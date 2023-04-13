Украинская разведка уже "приблизительно знает", кто казнил военного, - Лубинец. ВИДЕО

В разведке Украины уже "приблизительно знают", кто и где мог отрезать голову украинскому военнопленному.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто был непосредственно исполнителем", - сказал Лубинец.

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На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о террористах из ЧВК "Вагнер", Лубинец не ответил.

"Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", - сказал он.

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Официально ГУР не озвучивало данных, о которых заявил омбудсмен. Накануне представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что проверка видео, на котором, вероятно, российские военные жестоко казнят украинского пленного, его содержания, локации, еще продолжается.

Напомним, 11 апреля в соцсетях было распространено видео, вероятно, снятое летом. На нем, как выглядит, показано, как российский боец ножом отрезает голову украинскому военному, когда он еще был жив.