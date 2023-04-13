Из села Максимильяновка в Донецкой области эвакуировали последнего ребенка, - Нацполиция. ВИДЕО

За один день "Белые ангелы" вывезли из Красногоровки пятерых детей, а из села Максимилиановка - последнего 12-летнего мальчика.

Об этом в Telegram сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Дом семьи поврежден обстрелами, поэтому семья с осени прошлого года жила в подвале, а все друзья и одноклассники мальчика уже уехали из села. Вторым для Ивана стал "Белый ангел" Василий Пипа, на которого мальчик хочет походить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь мальчик вместе с родителями и двумя бабушками будет жить в безопасном месте.

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