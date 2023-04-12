Никакой руины в Украине – не будет, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с вечерним видеообращением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
Украинский президент отметил: "Никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста.
Тем более что мир знает решение – относительно активов России, российских чиновников, олигархов, богатевших в то время, как их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой – именно для агрессора. И все для этого мы делаем.
Спасибо партнерам, которые нас поддерживают. Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждому, кто защищает наших людей и бережет украинскую жизнь! Слава Украине!"
Пожалуйста, подождите...
я от думав, але більше ніж - а нафіга пробувати - покрутить пальцем і скаже шо такого дебілізму і крінжу просто бути не може. про єрмакотартарових і шашлички і т.д.
реально, я от хз як би комусь пояснити таке.
ви б і сам не дуже повірив на їх місці шо через пів-світу їде бурят, до тих кого називає "братьями" і грабує і вбиває, називаючи це звільненням, а влада "звільнюваних" тримає явних запроданців біля себе і т.д.
@RozenkoPavlo
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10 ч
Стадіон, так стадіон пам'ятаєте? Дебати Порошенка із Зеленським!
А пам'ятаєте, хто на «розігріві» тоді у фан-секторі Зеленського виступав?
Нагадаю вам цих «славних пацанів»!!
У чому феномен зеленського?
У тому, що він ніхто.
Коломойський каже нам: вигадайте собі президента й проголосуйте за нього. Тільки не забудьте, що плід ваших фантазій називається зеленський.
У сексшопах продають гумових жінок. Вони мають попит з тієї самої причини, з якої має популярність зеленський.
Ви скажете збоченцю: жива жінка краще - вона має ососбистість. біографію, почуття.
А він відповість: саме цим жива жінка гірша. Бо гумову жінку я можу наділяти своїми фантазіями, я можу її вигадати.
Зеленський - гумова жінка української політики.
Ті, хто мають намір голосувати за нього мають не стільки політичні, скільки сексуальні проблеми.
Будуть шашлички. Усі слуги маринуют для себе.
А цей придурок може, ми вже бачили.
"Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга,
а наша недоработка."
так Сралін весь світ хотів зробити таким совком, так шо ти шось задофіга підняв Зелю.
Сравка гомнокоблуждаючого хіба що говорить шо йому Сралін милий.
малорос любить ката, чо не так? логічно.
че
ний
кон
дом
Збагатити своє тіло на бункерній Мівіні -це рідкий талант.
І "ще один з плюсів війни,ха-ха-ха".
Платив рашистам податки, а від України ховав гроші в офшорах!
Як там виборці ЗЄ вже їдять чорну ікру?
Ах да - виборці ЗЄ про неї тільки по телевізору чули.
Жили, як дірка від сраки - не треба і починати жити краще.
"Какая разніца" на марше.
І добре було б, якщо б війна забирала тільки це дурне лайно, але якраз ці сцикливі тварі звичайно першими тікають.
Ціна навчання Зеленського президентству:
- 20% втрачених територій
- 8 млн біженців;
- сотні тисяч вбитих, закатованих згвалтованих, департованих;
- знецінення нацвалюти та крах економіки;
- згортання реформ та розвитку.
"Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу"
Як расія раділа коли обрали зеленського президентом, жирік ледь з брюків не випригував від радощів.
Скільки кремль вклав у перемогу зеленського з часом стане відомо, але немало.
але варто розуміти - це провина москалів і той, хто винуватить у руїні нашу владу це путінський засланий козачок бо наші під час війни до наших туляться а наші зараз це Україна і українці, які воюють.
1. Почали продавати електрику Польщі, у нас таки буле електрика по 7 грн.
2. Після відміни воєного часу, через півроку на всіх боржників з комуналки буде подано до суду. Якщо сумарний борг за всі послуги буде перевищувати 130 тис. грн, рухоме, нерухоме майно, в тому числі житло будуть відчужджені за рішенням суду. Тонко натякають - боротись марно.
Мовчить про це, скромняжка Наполеончик.
він і про війно щось схоже 3.14здів
результати - всім відомі, нажаль
Ну да, нюхнув на ніч порошку проти простуди, залабал відосік і жодної руїни не буде.
Куди ж воно убоге тикнеться після того як залишиться без влади, воно дурне думає стати як другий Кравчук чи Кучма, так ні - це комуняцькі гебістські агенти так не палились з порушенням закону як зеленський і з такими заявами про курс України на малоросію, тому і здохли маючи владу.
тобто технічно ніхто нікому нічого не обіцяв(Порох мені друг, але істина дорожча)