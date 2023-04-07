СНБО и правительство готовят новый санкционный список, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 408-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Основное внимание – боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины. Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому. Которые добывают Украине устойчивость – всему государству – именно там, в боях в самых горячих точках передовой. На Ставке докладывали командующие направлением, главком, разведка. Отдельно – подготовка новых бригад, снабжение боеприпасами и оружием в войска.

Второе: аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию – они будут заблокированы.

Третье: провел длительное совещание по энергетике, вопросам как стратегическим – развитию и защите нашей энергосистемы при любых условиях, – так и текущим, об энергообеспечении наших людей и украинского бизнеса.

Четвертое: в официальную жизнь нашего государства добавляем новую традицию уважения. Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана соблюдают строгий пост. Когда садится солнце, происходит ифтар – ужин. В Украине это уважается повсюду, и даже на передовой, даже в условиях боев. Крымскотатарский народ уважает Рамадан... Уважение всегда должно быть обоюдным, поэтому с этого года ежегодно в Украине при участии главы государства будет проводиться такая специальная мера уважения.

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И пятое: подписал сегодня несколько указов о награждении государственными наградами наших воинов - 771 бойца. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тыс. наших защитников и защитниц отмечены государственными наградами.

Спасибо всем, кто защищает государство! И поздравляю всех, кто сегодня празднует Благовещение! Молимся о победе наших воинов и спасении всех наших людей от зла оккупации!" - сказал Зеленский.