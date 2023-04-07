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СНБО и правительство готовят новый санкционный список, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 408-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Основное внимание – боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины. Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому. Которые добывают Украине устойчивость – всему государству – именно там, в боях в самых горячих точках передовой. На Ставке докладывали командующие направлением, главком, разведка. Отдельно – подготовка новых бригад, снабжение боеприпасами и оружием в войска.

Второе: аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию – они будут заблокированы.

Третье: провел длительное совещание по энергетике, вопросам как стратегическим – развитию и защите нашей энергосистемы при любых условиях, – так и текущим, об энергообеспечении наших людей и украинского бизнеса.

Четвертое: в официальную жизнь нашего государства добавляем новую традицию уважения. Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана соблюдают строгий пост. Когда садится солнце, происходит ифтар – ужин. В Украине это уважается повсюду, и даже на передовой, даже в условиях боев. Крымскотатарский народ уважает Рамадан... Уважение всегда должно быть обоюдным, поэтому с этого года ежегодно в Украине при участии главы государства будет проводиться такая специальная мера уважения.

Смотрите также: Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции. ФОТОрепортаж

И пятое: подписал сегодня несколько указов о награждении государственными наградами наших воинов - 771 бойца. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тыс. наших защитников и защитниц отмечены государственными наградами.

Спасибо всем, кто защищает государство! И поздравляю всех, кто сегодня празднует Благовещение! Молимся о победе наших воинов и спасении всех наших людей от зла оккупации!" - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+11
Себе і баканова не забудь внести...
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07.04.2023 23:21
+9
Зелений антимайдан корчить з себе патріотів. Гнид кацапських спочатку заарештуйте, яких пригріли біля себе.
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07.04.2023 23:27
+8
********, гундос?
А тепер іди *****, бо всіх вже ******
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07.04.2023 23:36
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Себе і баканова не забудь внести...
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07.04.2023 23:21 Ответить
розібратись з бакановим і наумовим все ще не на часі?
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07.04.2023 23:21 Ответить
😄
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07.04.2023 23:37 Ответить
Новый санкционный список - разрешить должностным лицам, которые распоряжаются финансами в ВСУ, требовать дань с рядовых бойцов в размере 50% выплаты.
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07.04.2023 23:26 Ответить
Зелений антимайдан корчить з себе патріотів. Гнид кацапських спочатку заарештуйте, яких пригріли біля себе.
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07.04.2023 23:27 Ответить
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07.04.2023 23:34 Ответить
********, гундос?
А тепер іди *****, бо всіх вже ******
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07.04.2023 23:36 Ответить
Якось дуже сором'язливо та ніяково Стефанчук-Зеленський🫣🤭 та їх швондер ( в миру шмигаль🤑), затягнули з введенням ЖОРСТКИХ санкцій проти свори ригоАналів, які потікали з України.
Але їх бізнес працює в Україні🪖⚔️, яка відбиває агресію орків ***** з московії, до якої риги🐷 і потікали😡😡😠‼️‼️‼️
Співпадіння чи домовленості!!!!
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07.04.2023 23:39 Ответить
"Окремо - підготовка нових бригад, постачання *********** і зброї у війська." Джерело: https://censor.net/ua/v3410868

Ага... Десь була новина, що на "гвардію наступу" (чи як вони їх там назвали) потрібно скинутись на тепловізори та засоби зв'язку.... Афігітєльна пілготовка! У МВС не вистачає? То най у МО візме - там вивільнилося кілька мільярдів, коли літр яєць здешевшав і яблука почали купувати літрами...

"Основна увага - боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України." Джерело: https://censor.net/ua/v3410868

Це зрозуміло... А от чи зрозуміло цьому недолугому створінню, що це через його "проста пєрєстать стрєлять", відвести війська, "сайдьомся па сєрєдінє", припинення ВСІХ програм з розробки озброєнь і багато ще чого, бої відбуваються саме там і окупованої території набагато більше, ніж при "баризі", що збагачувався на війні?
Питання риторичне, але все ж....
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07.04.2023 23:44 Ответить
А повернення виплат військовим не розглядалось?чи скасування виплат й пільг нарадепам?
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07.04.2023 23:47 Ответить
Larysa Nitsoi

А хтось контролює, що виносять з Києво-Печерської Лаври? Враховуючи всю попередню історію, коли московити з саркофагів навіть кістки крали, щоб ми нічого не мали, там хоч чиїсь мощі лишаться? Чи будемо потім макітри свої чухати: "Ой!" ?
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08.04.2023 00:06 Ответить
Ніхто..гундосиками відволікають..потім зайдуть і типу здивуються, бо падли й Центральну історичну бібліотеку разом із запасниками вивезуть..
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08.04.2023 00:14 Ответить
Ткаченко мабудь скооперувався з Табачником . Українські архиви коштують мильони
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08.04.2023 00:26 Ответить
Sophia-Maria Duglass 79f3cf17

Реєстрація: 13 січня 2023

Заходив: 07 квітня 2023 в 22:50

Мене читають: 4

Я читаю: 0

тобі то що до цього сидячи бог знай де....? займайся своїми справами та не лізь в мою країну...
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08.04.2023 00:46 Ответить
Пошел

я для ціеі краін роблю більше за тебе ,
А за реестрацію питай Цензор , який 13 січня 2023 перестрував ПО-НОВОМУ половину форумчан і досі не навів лад в цьому питанні
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08.04.2023 00:58 Ответить
она здесь давно так что усохни ....дегенерат
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08.04.2023 09:44 Ответить
Ну як може дура бути дипломатом ?

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08.04.2023 00:09 Ответить
Зеленський , тебе не соромно за Україну ????
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08.04.2023 00:10 Ответить
Послиця..то є іспанський сором..
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08.04.2023 00:15 Ответить
А Україна проти Лукашенка санкції ввела ?
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08.04.2023 00:32 Ответить
"Я - Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир!"(с) - скорочений змiст всiх гундосикiв.
"нарiд" повинен пам'ятати кого вiн має любити.
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08.04.2023 01:27 Ответить
Яблука від яблуні далеко не падають ,а зе яблука окрім цього щей прямо у гноівку!
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08.04.2023 07:18 Ответить
Ну да.
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08.04.2023 15:28 Ответить
 
 