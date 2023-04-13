"Разбили всем лица": Российские военные жалуются на командование, которое посадило их в яму на 3 суток за употребление алкоголя.. ВИДЕО

Российские солдаты жалуются на командование, посадившее их в яму за употребление алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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Мужчины демонстрируют на кадрах разбитые лица. На видео военные из разведроты 99 полка, которые участвуют в войне в Украине.

"Сегодня произошло недоразумение, и нас посадили в яму. Такое происходит в 99 полку. И командир полка Пойдо (неразборчиво) все это приветствует. Нас будут держать три дня. Ситуация в чем: мои сослуживцы позволили себе немножко выпить пива, их сдали, приехала военная полиция и нас посадили в яму. В яме такое содержание: мы в грязи, под дождем, мы все мокрые. Моим сослуживцам разбили лица. <…>Помощи прошу, военную прокуратуру прошу призвать к ответственности командира вот за такие вот ямы", — говорит на видео солдат, представившийся Павлом Гореловым.

На видео мужчины сидят в грязи и утверждают, что все три дня их не будут кормить.

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