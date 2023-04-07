СНБО и правительство готовят новый санкционный список, – Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 408-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Ставка. Основное внимание – боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины. Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому. Которые добывают Украине устойчивость – всему государству – именно там, в боях в самых горячих точках передовой. На Ставке докладывали командующие направлением, главком, разведка. Отдельно – подготовка новых бригад, снабжение боеприпасами и оружием в войска.
Второе: аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию – они будут заблокированы.
Третье: провел длительное совещание по энергетике, вопросам как стратегическим – развитию и защите нашей энергосистемы при любых условиях, – так и текущим, об энергообеспечении наших людей и украинского бизнеса.
Четвертое: в официальную жизнь нашего государства добавляем новую традицию уважения. Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана соблюдают строгий пост. Когда садится солнце, происходит ифтар – ужин. В Украине это уважается повсюду, и даже на передовой, даже в условиях боев. Крымскотатарский народ уважает Рамадан... Уважение всегда должно быть обоюдным, поэтому с этого года ежегодно в Украине при участии главы государства будет проводиться такая специальная мера уважения.
И пятое: подписал сегодня несколько указов о награждении государственными наградами наших воинов - 771 бойца. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тыс. наших защитников и защитниц отмечены государственными наградами.
Спасибо всем, кто защищает государство! И поздравляю всех, кто сегодня празднует Благовещение! Молимся о победе наших воинов и спасении всех наших людей от зла оккупации!" - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А тепер іди *****, бо всіх вже ******
Але їх бізнес працює в Україні🪖⚔️, яка відбиває агресію орків ***** з московії, до якої риги🐷 і потікали😡😡😠‼️‼️‼️
Співпадіння чи домовленості!!!!
Ага... Десь була новина, що на "гвардію наступу" (чи як вони їх там назвали) потрібно скинутись на тепловізори та засоби зв'язку.... Афігітєльна пілготовка! У МВС не вистачає? То най у МО візме - там вивільнилося кілька мільярдів, коли літр яєць здешевшав і яблука почали купувати літрами...
"Основна увага - боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України." Джерело: https://censor.net/ua/v3410868
Це зрозуміло... А от чи зрозуміло цьому недолугому створінню, що це через його "проста пєрєстать стрєлять", відвести війська, "сайдьомся па сєрєдінє", припинення ВСІХ програм з розробки озброєнь і багато ще чого, бої відбуваються саме там і окупованої території набагато більше, ніж при "баризі", що збагачувався на війні?
Питання риторичне, але все ж....
А хтось контролює, що виносять з Києво-Печерської Лаври? Враховуючи всю попередню історію, коли московити з саркофагів навіть кістки крали, щоб ми нічого не мали, там хоч чиїсь мощі лишаться? Чи будемо потім макітри свої чухати: "Ой!" ?
Реєстрація: 13 січня 2023
Заходив: 07 квітня 2023 в 22:50
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тобі то що до цього сидячи бог знай де....? займайся своїми справами та не лізь в мою країну...
я для ціеі краін роблю більше за тебе ,
А за реестрацію питай Цензор , який 13 січня 2023 перестрував ПО-НОВОМУ половину форумчан і досі не навів лад в цьому питанні
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир!"(с) - скорочений змiст всiх гундосикiв.
"нарiд" повинен пам'ятати кого вiн має любити.