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Пригожин рекламирует ЧВК "Вагнер", используя горы трупов "вагнеровцев". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует горы трупов "вагнеровцев", чтобы рекламировать себя перед Путиным и усиливать свои позиции в борьбе за ресурсы в Кремле.

Об этом заявил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя очередной пиар-ролик владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Первый в мире случай, когда военное соединение рекламируют не благодаря победам и живым бойцам, а благодаря демонстрации своих трупов и огромного количества жертв. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин пиарит себя перед Путиным в стиле генералов советского типа: смотрите, сколько трупов под моим командованием, я терплю наибольшие потери, а значит, я воюю больше всех, а значит я более других эффективен и мне нужны новые люди и мне нужно еще больше денег и оружия. Пригожин использует горы трупов "вагнеровцев", чтобы рекламировать себя перед Путиным и усиливать свои позиции в борьбе за ресурсы в Кремле с группировкой Шойгу-Герасимова", – отметил журналист.

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Топ комментарии
+17
Знову ябана телега
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07.04.2023 18:13
+13
Я не розумію, Цензор працює на "тєлєгу"?
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07.04.2023 18:19
+11
Hellis

@13Hellis_13

·

35 хв

Все, що вам треба знати про ціфрову безпеку та трансформацію України, яку формує влада.

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07.04.2023 18:28
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Знову ябана телега
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07.04.2023 18:13 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

35 хв

Все, що вам треба знати про ціфрову безпеку та трансформацію України, яку формує влада.

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07.04.2023 18:28 Ответить
багато дебілов собі ДІЮ поставило?
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07.04.2023 18:35 Ответить
"дебілів", дебил ты москальский с регистрацией 5 марта 2023.
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07.04.2023 18:53 Ответить
І шо?5 марта 2023.Це міняє кількість дебілів з дією ?Цікаво дуже пислухати теорію залежності моєї дати регістрації і кількістю дебілів з дією
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07.04.2023 19:03 Ответить
Голомозий рекламує свою лисину, використовуючи фото дупи.
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07.04.2023 18:14 Ответить
"позитивчик" - гарний мотиватор
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08.04.2023 00:47 Ответить
пригожин вчергове рекламує рашен військо звичним для русні засобом, яка полюбяє вбивства і трупи, чим надає непоправні послуги ЗСУ.
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07.04.2023 18:19 Ответить
Непоправною може бути шкода, а послуга корисною чи неоціненою. Хоча є випадок, коли послуга ведмежа.
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07.04.2023 18:39 Ответить
Я не розумію, Цензор працює на "тєлєгу"?
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07.04.2023 18:19 Ответить
на Московії каргокульт смерті - отже це природно.

В Україні він до вторгнення теж цвів і пахнув - вчителі школи де навчається моя донька (дніпропетровщина) щороку вводять дітлахів до пам'ятників невідомим окупантам та похованням ванек із рязанських губернь.

Тримаю парі що Зеля на 9 Травня литиме сльози по загиблих червоних нацистах, які воювали проти німецьких фашистів
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07.04.2023 18:26 Ответить
На гугл надейся, а сам не плошай.

Тримаю парі?

На українській мові буде "б'юсь об заклад".
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07.04.2023 18:52 Ответить
Дякую
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08.04.2023 13:40 Ответить
Українською мовою.
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08.04.2023 18:46 Ответить
так хотілося побачити ідіота, але "media is too big"
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07.04.2023 18:29 Ответить
Харошая рєклама-лапатнікі мєста на кладбіщє всєм хватіт прісаєдіняйтєсь...
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07.04.2023 18:33 Ответить
а мне показалось, что тут реклама ЗСУ
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07.04.2023 18:34 Ответить
Все на кшталт ********* російського тренду - знецінення життя та оспівування смерті.
Навіщо жити зайві роки, займатися якимись нікчемними справами, постаріти і померти чи на лікарняному ліжку, чи п'яним під парканом. Набагато краще поїхати на війну, вбивати ворогів, грабувати їхні дома, ґвалтувати їхніх жінок і молодим і здоровим вирушити до Валгалли.
Ось Пригожин і рекламує своїх "героїв". - "Вони вже все. А чого досяг ти?"
Як швидко тоненька шкаралупа моралі злетіла з цих троглодитів і оголилося дике нутро.
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07.04.2023 18:41 Ответить
Пригожин, кажуть, сам на шляху до моргу
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07.04.2023 18:54 Ответить
Telegram - бойкот
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07.04.2023 18:54 Ответить
" Пригожин-Тур" : Захоплюючі подорожі до Валгалли під музичний супровід Ріхарда Вагнера.
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07.04.2023 19:00 Ответить
пітушатні баталіони ідуть на прорив - же рік як!
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07.04.2023 19:01 Ответить
Интересно о каких будущих поколениях пригожин чешет если те кто должен был делать ети поколения сейчас кормит червей и бездомных собак
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07.04.2023 19:01 Ответить
після деокупації за двокурковий паспорт шо?
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07.04.2023 19:04 Ответить
правильно...
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07.04.2023 19:06 Ответить
Ну а чо. Уютно, по домашнему. Веночки красивые. И жена довольна.
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07.04.2023 19:10 Ответить
На даный момен,потерь в вооруженных сил ******** НЕТ...
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07.04.2023 19:15 Ответить
А лысый ***** почему то сам не хочет пойти на штурм и здохнуть. Ищет других дурачков.
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07.04.2023 19:21 Ответить
СС Зондеркоманде Дирле_вагнер
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07.04.2023 19:37 Ответить
Скажімо так: номінації в сфері реклами існують і їх досить багато, але пригожину вони наврядчи світять…
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07.04.2023 20:00 Ответить
Чувак вміє в рекламу! Гори трупів кацапів прямо надихнуть до нього записуватися.
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07.04.2023 20:29 Ответить
Это кацапам ближе к пониманию, победы это не интересно 😂😂😂
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07.04.2023 20:54 Ответить
<Більше не дивуюсь, чому усіх рюзьгих називають даунами (зайвехромосомами)...
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08.04.2023 22:39 Ответить
Сноха́чество - практика в русской деревне, при которой мужчина - глава большой крестьянской семьи (живущей в одной избе) состоит в половой связи с младшими женщинами семьи, обычно с женой своего сына (связь свёкра с невесткой, называемой сноха). Эта практика получила особое распространение в XVIII-XIX веках, сперва в связи с призывом молодых крестьян в рекруты, а затем и в связи с отходничеством, когда молодёжь уходила работать в города и оставляла жён дома в деревне.


Публіцист В. Д. Набоков[ru] (батько письменника В. В. Набокова) писав: «Ніде, здається, окрім Росії, - немає принаймні того, щоб один вид кровозмішення набув характер майже нормального побутового явища, отримавши відповідну назву - снохацтво».

Снохацтво згадується в художній літературі («Батьки і діти» І. Тургенєва, «Життя однієї баби» М. Лєскова, «Колодязь» С. Логінова). В книзі В. Дорошевича[ru] «Сахалін» згадується народна прикмета: рос. Как снохач помогать возьмётся - колокол с места не сдвинешь. Згадується снохацтво в опері Д. Шостаковича «Леді Макбет Мценського уєзда». Також снохацтво трапляється в романі М. Шолохова «Тихий Дон».
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09.04.2023 13:03 Ответить
Ну якому ж кацапові не хочеться стати трупом у вигляді "хероя вайны".
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09.04.2023 18:25 Ответить
цензор засунь свій телеграм сам знаєш куди, не хочу його навіть бачити в себе на ПК
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09.04.2023 19:13 Ответить
Проблем нет, потерь нет, бойцы уходят.
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09.04.2023 20:50 Ответить
Ти дибіле лисий місце собі підбираєш 2х2?
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09.04.2023 22:03 Ответить
 
 