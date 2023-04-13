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Из села Максимильяновка в Донецкой области эвакуировали последнего ребенка, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За один день "Белые ангелы" вывезли из Красногоровки пятерых детей, а из села Максимилиановка - последнего 12-летнего мальчика.

Об этом в Telegram сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Дом семьи поврежден обстрелами, поэтому семья с осени прошлого года жила в подвале, а все друзья и одноклассники мальчика уже уехали из села. Вторым для Ивана стал "Белый ангел" Василий Пипа, на которого мальчик хочет походить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь мальчик вместе с родителями и двумя бабушками будет жить в безопасном месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более полумиллиона гражданских до сих пор остаются в Донецкой области и не хотят уезжать, - Нацполиция
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кхм ... орки выгребли всех, кого могли, украинских детей и уже обучают их ненавидеть своих же соплеменников

зеленая шобла только через 14 месяцев расчехлилась что-то нужно дклать в этом напрвлении

сколько зелень бросила детей на произвол судьбы в Северодонецке, Лисичанске и прочих ныне оккупированных городах? ... если в семье есть какие-то серьезные проблемы то приходят органы опеки (ну, так это в нормальных странах) ... и это в обычное время ... а во время войны, орки кроют города бомбами, артилерией, выжигают фосфором ... но зелень и палец об палец не ударила ... свои то байстрюки у них по Монако и Дубаях сидят
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13.04.2023 13:59 Ответить
Ти шо ********? Яка адекватна людина в прифронтовій зоні з дітьми буде чекати на гарних дядь-евакуаторів? Якщо людям клепки не вистачає втеки з зони бойових дій, то це або прикутий до ліжка нетранспортабельний інвалід або номінація на премію Дарвіна і природний відбір у всій красі. Зелень звісно підари, але ждуни ще більші підари.
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17.04.2023 16:41 Ответить
І від Мар'янівки до Максиміліанівки більше 10 км, орки, що, по ній увесь час гаубицями і Градами лупили?
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13.04.2023 14:01 Ответить
відстань між Марьянкою та Максиміліанівкою - 4 км
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13.04.2023 18:37 Ответить
 
 