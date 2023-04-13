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"Разбили всем лица": Российские военные жалуются на командование, которое посадило их в яму на 3 суток за употребление алкоголя.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские солдаты жалуются на командование, посадившее их в яму за употребление алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Мужчины демонстрируют на кадрах разбитые лица. На видео военные из разведроты 99 полка, которые участвуют в войне в Украине.

"Сегодня произошло недоразумение, и нас посадили в яму. Такое происходит в 99 полку. И командир полка Пойдо (неразборчиво) все это приветствует. Нас будут держать три дня. Ситуация в чем: мои сослуживцы позволили себе немножко выпить пива, их сдали, приехала военная полиция и нас посадили в яму. В яме такое содержание: мы в грязи, под дождем, мы все мокрые. Моим сослуживцам разбили лица. <…>Помощи прошу, военную прокуратуру прошу призвать к ответственности командира вот за такие вот ямы", — говорит на видео солдат, представившийся Павлом Гореловым.

На видео мужчины сидят в грязи и утверждают, что все три дня их не будут кормить.

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Топ комментарии
+29
Нам поспівчувать? Та вони мучаться не від грязюки - вони в ній все життя живуть Їм просто похмелиться не дають Бо судячи з розпухлої морд - вони пили далеко не пиво... І не один день ... Оце дійсно - "ЗНУЩАННЯ"!!!
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13.04.2023 12:31
+21
Слабак какой-то этот их командир, нерешительный!
Убить их нах, головы отрезать и на тумбочку выставить!
А яма и по хлебалу, то для них дело привычное....
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13.04.2023 12:32
+16
Вся їх недоармія, а точніше гопота в камуфляжі, повинна сидіти в таких ямах!
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13.04.2023 12:31
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Нам поспівчувать? Та вони мучаться не від грязюки - вони в ній все життя живуть Їм просто похмелиться не дають Бо судячи з розпухлої морд - вони пили далеко не пиво... І не один день ... Оце дійсно - "ЗНУЩАННЯ"!!!
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13.04.2023 12:31 Ответить
До похмелья им еще целую ночь , а ща они - свежачок-готовченко, шо чипы... Зы... а командира, подчиненные по умолчанию, похоже, прокатили мимо мухла.
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13.04.2023 21:52 Ответить
Вся їх недоармія, а точніше гопота в камуфляжі, повинна сидіти в таких ямах!
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13.04.2023 12:31 Ответить
Слабак какой-то этот их командир, нерешительный!
Убить их нах, головы отрезать и на тумбочку выставить!
А яма и по хлебалу, то для них дело привычное....
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13.04.2023 12:32 Ответить
Ну це безпредел. Забороняють бояру вживати. Я категорично проти такого знущання з орків.
Треба якісь гуманітарні грілки з пойлом доставляти оркам в передові окопи.
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13.04.2023 12:32 Ответить
ну що ж, це була біла смуга..., потім, коли їх відправлять у бій на котлети, вони будуть загадувати ті часи..., ну якщо встигнуть, звичайно...
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13.04.2023 12:32 Ответить
і ці лошари мають зброю!
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13.04.2023 12:35 Ответить
Не мають.
Стрєлков із посиланням на Царьова в останньому інтерв'ю каже що розумні атцы-командиры автомати в замкнутих оружейках тримають, тому що мобіки бухають страшно.

Так що відео лише ілюстрація "фронтовиков" забуханих
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13.04.2023 12:56 Ответить
Не треба ім нічого бити -- вони и так відбиті на всю голову .
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13.04.2023 12:36 Ответить
Раби! За таке відношення, будь вони вільними громадянами, вони повинні були б відразу відправити свого командира-садиста на концерт до Кабзона.
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13.04.2023 12:36 Ответить
Бензин у яму залити і ракетницю сигнальну шмальнути. Палайте в пеклі!
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13.04.2023 12:37 Ответить
Ліца? Кончені кацапські їбальники.
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13.04.2023 12:37 Ответить
дозволили собі трошки випити пива - сидят еле живые
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13.04.2023 12:53 Ответить
Подивився я б на тебе після таких звіздюлєй.
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13.04.2023 15:32 Ответить
Відріжьте оператору голову. Для профілактики алкоголізму.
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13.04.2023 12:40 Ответить
Киньте хто блище їм в яму парочку ВОГ.
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13.04.2023 12:42 Ответить
Дивно якось ,, голови на місці ?? Смерть --Тільки повільна ОКУПАНТАМ !!!
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13.04.2023 12:43 Ответить
це що нова версія кавказький пленник Пушкин Шойгу ?
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13.04.2023 12:46 Ответить
Не лица, а пятаки!
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13.04.2023 12:49 Ответить
бйот значіть лубіть
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13.04.2023 12:58 Ответить
************ думают ,что они люди,руссишвайн ,правильно немцы говорили.
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13.04.2023 12:59 Ответить
Пивка попили.... А потом им пивососы рихтанули!

Пойдаааааа!!!
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13.04.2023 13:02 Ответить
Спочатку начальству бухла треба було "прєподнєсті", а вони самі все вижрали, от начальство і провело "воспітатєльную работу" із-за відсутності у підлеглих належної субординації.
Так що орки сидіть в лайні, пийте мочу і нікуди не рипайтесь поки ми вас не прикончимо)
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13.04.2023 17:05 Ответить
"Разбили всем лица" какой высокий слог 😂 прямо як у анекдоті для кацапських електриків: "Хіба ви не бачите, що розплавлене олово капає за комір вашому колезі?" 😂😂😂
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13.04.2023 13:03 Ответить
Надо было их в колодки средневековые заковать головой и оставить на трое суток,чтоб не пиз... Добрый у них еще командир..Пива выпили..Ага,как же.По епальникам видно что они любители пива,прям немецкие бюргеры..
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13.04.2023 13:26 Ответить
ну а чо, боярин холопов воспитывает и все правильно делает.
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13.04.2023 13:51 Ответить
А.Чехов*Русский человек большая свинья,если спросить,почему не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза,путей сообщения и т.п., а водка между тем есть в самых глухих деревнях и в количестве каком угодно*.
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13.04.2023 14:33 Ответить
Було холодне 🍺. Зараз 'чай' пийте з тих бутлів, хоч зігрієтесь 😁.
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13.04.2023 14:39 Ответить
Неужели от пива такая рожа?
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13.04.2023 15:19 Ответить
Параша в яме.
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13.04.2023 16:32 Ответить
А до вас тільки "пінкамі по *****" і доходить, так що не скигли.
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13.04.2023 16:48 Ответить
А могли бы и бОшки чик-чирик... Для них это норм.🤔
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13.04.2023 18:12 Ответить
русня, а что с е.алом?
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13.04.2023 18:24 Ответить
Сльози мішають мнє гаваріть.
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13.04.2023 20:34 Ответить
Вот что значит не поделиться бухлом с командиром орков.
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13.04.2023 20:53 Ответить
Beer drinkers and Hell raisers

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Beer_Drinkers_and_Hell_Raisers

That is Motörhead, but I know it from
a little band from Texas.

Säufer undKinder sprechen die Wahrheit:
Drunkards and Kids speaketh the Truth.
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13.04.2023 20:57 Ответить
Кацапы, вы - потенциальные жмуры...нихт ферштейен?
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13.04.2023 22:21 Ответить
А ЧЕГО ГОЛОВЫ ИМ НЕ ОТРЕЗАЛИ !!! ПОРА ДОМАМ ВОЕННЫХ БЕСПЕЛОТНИКАМИ БОМБИТЬ !!!
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13.04.2023 22:28 Ответить
НУ ОДНИ ИЗ НИХ САДИСТЫ ДРУГИЕ АЛКАШИ А ЭТОТ ЧТО ЗАПИСЫВАЕТ ПРОСТО ЧОКНУТЫЙ !!!
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13.04.2023 22:30 Ответить
Ліца, у козломордих.... ?
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14.04.2023 08:20 Ответить
Как это нельзя выпить, это же русофобия какая то.
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14.04.2023 18:02 Ответить
 
 