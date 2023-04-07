Россияне демонтируют железнодорожный вокзал и частные дома в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов вокруг. Зачем - неизвестно. На словах - для строительства большого логистического хаба", - говорится в сообщении.

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