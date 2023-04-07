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Россияне демонтируют железнодорожный вокзал и частные дома в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО
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Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов вокруг. Зачем - неизвестно. На словах - для строительства большого логистического хаба", - говорится в сообщении.
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