арканом. Именно конфликт между изначальной европейской природой и навязанным азиатизмом истории и государственности определил русский психотип, все его комплексы и фобии. Все русские неврозы - от пьянства до большевизма - отсюда. Утратив Европу, русские захотели ее не просто забыть - они решили ее возненавидеть, возлюбив при этом свое историческое несчастье, весь этот навязанный им судьбой азиатизм. Это психологическое и умственное извращение называется русским патриотизмом. Украина же, благодаря Литве и - да, да!- Речи Посполитой, сохранила в себе причастность к Европе, сохранилась как Русь в подлинном смысле этого понятия. А мы переродились в Московию, утратив исконную цивилизационную идентичность. И вот это-то и является предметом нашей русской, точнее московитской ревности, определяющей наше отношение к Украине.

Еще на Переяславской раде (1654), на пресловутом «воссоединении», надо сказать, весьма вынужденном со стороны казаков, встретились два разных народа, говорившие на языках разных культур. Мало кто знает, что в Переяславле казаки, соглашаясь дать присягу московскому царю, настаивали, чтобы и он, в свою очередь, присягнул казакам в соблюдении их вольностей. То есть казаки заявляли себя носителями типично ЗАПАДНОЙ правовой культуры. Разумеется, это вызвало негодование московской стороны, заявившей, что «у нас не повелось, чтобы цари давали подданным присягу, а вольности ваши Государем соблюдены будут». Видать, веры Москве у казаков особой не было: четыре полка царю в Переяславле так и не присягнули…

Как Россия «соблюла» казачьи вольности, хорошо известно: всеми силами она старалась устранить украинское «историческое недоразумение». Уже вскоре после Переяславской рады началась московизация Украины: насаждение воевод, сворачивание городского самоуправления, притеснение казачества, поощрение доносительства и т.д. В 1662 году был создан Малороссийский приказ, находившийся в непосредственном подчинении у царя. Через него царь утверждал претендентов на гетманство, сажал воевод по украинским городам, строил крепости в Украине, направлял действия московских и казацких войск. Кроме того, это ведомство надзирало за деятельностью гетмана и контролировало все контакты украинцев с Московией. О Переяславских соглашениях в кремле уже и не вспоминали.

Потом был показательный геноцид в Батурине (1708) - ответ Петра Первого на попытку гетмана Мазепы отстоять остатки суверенитета Украины. Потом последовали два уничтожения Запорожской Сечи - Петром и, окончательное, Екатериной. Потом было превращение Украины в набор типовых губерний, царская политика русификации и, наконец, сталинский Голодомор как средство подавления украинского национально-освободительного сопротивления. А совсем недавно, во времена Виктора Ющенко, мы видели, как Москва боролась с украинским «историческим недоразумением» путем манипуляций с газпромовскими заглушками.

Конечно, казакам в ХVII веке не стоило вступать в столь острую конфронтацию с поляками, которые в цивилизационном плане были гораздо ближе казачеству, чем московиты, несмотря на их православие. В свою очередь и гордым полякам надо было понимать, что от их конфликта с казачеством выиграет только Москва. Конечно, требовалась федеративная и правовая реформа Речи Посполитой, состоявшей лишь из двух субъектов - Польши и Литвы. Требовалось признать третий субъект - Украину (Русь). Так и произошло при заключении Гадячской унии (1658). Но, увы, поздно: ненависть казаков к «ляхам» была уже слишком велика, и проект провалился. Возникни он пораньше - и у Украины были бы все шансы существовать сегодня в качестве полноценного европейского государства. Да и наша, русская, судьба сложилась бы иначе, поскольку без Украины Россия вряд ли превратилась бы в монструозную империю, в конце концов разродившуюся большевизмом. Московия неизбежно вошла бы в состав более цивилизованного и сильного соседа. И мы, русские, жили бы сейчас в Европе, не имея за спиной ГУЛАГа и прочего гнусного исторического опыта. И сама история Европы была бы иной…

Итак, «два братских народа». Но, как видим, в конечном счете культурно-исторические генезисы русских и украинцев совершенно различны, даже противоположны. Мы, русские, конечно, братья украинцам, но братья, подвергшиеся некой неприятной мутации. Мы опасны, как будто несем в себе какую-то разрушительную заразу, и потому нас инстинктивно сторонятся все, кто живет западнее: украинцы, прибалты, а теперь и белорусы. Зато Китай приваливается к нам все плотнее…

Наряду с идеей «двух братских народа», существует уж совсем оголтелая ура-патриотическая «концепция» «триединого русского народа», якобы состоящего из великороссов, малороссов и белорусов. Эта мифологема рассыпается при первом же внимательном рассмотрении. Языковая близость? Уверен, что большинство из адептов идеи «триединого русского народа» не смогут понять большую часть разговорных фраз на украинском языке. Языковые различия между русскими и украинцами очевидны и значительны. Языки у них, конечно, родственные, но, скажем, сербский язык тоже весьма родствен русскому, однако никому из нормальных людей не приходит в голову считать сербов и русских одним народом. Кстати, у сербов и хорватов язык вообще один и тот же, но народы эти, несмотря на общий славянский корень, отнюдь не братские, а цивилизационно разнонаправленные. Скажут: их разделила религия. Хорошо, возьмем сербов и черногорцев - один язык, одна вера. Различий между ними в сотни раз меньше, чем между русскими и украинцами. Тем не менее, несмотря на великодержавное стремление Сербии рассматривать Черногорию как свое продолжение - не более! - черногорцы считают себя отдельным народом с собственной...
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08.04.2023 07:39 Ответить
Не поважає та баба українську.
Її би воля, вона би тих студентів розстріляла би.
Сидить у Києві чекає на кацапів.
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08.04.2023 10:18 Ответить
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08.04.2023 10:26 Ответить
Язик буває: російський, свинячий, яловичий, телячий, баранячий, собачій, паскудний…, а мова є одна - українська.
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08.04.2023 13:51 Ответить
чемадан-вакзал-расея нах... Нехай ця курва в кацапії чукчам прєподає.
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08.04.2023 16:26 Ответить
І що? Ось це -професор-філософ. Якась обмежена істота.
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08.04.2023 17:08 Ответить
Пропагандисти Кремля пояснили смерть російськомовних пенсіонерок у Латвії ...уроками латиської
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08.04.2023 18:48 Ответить
Дык, кацавпововнi и не шифруюются. Грят шо от украинского они дыбилеют. Наша мова - наша зброя.
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08.04.2023 20:38 Ответить
ИДи к херам в свою Рассею и не морочь нармальным украинцам голову!!! А вообще иди на пенсию детей нянчить или займись репетиторством!! Хватит жить на взятках от студентов!!... Пора определиться перед смертью кто Ты?????
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08.04.2023 19:46 Ответить
Идет старая баба НАХ_Й на паРАШУ

пусть там в Челябе препАдАёт философию мАсковии
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08.04.2023 20:28 Ответить
Блін, це ж філософія! Вона повинна викладатися або давньогрецькою або німецькою.
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08.04.2023 22:37 Ответить
Стара мимра, бігом панталони у руки і на рідний мордор. Який вона професор, якщо у силу природної обмеженості не змогла за 35 років вивчити українську мову. Типова тупа кацапка з азіатською щелепою.
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10.04.2023 08:27 Ответить
Не потрібно рефлексувати, просто замінити її
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10.04.2023 09:57 Ответить
Філософія для податківця це - інтегральне обчислення для музикантів.
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10.04.2023 11:04 Ответить
Те що ця курва розмовляє російською, нехай в рашку їде викладати. Але найпростіше було б - це закрити та розформувати увесь цей так званий корупційний податковий вуз, бо туда йдуть вчитись лише щоб потім вийти в податкові та кошмарити громадян та бізнес! в Україні людей в 2 рази менше залишилось, який вони збираютсья бізнес та людей кошмарити усі ці податківці-випусники??
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10.04.2023 13:16 Ответить
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Це написано в ст. 10 Конституції України. Вона використовує російську мову? Так! Це заборонено Основним Законом? Ні! Вона чимось образила українську мову? Ні! Вона посилається на те, що 35 років викладає російською і автоматично, неусвідомлено переходить на російську? У нас є російськомовні патріоти, які боронять нашу замлю? Є і дуже дуже багато! Так в чому справа?
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10.04.2023 14:41 Ответить
Шановна, не путайте божий дар з яєчнею. Про російськомовних патріотів, які захищають Україну, навіть не стоїть питання-шана їм і повага. Питання стоїть в другому, як так можна прожити в країні пів життя і не знати мову народу, серед якого живеш. Язик не так приліплений у тої прохфесорки? Ні, проста зневага і пофігізм на кшалт "акакая разница". І не забувайте-одна з причин війни москальні проти України, "защита русскоязичного населения". А студенти молодці... І не потрібно маніпулювати Конституцією, не дуже воно і придало "правдивості"допису
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10.04.2023 17:59 Ответить
Колись захищав наукову роботу Жан Кальвін і теорія наперед визначення....ходив потім на філ фак де дали офіційне роз.яснення що таким правом як вживати в науковій роботі маю право
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10.04.2023 20:45 Ответить
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