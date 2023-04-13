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Украинская разведка уже "приблизительно знает", кто казнил военного, - Лубинец. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В разведке Украины уже "приблизительно знают", кто и где мог отрезать голову украинскому военнопленному.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто был непосредственно исполнителем", - сказал Лубинец.

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На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о террористах из ЧВК "Вагнер", Лубинец не ответил.

"Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", - сказал он.

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Официально ГУР не озвучивало данных, о которых заявил омбудсмен. Накануне представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что проверка видео, на котором, вероятно, российские военные жестоко казнят украинского пленного, его содержания, локации, еще продолжается.

Напомним, 11 апреля в соцсетях было распространено видео, вероятно, снятое летом. На нем, как выглядит, показано, как российский боец ножом отрезает голову украинскому военному, когда он еще был жив.
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Топ комментарии
+29
Почати треба з того контрацептива, що міни зняв, а далі піде реально як по маслу.
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13.04.2023 12:53
+25
Я теж приблизно знаю, що це точно зроблено московитськими нелюдями.
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13.04.2023 12:49
+20
а хто розмінував чонгар розвідка знає теж приблизно?
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13.04.2023 13:20
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13.04.2023 12:48 Ответить
Я теж приблизно знаю, що це точно зроблено московитськими нелюдями.
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13.04.2023 12:49 Ответить
абсолютные нелюди кацапские
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13.04.2023 12:55 Ответить
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13.04.2023 13:25 Ответить
цей лубінець дуже "скользкая" і ненадійна людина !
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13.04.2023 15:07 Ответить
Ти клавіша того рояля?
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13.04.2023 12:51 Ответить
скоріше інструмент, яким по клавіші б'ють
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13.04.2023 12:53 Ответить
надклавішнік
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13.04.2023 21:43 Ответить
Жесть, мне вот интересно, есть такие люди которые и вправду думают что найдут тех выродков? ну это просто не реально будет сделать!!
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13.04.2023 12:51 Ответить
Почати треба з того контрацептива, що міни зняв, а далі піде реально як по маслу.
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13.04.2023 12:53 Ответить
находили уже. что тьі истеришь
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13.04.2023 12:54 Ответить
ТЕОРЕТИЧЕСКИ (!) это возможно... НО (!) вероятность ОЧЕНЬ мала...
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13.04.2023 15:08 Ответить
Не верю СБУ. Видео это ужас,смотреть не смог. А каждый украинец должен уложить русскую свинью на два метра в глубь и потомкам наказать ,чтоб кацапы знали и помнили о мщении. Око за два ока. Смерть *************.
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13.04.2023 12:51 Ответить
где тьі про сбу вьічитала, истеричка?
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13.04.2023 12:55 Ответить
Ну не СБУ а другой гос.орган... - суть от этого не меняется...
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13.04.2023 15:09 Ответить
внятно вьіражася
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13.04.2023 15:30 Ответить
Це що, ГУР доповідає оцьому дядькові?
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13.04.2023 12:52 Ответить
Це відео річної давності.А є ще інше відео,яке знято недавно.Тай це лише хайп від влади,але через декілька днів вже не буде інформаційного шуму.
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13.04.2023 12:56 Ответить
ну если бы тебе так сделали, то поверь - не было бы никакого хайпа...
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13.04.2023 14:05 Ответить
Через кілька днів би точно не було. Владп хайрує але не довго.
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13.04.2023 14:22 Ответить
От тільки прізвища військового ЗСУ чомусь ніхто не знає ....
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13.04.2023 13:00 Ответить
В тому,що москалі таке роблять,сумніву нема.Виникає ряд запитань та припущень(Чому не показали обличчям закатованого?Чому кричав російською?Звідси інше питання:чи саме цей був українським воїном чи їхній?
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13.04.2023 13:18 Ответить
тю ... у нас мало російськомовних на фронті ??
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13.04.2023 13:26 Ответить
Я ж не стверджую нічого.Але погодьтеся,що для страти мали б явного націоналіста взяти.
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13.04.2023 13:48 Ответить
Не факт , что "националиста"... Кого угодно могли взять из пленных!
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13.04.2023 15:10 Ответить
а хто розмінував чонгар розвідка знає теж приблизно?
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13.04.2023 13:20 Ответить
что можно ожидать от чвк, где тюремщики убийцы.
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13.04.2023 13:23 Ответить
"приблизно знає" - ну так этого достаточно, что бы всю команду по 200. Ни винных там нет.
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13.04.2023 13:36 Ответить
приблизно...
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13.04.2023 13:36 Ответить
А ********** васілісу мазурчук вже вигнали з ганьбою із ЗСУ? І як ця "вояка" опинилась у Ірландії? Ще одна гарнізонна мата харя?
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13.04.2023 13:38 Ответить
Добре, і що будете робити, коли 100% підтвердите особи катів? Заочно осудите?
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13.04.2023 13:53 Ответить
Народ України знає краще розвідки-140млн.кацапе..діщ.
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13.04.2023 14:23 Ответить
А приблизно це як?
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13.04.2023 14:29 Ответить
звучить як...ми приблизно знаємо з якої арахнідської планети прилетів астероїд...

звісно, ви приблизно знаєте бо бувший вагнерівець заявив що то вагнера.

але ж йому просто рота достатньо відкрити, хто там перевірятиме.
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13.04.2023 22:23 Ответить
 
 