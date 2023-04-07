Пригожин рекламирует ЧВК "Вагнер", используя горы трупов "вагнеровцев". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует горы трупов "вагнеровцев", чтобы рекламировать себя перед Путиным и усиливать свои позиции в борьбе за ресурсы в Кремле.
Об этом заявил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя очередной пиар-ролик владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Первый в мире случай, когда военное соединение рекламируют не благодаря победам и живым бойцам, а благодаря демонстрации своих трупов и огромного количества жертв. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин пиарит себя перед Путиным в стиле генералов советского типа: смотрите, сколько трупов под моим командованием, я терплю наибольшие потери, а значит, я воюю больше всех, а значит я более других эффективен и мне нужны новые люди и мне нужно еще больше денег и оружия. Пригожин использует горы трупов "вагнеровцев", чтобы рекламировать себя перед Путиным и усиливать свои позиции в борьбе за ресурсы в Кремле с группировкой Шойгу-Герасимова", – отметил журналист.
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@13Hellis_13
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Все, що вам треба знати про ціфрову безпеку та трансформацію України, яку формує влада.
В Україні він до вторгнення теж цвів і пахнув - вчителі школи де навчається моя донька (дніпропетровщина) щороку вводять дітлахів до пам'ятників невідомим окупантам та похованням ванек із рязанських губернь.
Тримаю парі що Зеля на 9 Травня литиме сльози по загиблих червоних нацистах, які воювали проти німецьких фашистів
Тримаю парі?
На українській мові буде "б'юсь об заклад".
Навіщо жити зайві роки, займатися якимись нікчемними справами, постаріти і померти чи на лікарняному ліжку, чи п'яним під парканом. Набагато краще поїхати на війну, вбивати ворогів, грабувати їхні дома, ґвалтувати їхніх жінок і молодим і здоровим вирушити до Валгалли.
Ось Пригожин і рекламує своїх "героїв". - "Вони вже все. А чого досяг ти?"
Як швидко тоненька шкаралупа моралі злетіла з цих троглодитів і оголилося дике нутро.
Публіцист В. Д. Набоков[ru] (батько письменника В. В. Набокова) писав: «Ніде, здається, окрім Росії, - немає принаймні того, щоб один вид кровозмішення набув характер майже нормального побутового явища, отримавши відповідну назву - снохацтво».
Снохацтво згадується в художній літературі («Батьки і діти» І. Тургенєва, «Життя однієї баби» М. Лєскова, «Колодязь» С. Логінова). В книзі В. Дорошевича[ru] «Сахалін» згадується народна прикмета: рос. Как снохач помогать возьмётся - колокол с места не сдвинешь. Згадується снохацтво в опері Д. Шостаковича «Леді Макбет Мценського уєзда». Також снохацтво трапляється в романі М. Шолохова «Тихий Дон».