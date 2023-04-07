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Гордон (114) пропаганда (3470) Россия (91256) Владлен Татарский (27)

"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обсуждает убийство украинских журналистов как ответ на ликвидацию Татарского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российская пропаганда в эфире обсуждала "месть" за ликвидацию Владлена Татарского (Максима Фомина).

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал Telegram-канал "Правда Геращенко".

Так, в эфире телеканала "Звезда" (подконтрольный Минобороны РФ) пропагандисты обсуждали ликвидацию Владлена Татарского.

Пропагандист Владислав Шуригин возмущался, почему после ликвидации Татарского "в Киеве стоит здание ГУР и здание СБУ". Он задавал вопрос, почему не была объявлена "охота на всех этих мерзавцев".

Соведущий программы Николай Матвеев заявил, что его знакомые предложили в отместку расправиться с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

"Сегодня товарищ спросил: "Почему за Владлена нет такой прямой, зеркальной мести? 10 Гордонов, условно". Я объясняю: "Потому что 10 Гордонов будут висеть на всех страницах (западных СМИ. - Ред.)", - заявил он.

По его словам, такие шаги "ничего не изменят", а Россию будут обвинять в "индивидуальном терроре".

Также читайте: Российские партизаны утверждают, что это они стоят за ликвидацией пропагандиста Татарского
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Топ комментарии
+65
Ну, за одного Гондона я не против. Но непременно что бы он был в форме НКВД (как он любит) и с пирамидкой под фуражкой.
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07.04.2023 15:50
+51
скиньте їм список *журналістів* с Zik, Наш, NewsOne, 112. хай хоч всіх повбивають навіть дякую скажемо
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07.04.2023 15:51
+42
Мосейчук з суповим набором можна теж пришльопнути
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07.04.2023 15:59
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Ну, за одного Гондона я не против. Но непременно что бы он был в форме НКВД (как он любит) и с пирамидкой под фуражкой.
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07.04.2023 15:50 Ответить
смотри, 10 гондонов - это же 1/2 п#здоболов из #ОПы. надо соглашаться.
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07.04.2023 15:55 Ответить
довірити русні? самі дасте раду зі своїми гондонами.
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07.04.2023 17:22 Ответить
😂

Десять вбитих гондонів!
Українці повмирають .. від сміху
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07.04.2023 17:33 Ответить
та вот еще 1/2 п#здоболов их туда же
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08.04.2023 18:57 Ответить
арденоносная масейчук и хряк поворознюк --- новая партия на выборы
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10.04.2023 15:58 Ответить
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07.04.2023 15:57 Ответить
Мосейчук з суповим набором можна теж пришльопнути
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07.04.2023 15:59 Ответить
Теж згадав про цю мразь.
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07.04.2023 16:02 Ответить
Она должна подавиться борщевым набором. И к Кобзону с кусом буряка в пасти.
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07.04.2023 16:18 Ответить
у него кріша на болотах
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07.04.2023 16:48 Ответить
ця товста свиняка шуригін буде першою в черзі на концерт кобзона
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08.04.2023 20:45 Ответить
скиньте їм список *журналістів* с Zik, Наш, NewsOne, 112. хай хоч всіх повбивають навіть дякую скажемо
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07.04.2023 15:51 Ответить
інтер теж треба
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07.04.2023 15:59 Ответить
Мосейчукчу заодно.
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07.04.2023 15:59 Ответить
Вы за Маричку Падлу забыли. к слову, ни кто не знает, где её муженёк Егорка прячется?
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07.04.2023 16:20 Ответить
Взагалі то він воює
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07.04.2023 17:53 Ответить
Где? В Познани или в Дрездени? Уточните.
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07.04.2023 22:45 Ответить
Нічого, що він з першого дня війни добровольцем у ТРО, брав участь у визволенні Ірпеню, з того року-на південному фронті і під час війни не залишав кордонів України ? Будучи батьком 3-х малолітніх дітей і маючи повне право, як кажуть місцеві патріоти, не йти до ТЦК ? До того ж-розірвав стосунки зі своїми батьками в кацапії, за те ще вони не осудили збройну агресію орків. Але ж краще щось звиздіти про "Дрездени".
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08.04.2023 11:41 Ответить
Это ваши слова. Предоставьте ФАКТЫ. Фото например, в составе какого бата, свидетелей и т.д. Вон Тищенко котлета и пивокрад так же в форме фоткались, на Закарпатье, арахамия в зимнец форме встречал из ЕС когото там и т.д. Эти скоты ни чем не брезгуют для своего пиара. Так, что вы свои слова фактами подтвердите. А бла бла бла меня не убеждают.
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08.04.2023 17:06 Ответить
Зе типа тоже в Бахмуте был. Так, что без фактов документальных я ни вам ни этим скотам НЕ ВЕРЮ. Жду документального подтверждения, о ХЕРоизме Ягория муда марички Падлы, подельнице Мосейчук-Скабневой- Симонян.
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08.04.2023 17:11 Ответить
Це ваш кацапомовний звиздеж нічим не підтверджений. Хто його бачив за кордоном під час війни ? Факти я вам зобов'язаний надати ? Факти завжди надає звинувач. А інакше-він пусте брехло. А де Соболєв під час війни-інформації через пошук у гугл-повно. За номером його вч, місцям дислокації та типам виконуємих їм завдань-звертайтеся до МО України. Якщо думаєте, що такая інформація має бути у вільному доступі-то у вас у ніку замість "зольдат" має бути дещо інше.
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08.04.2023 18:53 Ответить
Разве я сказал, что это продажное чмо Ягорий за границей? Поздравляю вас сбрехавши. Так доказательст у вас по нему и его "боевому" пути нет? Да и откуда бы им взяться то еслы вы даже ссылку дать не можите А ну, да, оно такое засекреченное, как я даже не знаю таки кто! Вы тут себе анус на британский флаг уже порвали за него, а доказательст не привели. От слова "ВООБЩЕ". Кстати, Ягорий, уж не ты ли лично из под подола своей благовеной сучки аля симонян и журнашлюхи КАЛомойского тут себя отмываешь? Тв лучше с плешивым гнидой пуштуном на Банковой походи и покричи - барыга, барыга. Или ты кормящую зеленую руку не кусаешь?
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08.04.2023 19:14 Ответить
А Познань чи Дрезден-хто про них писав ? Чи вже запаморочення свідомості сталося ? Це-міста України ? Про ссилки-мізків зовсім не вистачає навчитися гуглом користуватися ? Одна з найперших ссилок - https://dev.ua/news/v-mene-3-nepovnolitnikh-ditei-ale-iakyi-ia-pokazhu-im-pryklad-iakshcho-vyidu-za-kordon-yak-yehor-soboliev-pislia-vr-ta-it-stav-viiskovym І де від вас, любителю анусів, хоч одна ссилка про те що він не у військах зараз ? А назвати мене їм-це вже взагалі-шизофренія )
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08.04.2023 19:35 Ответить
Дрзезден и т.д. это был вопрос а не утверждение. Научитесь понимать знаки припинания и т.д. Оказывается вв в состоянии гуглитт! Тогда почему указаннвй вам закон не в состоянии открыть и прочксть о полномочиях облезлого горного козла Михуила насравшего в нашем доме? Если за оратора 2018 года, отрабатывавшего иудины и каломойшины деньги воплями - барыга, барИга, предоставленная инфа правда то я готов принест о извенения. Если это правда. В 126, 128, 130 и 131 батах у меня есть знакомые. О Маклеа Щуре в 126 не просто слышал, а лично общался. А о Ягорее спрошу .А то, один пивун ртом тоже Голосил что оно в ТРО записалось, а по факту ...
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08.04.2023 20:22 Ответить
Моя служба проходила не у 130 батальйоні, тож особисто його я не бачив. Проте, який сенс би йому було розповідати про службу солдатом у 130-му, а що зараз він-командир відділення, якби це було не так ? Це ж абсолютно легко перевірити кому треба, враховуючи що він-впізнавана особа. ТРО-це не ССО ЗСУ. У них і навичок поменше, бо вони взяли зброю до рук практично з цивільного життя, і завдання їм ставилися простіші. Тоже не обов'язково про нього одразу мали в усіх новинах розказувати, як він у бою 10 орків сам у полон взяв чи 2 танки підбив. Проте, за цей рік, ТРО встигли не тільки трохи у своїх містах на блок-постах постояти, а й далеко від дому на нулі побувати. І досі там є. Знаю особисто, про що кажу.
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08.04.2023 21:40 Ответить
Так зачем столько перечислять? Они сейчас ВСЕ на ядрёном ************** пасуться.
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07.04.2023 16:19 Ответить
у них є цей список, список їх агентів.
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07.04.2023 17:24 Ответить
ВАроньЄж напрягся...
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07.04.2023 15:51 Ответить
Я б обміняв гордона на Українських полонених
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07.04.2023 15:53 Ответить
Він на дрони збирає для ЗСУ
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07.04.2023 16:08 Ответить
а Штірліц навіть нагороди від Вермахту отримував ...
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07.04.2023 16:37 Ответить
Штірліца ніколи не ісунувало , навіть умовного , бо єдиний засланець ГРУ -- нацисткий офіцер був чині гаумпана від логістики десь у Польші . Інший коммуняка хоч й був обер-лейтенатном в люфтвафе , але по суті був чиновником (несилового напрямку) у міністерстві авіапрому . До речі його вербувала "Червона капелла"
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08.04.2023 12:57 Ответить
вы очень даже неправы--- штурмбанфюрер штирлиц был прототипом лытынанта баканова и он этот лытынант таки был на самом деле --- после провала он перешел на нелегальное положение с сохранением зарплаты , всех квартир , всех льгот , всех паролей и явочных квартир а также бизнеса в отжатых предприятиях --- скоро будет профинансирован новый сериал ,,вася голобородько и лытынант баканов ,, продюсер беня каломойский , все совпадения в фильме с реальными людьми случайны , имена и лица будут изменены для конспирации --- лытынанта готовят к новому заданию в следующем сериале
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08.04.2023 20:07 Ответить
Донатити людині яка продавала пірамідки онкохворим людям... Ну таке
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07.04.2023 17:29 Ответить
Та не людині, а на дрони для ВСУ. Чи ви думаєте як у вас за *********** развод лахов?
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07.04.2023 19:23 Ответить
Так, гордон це 100% развод для таких як ти лохов-малоросів. Ахрєнеть 10 років війни не вистачило щоб це зрозуміти
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08.04.2023 16:43 Ответить
Ти кацапсина вонюча під впном, мені щось про малоросів тут патякати будеш?! В спам гнидо!
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08.04.2023 17:42 Ответить
А він шо, принудітьєльно їх заставляв купувати?
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08.04.2023 20:05 Ответить
++++++ на рахунок гордгандона
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08.04.2023 19:35 Ответить
но фашисты в Украине. Не перепутайте
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07.04.2023 15:53 Ответить
+ Мосейчучку с Поворознюком
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07.04.2023 15:56 Ответить
- Удивляюсь людям которые спят и видят, чтобы в России було *****...

- Не удивляйтесь...То, как ***** в России - ни в каком кошмарном сне привидеться не может...
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07.04.2023 15:57 Ответить
Свои же завалили своего пропогандона, а валят, как всегда на Украину. Единственное, с чем соглашусь, так это по поводу Гордона
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07.04.2023 15:58 Ответить
За Гордона обідно. Оцінили 1:10
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07.04.2023 15:59 Ответить
Я теж м'яко кажучи не прихильник Гордона. Але порівняти нашого Гордона (навіть з пірамідками і іншою фігнею), з якимось невдалим грабіжником-попочлєнцем, це вже перебор. Слідуючи їхньої логіки, за одного нашого Гордона треба брати 10-20 Фоміних-Татарських.
А чи не піарять кацапи таким чином Гордона?
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07.04.2023 16:01 Ответить
Ну не знаю что или как доходчивей сформулировать. Общество, которое буквально полтора года назад рукоплескало на тв-каналах вадику гадику, особо с его вечно звучащей фразы ,,люди добрые...,, по части Гордона могли бы и не упоминать или промолчать. Димон семерых детей кормит и своих и от всего двух жен (кажись). Кто потянет? Пусть.
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07.04.2023 17:33 Ответить
Понятна ваша цеховая солидарность, но пусть лучше дети Гордона помрут с голода, чем и папель будет и дальше выворачивать мозги населению Украины!
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08.04.2023 16:43 Ответить
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07.04.2023 16:08 Ответить
Диана Панченко, пишовшек, диардица в принципе как бы и ....
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07.04.2023 16:16 Ответить
Цікаво,кацапи усі без виключення дебіли, чи тільки на оці свої ток шоу підшукують таких дебілів?
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07.04.2023 16:16 Ответить
..хто такий Гордон?
у кацапів у голові насрано - шо капець.. сами понавидумують х.йні і самі потім з цим боряться і.о.бнуте населення недоорди
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07.04.2023 16:22 Ответить
і цих в придачу
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07.04.2023 16:23 Ответить
Цих лише на нуль помножити можна.
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10.04.2023 11:09 Ответить
Этого уголовника путинским приказом ликвидировали, заметили Путин выступает про мирные инциативы просто про мир вмире а после речи сцаря уголовник ( татарский) все наративы путина опровегает и заявляет "всех убивать , всех ограбить , как они то любят" .
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07.04.2023 16:32 Ответить
Трепова его подорвала за то что он петухом в тюрьме сидел, и после этого в военные корреспонденты поперся.
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07.04.2023 16:36 Ответить
А може краще штук десять Пригожиних заваліть??
Забігаловка його, офіс недалеко, вибухівка є, конфлікт з владою є, дурі в голові теж предостатньо.
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07.04.2023 16:49 Ответить
не пойму, это такая угроза, или жест доброй воли с их стороны? "Десять гордонят собрались пообедать, Один вдруг поперхнулся - и их осталось девять..."
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07.04.2023 17:06 Ответить
Свинособаки в своём репертуаре.
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07.04.2023 17:19 Ответить
вони свого агента хочуть замочити? танунах, невже вони такі долбойоби?
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07.04.2023 17:37 Ответить
Діма тепер напише про 10 невдалих замахів на себе.
Буданова пережене.
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07.04.2023 17:41 Ответить
Since Prighoshin is said to have been
the owner or landlord or tenant of the
club in Petersburg,
there is some likelihood that the explosion
had been a stunt,
and there are no dead people anywhere;
explosive rope all alongside the window front,
and the girl with no wart between the eyes
knew everything, but still was a bit afraid,
as the Tartarskiy pulled the trigger.

The artist, who made that icon picture
at the backwall, was not Tartarskyi himself,
and the statuette was some theater requisite.

Somehow I still not buy, that Tartarskij
was assassinated, and is still alive,
and there is no reason for direct revenge.
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07.04.2023 17:45 Ответить
Tatarsky is dead. It would be unpractical to stunt the execution for a little stinking nobody as he was!
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08.04.2023 13:16 Ответить
якщо саме гордонами та арестовичами то згоден і на 20.
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07.04.2023 18:57 Ответить
лживые,циничные ********! мы не должны быть терористами....а кто вы *****?!
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07.04.2023 20:13 Ответить
Хотябы ермака шлепнули
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07.04.2023 22:19 Ответить
10 гандонів, 15 поврознюків, 20 мосейчучок і 1,5 обдристовича.))
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08.04.2023 09:33 Ответить
Вони так і зрозуміли, що воюють із цілим народом. В психології кацапа існує царь, «центри прийняття рішень», хунта, котра захопила владу і.т.д. Дивні-дивні ці істоти, кацапня.
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08.04.2023 13:09 Ответить
Ну от ти ж з бабтистської церкви в США не вилазиш, де тебе прозомбували Трампом! А розповідаєшь про відсутність "центрів прийняття рішень"
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08.04.2023 16:45 Ответить
Нема спокою їб###онутим.
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08.04.2023 16:13 Ответить
та хоть СТО ГО н ДОНІВ!
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08.04.2023 20:52 Ответить
Та їбанть вже по банковій шо вас тримає?
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09.04.2023 22:09 Ответить
Вони тільки п*ти гаразд. Гордон, Мосейчук, Кралврал 95, г+г, інтер, зрада - мають цілу бригаду журнашлюшок...
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10.04.2023 11:16 Ответить
Вже дві доби ця паскудна харя на сторінці цензора ви шо там позасинали чи шо викеньти його нарешті бо бридко заходити на цензор і дивитись на це паскудство
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10.04.2023 17:28 Ответить
Уберить цю кацапську гидоту фу фу який він гидкий
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10.04.2023 17:33 Ответить
ФСБ треба негайно розігріти патріотизм російського суспільства.
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10.04.2023 20:00 Ответить
 
 