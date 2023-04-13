"Разбили всем лица": Российские военные жалуются на командование, которое посадило их в яму на 3 суток за употребление алкоголя.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские солдаты жалуются на командование, посадившее их в яму за употребление алкоголя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Мужчины демонстрируют на кадрах разбитые лица. На видео военные из разведроты 99 полка, которые участвуют в войне в Украине.
"Сегодня произошло недоразумение, и нас посадили в яму. Такое происходит в 99 полку. И командир полка Пойдо (неразборчиво) все это приветствует. Нас будут держать три дня. Ситуация в чем: мои сослуживцы позволили себе немножко выпить пива, их сдали, приехала военная полиция и нас посадили в яму. В яме такое содержание: мы в грязи, под дождем, мы все мокрые. Моим сослуживцам разбили лица. <…>Помощи прошу, военную прокуратуру прошу призвать к ответственности командира вот за такие вот ямы", — говорит на видео солдат, представившийся Павлом Гореловым.
На видео мужчины сидят в грязи и утверждают, что все три дня их не будут кормить.
Пожалуйста, подождите...
Убить их нах, головы отрезать и на тумбочку выставить!
А яма и по хлебалу, то для них дело привычное....
Треба якісь гуманітарні грілки з пойлом доставляти оркам в передові окопи.
Стрєлков із посиланням на Царьова в останньому інтерв'ю каже що розумні атцы-командиры автомати в замкнутих оружейках тримають, тому що мобіки бухають страшно.
Так що відео лише ілюстрація "фронтовиков" забуханих
ПушкинШойгу ?
Пойдаааааа!!!
Так що орки сидіть в лайні, пийте мочу і нікуди не рипайтесь поки ми вас не прикончимо)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Beer_Drinkers_and_Hell_Raisers
That is Motörhead, but I know it from
a little band from Texas.
Säufer undKinder sprechen die Wahrheit:
Drunkards and Kids speaketh the Truth.