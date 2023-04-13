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ФСБ (1864) Владлен Татарский (28)

Взрывчатку для подрыва пропагандиста Татарского передал украинец Денисов, - ФСБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

ФСБ РФ утверждает, что взрывчатку, которой подорвали пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского), исполнительнице передал украинец Юрий Денисов. После подрыва он уехал из России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры", - заявили в ФСБ.

Российская спецслужба считает, что взрывчатку исполнительнице Дарье Треповой передал украинец Юрий Денисов, после этого уехавший из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рядом с гробом российского пропагандиста Татарского положили символ "вагнеровцев" - кувалду. ФОТО

"Установлено, что убийство Фомина вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий, 1987 г.р., который с помощью сервиса "экспресс-доставки", через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора", - цитируют росСМИ заявление ФСБ.

Российские спецслужбы считают, что Денисов во время взрыва находился на территории РФ, но затем уехал.

Также смотрите: "Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обсуждает убийство украинских журналистов как ответ на ликвидацию Татарского. ВИДЕО

"Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения о образе жизни и местах посещения М. Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его жительства. После совершения теракта 3 апреля Ю. Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию", - говорится в сообщении.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что Юрий Денисов, обвиняемый ФСБ в организации подрыва, - уроженец Донецкой области.

"Если предположить, что это так, то получается красивая история - житель Донбасса мстит отбросам, которые разорили его малую родину. За Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Соледар. Можно будет хорошее кино снять", - пишет он.

Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва был ликвидирован российский пропагандист Максим Фомин более известный как Владлен Татарский. В результате взрыва еще 25 человек получили ранения. Подозреваемая в ликвидации Татарского Дарья Трепова задержана, суд отправил ее под арест. Ответственность за смерть Татарского взяли на себя русские партизаны.

Взрывчатку для подрыва пропагандиста Татарского передал украинец Денисов, - ФСБ 01
Взрывчатку для подрыва пропагандиста Татарского передал украинец Денисов, - ФСБ 02Взрывчатку для подрыва пропагандиста Татарского передал украинец Денисов, - ФСБ 03

Взрывчатку для подрыва пропагандиста Татарского передал украинец Денисов, - ФСБ 04
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Топ комментарии
+23
а куда ж спецслужбы смотрели, чувак из Киева приехал, не побоялся!, прибить какого-то говнюка, которому цена в базарный день - рубь ведро..., да вряд ли найдется во всей Украине хоть один, кому интересен какой-то продажный псевдоблохер... да чтоб ради него так рисковать, сказочники...
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13.04.2023 11:17
+21
якщо так,то це дуже грамотно,і наші спецслужби можуть дотягнутися до кацапів навіть в них, а це дуже сильний фактор котрий буде впливати на усіх покидьків котрі думають,що вони там в безпеці
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13.04.2023 11:13
+19
Нормально все получилось...никто не против...
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13.04.2023 11:15
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Стеценко ну шо ти дєлаєш, пєрєстань
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13.04.2023 11:12 Ответить
Стеценко???
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13.04.2023 13:18 Ответить
Це мем, його стара ватка в 2017ому на мітингах, називала й Стеценко, й Степаненко )) він Сергій Стерненко
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13.04.2023 13:20 Ответить
Та я в курсі хто він,мутний тіпок
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13.04.2023 13:27 Ответить
якщо так,то це дуже грамотно,і наші спецслужби можуть дотягнутися до кацапів навіть в них, а це дуже сильний фактор котрий буде впливати на усіх покидьків котрі думають,що вони там в безпеці
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13.04.2023 11:13 Ответить
скоріш всього, що це не так: Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин доволен как расследованием ликвидации "военкора" Владлена Татарского (Максима Фомина), так и самим фактом ликвидации. Террор на территории России, инициированный, якобы, "украинскими" спецслужбами, по мнению президента, оправдывает как саму СВО, так и её цели и задачи. Путину важно показать, что он начал войну не зря и борется он с террористами, которых надо уничтожить. Ликвидация военкора Татарского "украинскими спецслужбами" совместно с симпатизантами оппозиции, ФБК, Алексея Навального, пацифистов, сторонников умного голосования, либертарианской партии и всех остальных противников режима, помогает обосновать и запустить новые, ещё более жёсткие репрессии внутри страны. Народ должен объединиться вокруг президента, который ведёт ожесточенную борьбу с терроризмом. Ликвидация Татарского "блестящая", по мнению Путина, спецоперация ФСБ, которая прошла точно по плану. Разработка спецоперации и выбор жертвы были согласованы с президентом. Татарского не жалко, он, в понимании президента, предатель, а значит "законная" цель. Путин все равняет по себе и соотносит со своим мировоззрением. Если он уничтожает "предателей" на чужой территории, то и другие должны поступать аналогично. Для украинских спецслужб Татарский должен был считаться предателем. Путину, на момент ознакомления с планом спецоперации, представили Татарского как "ох..евшего", вышедшего из под контроля дебила-военкора, который только вредит. И президент полностью одобрил все, что было предложено. Сам Путин, вчера, во время совещания, называл погибшего военкора ТатарскАй, и сказал, что в свете тюремного и недавнего фронтового прошлого Татарского-Фомина, посмертный орден стоило назвать "За мужеложство". Президент поздравил руководство ФСБ и рекомендовал продолжать в том же духе.
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13.04.2023 15:26 Ответить
ФСБ - лохи.. і в цьому вони, лохи, вже вкотре розписалися
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13.04.2023 11:14 Ответить
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13.04.2023 11:14 Ответить
Нормально все получилось...никто не против...
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13.04.2023 11:15 Ответить
Какиевашидаказательства? Мужик просто проходит паспортный контроль
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13.04.2023 11:15 Ответить
У него из кармана выпала визитка Яроша...
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13.04.2023 11:52 Ответить
а куда ж спецслужбы смотрели, чувак из Киева приехал, не побоялся!, прибить какого-то говнюка, которому цена в базарный день - рубь ведро..., да вряд ли найдется во всей Украине хоть один, кому интересен какой-то продажный псевдоблохер... да чтоб ради него так рисковать, сказочники...
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13.04.2023 11:17 Ответить
Согласен, сто пудов. Какой-то ноунэйм, много чести....
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13.04.2023 11:37 Ответить
его путин наградил орденом и упоминал в своей речи. Это не блогер, а проагандист и убийца.
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13.04.2023 11:45 Ответить
После того как шойгу замочил можно и наградить….хоть он и мразью был какой резон Украине был ?( Наоборот в пользу. Он последнее время только смуту сеял вмежду МО роССии и вагнеровцами….
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13.04.2023 12:10 Ответить
Йому відомстили його подільники з динири!
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13.04.2023 11:21 Ответить
Нормально Григорий?! Отлично Константин!
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13.04.2023 11:29 Ответить
Гадаю - на те лайно ( татарського ) наші пошкодували б навіть вибухівки .
Для дрг ГРУ є безліч набагато " жирніших цілей - " пропагандони більшого масштабу і більш матьорі , військове керівництво рашки , льотчики які запускають ракети по Україні , різні військові злочинці , колаборанти і т.д.
Татарський хоч і сволота , але дрібного масштабу ,, ходив там , молов різну хрінь , тільки й всього ,, таких як він в рашці сотні . То навіщо ГРУ обрали саме його ( якщо це правда ) не зрозуміло .
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13.04.2023 11:30 Ответить
Лошары ФСБешные . А почему Денисов, а не Денисенко или Денисюк? Да и тема Степана Бандеры не до конца раскрыта...
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13.04.2023 11:32 Ответить
зараз знайдуть зв'язок з денісовой
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13.04.2023 11:46 Ответить
чергова москальська брехня... нахіба цей Татарський кому в Україні був потрібен?? 100% то були розбірки між фсб, гру та вагнерівськими скотами. звісно тепер ці розбірки треба на когось повісити і звісно, що на Україну. якщо й треба було когось знищити в Члєнінградє, так це Мільчакова - садиста з дрг "русіч", але цей виродок, нажаль й досі живий.
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13.04.2023 11:34 Ответить
Well done!
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13.04.2023 11:36 Ответить
А як же вони такі продвинуті допустили .
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13.04.2023 11:36 Ответить
Лажа, той zвіздун нашим спецам на фіг не потрібний був.
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13.04.2023 11:36 Ответить
красава! Героям Слава!
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13.04.2023 11:39 Ответить
І весь цей двіж, щоб підірвати якогось нікчему?
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13.04.2023 11:39 Ответить
Он может стать звездой фильмов про агентов спецслужб !
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13.04.2023 11:41 Ответить
фсб ховає свої сліди ліквідації пригожинського "воєнкора" у війні башт хремля
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13.04.2023 11:43 Ответить
Все что я вижу : мужик проходит контроль ,не понятно в каком году. И что?
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13.04.2023 11:44 Ответить
А як вони сфотографували посвідчення?
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13.04.2023 11:45 Ответить
По утверждениям ФСБ у Треповой в тот же день был билет до Узбекистана, оттуда она должна была выехать в Украину. Но после взрыва она впала в состояние какого-то аффекта, долго хаотично ездила на такси по всему городу, а потом поехала до знакомого, который видимо ее и сдал увидев в новостях.
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13.04.2023 11:47 Ответить
ФСБ дебіли. Всі і так знають що цього покидька ліквідували Зорян зі Шкіряком.
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13.04.2023 11:57 Ответить
Маячня!
Кому той татарський був потрібен, хто взагалі тут в Україні знав про його існування до того як рвануло у тому ресторані?

Тобто нафіга так паритися заради нікого?
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13.04.2023 11:58 Ответить
Причем крышку изнутри крепко держал сам "убиенный"
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13.04.2023 12:21 Ответить
Та кому здалися всі ті мілкі сошки, щоб заради їх спасіння і приховування робити оті всі масштабні вистави?
То хіба що для путена можуть щось таке влаштувати, а не для невдахи-грабіжника банків і працівника автомийки.
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13.04.2023 12:21 Ответить
Український паспорт на кацапському паспортному контролі?!
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13.04.2023 12:14 Ответить
Нашему герою нужно срочно менять имя и фамилию на Юрко Денисенко, что бы кацапы не нашли!
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13.04.2023 12:19 Ответить
Танцев и подмены младенцев не хватает... А так Болливуд нервно курит в сторонке
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13.04.2023 12:22 Ответить
Операція увійде у історію як класика жанру.
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13.04.2023 12:22 Ответить
Интересно, а кто привел в действие взрывное устройство? Кто на кнопку нажимал? Неужели этот Денисов? И как он понял в какой момент это надо делать?
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13.04.2023 12:28 Ответить
У Денисова реестр Владимирская область. Гражданин России. Фамилию узнали по авто возле дома убиенного черта. А этот атентат - месть за застреленного женькиными бойцами военкора Дыры.
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13.04.2023 12:48 Ответить
Бредятина полная (как и 99% того, что "раскрывает" ФСБ): нахрена вести ВВ через 2 границы, когда ее можно сделать в гараже (для этого понадобится школьный набор "юный химик" и посещение супермаркета, в котором есть отдел "всё для сада и огорода")? Для того, чтобы бюст начинить, ни С-4, ни гексоген не нужны - ВВ на основе аммиачной селитры обойтись можно.
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13.04.2023 13:27 Ответить
история выдуманная
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13.04.2023 13:29 Ответить
Я проникся уважение к Украинским спецслужбам. Пришли, сделали, ушели.
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13.04.2023 13:30 Ответить
Українець Денісов це майже як українець Рабінович. Та навіть за нинішньої "конституції" Пуйлостану мешканці Донецька вже є ісконними расіянами.
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13.04.2023 14:13 Ответить
 
 