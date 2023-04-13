Взрывчатку для подрыва пропагандиста Татарского передал украинец Денисов, - ФСБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ФСБ РФ утверждает, что взрывчатку, которой подорвали пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского), исполнительнице передал украинец Юрий Денисов. После подрыва он уехал из России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры", - заявили в ФСБ.

Российская спецслужба считает, что взрывчатку исполнительнице Дарье Треповой передал украинец Юрий Денисов, после этого уехавший из России.

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"Установлено, что убийство Фомина вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий, 1987 г.р., который с помощью сервиса "экспресс-доставки", через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора", - цитируют росСМИ заявление ФСБ.

Российские спецслужбы считают, что Денисов во время взрыва находился на территории РФ, но затем уехал.

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"Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения о образе жизни и местах посещения М. Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его жительства. После совершения теракта 3 апреля Ю. Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию", - говорится в сообщении.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что Юрий Денисов, обвиняемый ФСБ в организации подрыва, - уроженец Донецкой области.

"Если предположить, что это так, то получается красивая история - житель Донбасса мстит отбросам, которые разорили его малую родину. За Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Соледар. Можно будет хорошее кино снять", - пишет он.

Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва был ликвидирован российский пропагандист Максим Фомин более известный как Владлен Татарский. В результате взрыва еще 25 человек получили ранения. Подозреваемая в ликвидации Татарского Дарья Трепова задержана, суд отправил ее под арест. Ответственность за смерть Татарского взяли на себя русские партизаны.







