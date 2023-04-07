"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обсуждает убийство украинских журналистов как ответ на ликвидацию Татарского. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Российская пропаганда в эфире обсуждала "месть" за ликвидацию Владлена Татарского (Максима Фомина).
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал Telegram-канал "Правда Геращенко".
Так, в эфире телеканала "Звезда" (подконтрольный Минобороны РФ) пропагандисты обсуждали ликвидацию Владлена Татарского.
Пропагандист Владислав Шуригин возмущался, почему после ликвидации Татарского "в Киеве стоит здание ГУР и здание СБУ". Он задавал вопрос, почему не была объявлена "охота на всех этих мерзавцев".
Соведущий программы Николай Матвеев заявил, что его знакомые предложили в отместку расправиться с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.
"Сегодня товарищ спросил: "Почему за Владлена нет такой прямой, зеркальной мести? 10 Гордонов, условно". Я объясняю: "Потому что 10 Гордонов будут висеть на всех страницах (западных СМИ. - Ред.)", - заявил он.
По его словам, такие шаги "ничего не изменят", а Россию будут обвинять в "индивидуальном терроре".
Пожалуйста, подождите...
Десять вбитих гондонів!
Українці повмирають .. від сміху
- Не удивляйтесь...То, как ***** в России - ни в каком кошмарном сне привидеться не может...
А чи не піарять кацапи таким чином Гордона?
у кацапів у голові насрано - шо капець.. сами понавидумують х.йні і самі потім з цим боряться і.о.бнуте населення недоорди
Забігаловка його, офіс недалеко, вибухівка є, конфлікт з владою є, дурі в голові теж предостатньо.
Буданова пережене.
the owner or landlord or tenant of the
club in Petersburg,
there is some likelihood that the explosion
had been a stunt,
and there are no dead people anywhere;
explosive rope all alongside the window front,
and the girl with no wart between the eyes
knew everything, but still was a bit afraid,
as the Tartarskiy pulled the trigger.
The artist, who made that icon picture
at the backwall, was not Tartarskyi himself,
and the statuette was some theater requisite.
Somehow I still not buy, that Tartarskij
was assassinated, and is still alive,
and there is no reason for direct revenge.