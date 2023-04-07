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Россияне демонтируют железнодорожный вокзал и частные дома в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов вокруг. Зачем - неизвестно. На словах - для строительства большого логистического хаба", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне формируют "штурмовые роты "Z": Как они организованы. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+10
З іншого боку, Україні менше роботи після деокупації - най ці йолопи поприбирають сміття та зруйновані будівлі, які вже не підлягають відновленню...
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07.04.2023 12:26
+6
Після котлів та оточення, маси полонених орків все будуть вилизувати по камінчуку з того, що натворили.
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07.04.2023 12:44
+4
аеропорт напевне буде..., міжнародний, щось на кшталт Стамбульского..., Маріуполь розквітне..., не те що зараз...
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07.04.2023 12:32
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З іншого боку, Україні менше роботи після деокупації - най ці йолопи поприбирають сміття та зруйновані будівлі, які вже не підлягають відновленню...
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07.04.2023 12:26 Ответить
в вас буде контракт....
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07.04.2023 12:30 Ответить
Шо це за "у городі бузина - у Києві дядько", шановний? Ви сторінкою не помилилися часом?
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07.04.2023 12:50 Ответить
вони не прибирають сміття, вони знищують докази свого злочину, тепер багато загиблих просто зникнуть, і москолота скаже що вони на "заработки в маскву поехали" і все, а там багато людей загинуло, навіть поховати не можна буде.
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07.04.2023 17:28 Ответить
Це також правда. І світ нічого з цим зробити не може - допоможуть тільки свідоцтва небайдужих, які теж у зоні ризику, та дані розвідки...
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08.04.2023 11:22 Ответить
та сцять на ту пітушарню - кацапню...
клован переміг Україну!
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07.04.2023 12:28 Ответить
Індіяни пообіцяли полоненому ковбою, що знімуть з нього шкіру на барабан. Він попросив виделку та обтикав нею собі усі груди зі словами "*** вам, а не барабан!"
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07.04.2023 12:30 Ответить
а з кацапа жили повитаскують меедленно...
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07.04.2023 12:35 Ответить
анна вова - тітушка тут тільки одна і це ти
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07.04.2023 12:43 Ответить
Тільки він не груди тикав а сраку в канонічній версіі .
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07.04.2023 22:18 Ответить
аеропорт напевне буде..., міжнародний, щось на кшталт Стамбульского..., Маріуполь розквітне..., не те що зараз...
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07.04.2023 12:32 Ответить
Після котлів та оточення, маси полонених орків все будуть вилизувати по камінчуку з того, що натворили.
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07.04.2023 12:44 Ответить
Мишень для Хаймарсов делают?🤡
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07.04.2023 13:25 Ответить
асвабадили называеццо ))
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07.04.2023 14:55 Ответить
"Окупанти почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків навкруги. Нащо - невідомо ...." Чого це невідомо? Це щоб нам менше роботи було. Це вже починаються "репарації".
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07.04.2023 15:14 Ответить
з якого переляку нам меньше роботи? нам прийдеться з нуля відновлювати місто, нам прийдеться тони каміння перетрушувати в пошуках останків загиблих маріупольців. Це ж тільки кацапи по кістках дороги будують на цвинтарях школи і лікарні.
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07.04.2023 17:30 Ответить
звісно, але, щоб щось "перетрушувати" це потрібно спочатку розібрати. От хай орки і розбирають будівлі які не підлягають відновленню.
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10.04.2023 11:34 Ответить
 
 