"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обсуждает убийство украинских журналистов как ответ на ликвидацию Татарского. ВИДЕО

Российская пропаганда в эфире обсуждала "месть" за ликвидацию Владлена Татарского (Максима Фомина).

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал Telegram-канал "Правда Геращенко".

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Так, в эфире телеканала "Звезда" (подконтрольный Минобороны РФ) пропагандисты обсуждали ликвидацию Владлена Татарского.

Пропагандист Владислав Шуригин возмущался, почему после ликвидации Татарского "в Киеве стоит здание ГУР и здание СБУ". Он задавал вопрос, почему не была объявлена "охота на всех этих мерзавцев".

Соведущий программы Николай Матвеев заявил, что его знакомые предложили в отместку расправиться с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

"Сегодня товарищ спросил: "Почему за Владлена нет такой прямой, зеркальной мести? 10 Гордонов, условно". Я объясняю: "Потому что 10 Гордонов будут висеть на всех страницах (западных СМИ. - Ред.)", - заявил он.

По его словам, такие шаги "ничего не изменят", а Россию будут обвинять в "индивидуальном терроре".

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