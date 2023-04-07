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Профессор налогового университета в Ирпене по просьбе студентки читать лекцию на украинском языке: "Я 35 лет преподавала на русском и это вне моего сознания". ВИДЕО
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В Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства отстранили преподавательницу философии Любовь Воробьеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, преподавательница проводила свои лекции на русском языке и игнорировала просьбы студентов перейти на украинский. Видеозапись, на которой зафиксирован такой момент во время онлайн-лекции, студенты опубликовали в соцсетях. Об отстранении преподавателя сообщили на сайте университета.
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Коли його кинули керувати інтернатом для розумово-відсталих дітей, він і там довів, що, попри неможливість вивчити хоч трохи грамоту, ці діти так навчилися красиво і акуратно шити одяг, що за випускницями цього інтернату полювали всі швейні підприємства мільйонного міста. Ідея проста - знайти в людини потенціал, закладений Творцем і розвивати саме його.
З фізикою ще простіше. Хтось вчить класичну версію фізматшколи, хтось вчить на практичних прикладах - чому не можна селфетись на електричці. Чи як відрізняється енергія удару при 20 і 40 км/год. І чому при лобовому зіткненні не спасають навіть подушки безпеки, коли швидкість зіткнення втричі вища за 40км/год (швидкість при якій експериментують безпечність авто при зіткненні).
Больше всего формул в математике, именно потому это царица наук.
В физике, химии астрономии их тоже с головой, даже в экономике есть формулы. А философия это тупо блаблаблабла.
який страшний, недолугий суржик у викладачки. сестра Азiрова?
як це недолуге лайно за 35 рокiв не спромоглося вивчити мову ???
Відсторонили. Це ніпрощо. Будуть продовжувати платити зарплау, поки ***** не оформить пенсію заслуженого викладача. Питання до керівництва університету, що воно не підняло це питання, а діти "пішли у бій захищаючи Україну". Керівництво більшості вузів про-советське, а це значить автматично що там сидять про-кацапські манкурти. Я вважаю в таких чбоих закладах потрібно звільняти не тільки викладачів, як ця ***** але і усе керівництво закладу а сам закла передати у тимчасове управління дійсно про-українського навчального закладу, доки не буде сформоване нове управління. Хватить вже бути толерантними. Ця толерантність і є однією зі складових з причин нападу кацапії. Кацапи українську толерантність трактують як слабкіть. Що кацапи зробили першим чином на окуповних українських територіях? - Перевели усі школи на кацапську мову навчання. Усі. А тут вічна толерантність.
Ви що, ви чуєте себе? Яка русофобія? Це нормальний процес у всьому цивілізованому світі: кожна країна має свою мову і боротьба за відродження цієї мови в межах цієї країни не є ніякою русофобією. Це є нормальний процес збереження країни та нації. Перестаньте підтакувати кацапії, що у світі русофобія. Мабуть вам довелось проїжджати через Польщу. Чи багато поляків з вами спілкувались українською чи кацапською? Та я впевнений що ніхто. Чи вони не знають кацапської (хоча трішки)? Та мабуть знають. Але. Я є поляк. Це моя земля. Я відповідаю тобі своєю мовою, а це вже твоя проблема, що ти не розумієш. О це є приклад нації, яка з віками не пропаде. Навіть вступ в Євросоюз, не заставив їх змінити валюту. Там дальше злоті. А в Україні що? Та все до навпаки. Не відповідaєш кацапованому українцю кацапською, то відразу ж "русофобія".
"Особенно болезненно воспринимается населением Западной Украины огульное недоверие к местным кадрам из числа интеллигенции. Например: из 1718 профессоров и преподавателей 12 высших учебных заведений города Львова к числу западноукраинской интеллигенции принадлежат только 320 человек, в составе директоров этих учебных заведений нет ни одного уроженца Западной Украины, а в числе 25 заместителей директоров только один является западным украинцем.
….7. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей решительно покончить с извращениями ленинско-сталинской национальной политики нашей партии, с порочной практикой выдвижения на руководящую партийную и советскую работу в западных областях Украины преимущественно работников из других областей УССР и других республик Советского Союза, а также с недооценкой политического значения преподавания в вузах Западной Украины на украинском языке, серьезно улучшив дело подготовки и переподготовки кадров и смелее выдвигая работников из населения Западной Украины на руководящие посты…
Одновременно было принято и постановление по Литве. Суть была примерно такая же, с той лишь разницей, что ничего не говорилось об экономическом положении колхозов, зато было уделено внимание католической церкви - в том смысле, что надо не репрессии против духовенства проводить, а вести агитационную работу. И меры были мягче, без замены руководства республики. Зато обязали перевести делопроизводство на литовский язык, а в районах с польским населением - на польский. То есть, как видим, Берия положение в каждой республике изучал особо и делал особые выводы…
Отже, преподам , які були привезені з Раші, дали 1 (один) місяць на перехід читання лекцій на українську мову. І що ? Перейшли, як миленькі....
вони невилiковнi.
панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...
це дiйсно українська церква?
можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?
брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !
https://youtu.be/RLYm-******
Нумо бігом за україномовними виданнями визначних філософів !!!
Шо ? Немає?
Так нефіг патякати, сядьте і створіть.
Для Єлєни: у російській мові філософські поняття були ще до появи самої мови чи трохи пізніше - за часів Білінського з Нєкрасовим? Здається, товаришко Бондар, ви самі не дуже володієте предметом. Принаймні історією української філософської думки.
підручники філософії для ВУЗів
яких видань філософів українською вам ще не вистачає?
Ніцше, Жан-Поль Сартр, Камю, Арістотель, Конфуцій, Кант, Платон, Макіавеллі, Руссо, Цицерон
shiropaev.livejournal.com
https://www.istpravda.com.ua/blogs/2010/11/30/6769/view_print/
Все-таки в отношении русских к украинцам, к Украине таится что-то ключевое, судьбоносное - для нас, русских. Для украинцев Россия тоже значима, но только как точка отталкивания, помогающая осознанию своей, украинской, инаковости. Для русских же Украина, напротив, точка постоянного притяжения, ревнивого внимания, объект поглощения как чего-то «исконно своего» и переделки по собственному образу и подобию. Ничто так не раздражает русских, как очевидные различия с украинцами в языке, менталитете, культуре, историческом опыте. Если русские и признают эти различия, то лишь на уровне различий, скажем, между Владимирщиной и Рязаньщиной, но никак не на уровне отношений двух разных народов.
Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна. Что-то в этом же духе говорил Бжезинский, да и не только он. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что на традиционном русском отношении к Украине, по сути, держится русское имперское сознание, благодаря которому российская империя, пусть и в урезанном виде, все еще существует. Подчеркиваю: именно отношение к Украине - не к Балтии, не к Кавказу - является определяющим для русского имперского сознания. Как только русские откроют для себя, что украинцы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой народ - российский имперский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя.
Надо сказать, что на словах русские всегда готовы признать, что украинцы - народ, но - внимание! - «братский народ». За этой лукавой формулой кроется твердое убеждение, что мы - русские и украинцы - ОДИН народ, призванный жить в одном государстве со столицей в Москве. Говоря о «братском украинском народе», большинство русских воспринимают украинский язык и само украинство как досадное историческое недоразумение, исторический вывих, возникший благодаря зловредному влиянию Литвы и Польши. И при этом русские не задаются вопросом: а может, вывихом-то являются они сами?
Исторически вывихнуты как раз-то мы, русские. Нас вывихнула татарщина. Еще в ХIII веке наметились два противоположных исторических вектора, определивших дальнейшее формирование украинского и русского народов. Первый вектор - борьба с Ордой в союзе с Европой, второй - борьба с Европой в союзе с Ордой. Персонифицировались они соответственно в личностях Даниила Галицкого и Александра Невского. Первый вектор - естественен и логичен в культурно-историческом плане. Второй вектор - глубочайшее извращение с далеко идущими последствиями: культурными, государственными, историческими, психологическими, нравственными. И если король Даниил - знаковая фигура Украины, то приемный ханский сын Александр Невский - знаковая фигура России, ее «имя». Таков исток нынешних русско-украинских отношений. Уже после этого говорить о «двух братских народах» не приходится. Цивилизационная вражда предопределена уже этими двумя историческими личностями.
Их можно назвать народообразующими. Насколько Даниил Галицкий непохож на Александра Невского, настолько украинцы непохожи на русских - в своем отношении к праву, свободе, собственности. Если украинское самосознание исторически тяготеет к Европе, то традиционное русское самосознание воспринимает Европу с большей или меньшей степенью враждебности, недоверья и зависти, оборотной стороной которой выступает мессианская кичливость и обличительный пафос в отношении «прогнившего Запада». Европа для русских - это «потерянный рай», откуда их вырвали татарским арканом. Именно конфликт между изначальной европейской природой и навязанным азиатизмом истории и государственности определил русский психотип, все его комплексы и фобии. Все русские неврозы - от пьянства до большевизма - отсюда. Утратив Европу, русские захотели ее не просто забыть - они решили ее возненавидеть, возлюбив при этом свое историческое несчастье, весь этот навязанный им судьбой азиатизм. Это психологическое и умственное извращение называется русским патриотизмом. Украина же, благодаря Литве и - да, да!- Речи Посполитой, сохранила в себе причастность к Европе, сохранилась как Русь в подлинном смысле этого понятия. А мы переродились в Московию, утратив исконную цивилизационную идентичность. И вот это-то и является предметом нашей русской, точнее московитской ревности, определяющей наше отношение к Украине.
Еще на Переяславской раде (1654), на пресловутом «воссоединении», надо сказать, весьма вынужденном со стороны казаков, встретились два разных народа, говорившие на языках разных культур. Мало кто знает, что в Переяславле казаки, соглашаясь дать присягу московскому царю, настаивали, чтобы и он, в свою очередь, присягнул казакам в соблюдении их вольностей. То есть казаки заявляли себя носителями типично ЗАПАДНОЙ правовой культуры. Разумеется, это вызвало негодование московской стороны, заявившей, что «у нас не повелось, чтобы цари давали подданным присягу, а вольности ваши Государем соблюдены будут». Видать, веры Москве у казаков особой не было: четыре полка царю в Переяславле так и не присягнули…
Как Россия «соблюла» казачьи вольности, хорошо известно: всеми силами она старалась устранить украинское «историческое недоразумение». Уже вскоре после Переяславской рады началась московизация Украины: насаждение воевод, сворачивание городского самоуправления, притеснение казачества, поощрение доносительства и т.д. В 1662 году был создан Малороссийский приказ, находившийся в непосредственном подчинении у царя. Через него царь утверждал претендентов на гетманство, сажал воевод по украинским городам, строил крепости в Украине, направлял действия московских и казацких войск. Кроме того, это ведомство надзирало за деятельностью гетмана и контролировало все контакты украинцев с Московией. О Переяславских соглашениях в кремле уже и не вспоминали.
Потом был показательный геноцид в Батурине (1708) - ответ Петра Первого на попытку гетмана Мазепы отстоять остатки суверенитета Украины. Потом последовали два уничтожения Запорожской Сечи - Петром и, окончательное, Екатериной. Потом было превращение Украины в набор типовых губерний, царская политика русификации и, наконец, сталинский Голодомор как средство подавления украинского национально-освободительного сопротивления. А совсем недавно, во времена Виктора Ющенко, мы видели, как Москва боролась с украинским «историческим недоразумением» путем манипуляций с газпромовскими заглушками.
Конечно, казакам в ХVII веке не стоило вступать в столь острую конфронтацию с поляками, которые в цивилизационном плане были гораздо ближе казачеству, чем московиты, несмотря на их православие. В свою очередь и гордым полякам надо было понимать, что от их конфликта с казачеством выиграет только Москва. Конечно, требовалась федеративная и правовая реформа Речи Посполитой, состоявшей лишь из двух субъектов - Польши и Литвы. Требовалось признать третий субъект - Украину (Русь). Так и произошло при заключении Гадячской унии (1658). Но, увы, поздно: ненависть казаков к «ляхам» была уже слишком велика, и проект провалился. Возникни он пораньше - и у Украины были бы все шансы существовать сегодня в качестве полноценного европейского государства. Да и наша, русская, судьба сложилась бы иначе, поскольку без Украины Россия вряд ли превратилась бы в монструозную империю, в конце концов разродившуюся большевизмом. Московия неизбежно вошла бы в состав более цивилизованного и сильного соседа. И мы, русские, жили бы сейчас в Европе, не имея за спиной ГУЛАГа и прочего гнусного исторического опыта. И сама история Европы была бы иной…
Итак, «два братских народа». Но, как видим, в конечном счете культурно-исторические генезисы русских и украинцев совершенно различны, даже противоположны. Мы, русские, конечно, братья украинцам, но братья, подвергшиеся некой неприятной мутации. Мы опасны, как будто несем в себе какую-то разрушительную заразу, и потому нас инстинктивно сторонятся все, кто живет западнее: украинцы, прибалты, а теперь и белорусы. Зато Китай приваливается к нам все плотнее…
Наряду с идеей «двух братских народа», существует уж совсем оголтелая ура-патриотическая «концепция» «триединого русского народа», якобы состоящего из великороссов, малороссов и белорусов. Эта мифологема рассыпается при первом же внимательном рассмотрении. Языковая близость? Уверен, что большинство из адептов идеи «триединого русского народа» не смогут понять большую часть разговорных фраз на украинском языке. Языковые различия между русскими и украинцами очевидны и значительны. Языки у них, конечно, родственные, но, скажем, сербский язык тоже весьма родствен русскому, однако никому из нормальных людей не приходит в голову считать сербов и русских одним народом. Кстати, у сербов и хорватов язык вообще один и тот же, но народы эти, несмотря на общий славянский корень, отнюдь не братские, а цивилизационно разнонаправленные. Скажут: их разделила религия. Хорошо, возьмем сербов и черногорцев - один язык, одна вера. Различий между ними в сотни раз меньше, чем между русскими и украинцами. Тем не менее, несмотря на великодержавное стремление Сербии рассматривать Черногорию как свое продолжение - не более! - черногорцы считают себя отдельным народом с собственной...
Її би воля, вона би тих студентів розстріляла би.
Сидить у Києві чекає на кацапів.
пусть там в Челябе препАдАёт философию мАсковии