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Из села Максимильяновка в Донецкой области эвакуировали последнего ребенка, - Нацполиция. ВИДЕО
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За один день "Белые ангелы" вывезли из Красногоровки пятерых детей, а из села Максимилиановка - последнего 12-летнего мальчика.
Об этом в Telegram сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
"Дом семьи поврежден обстрелами, поэтому семья с осени прошлого года жила в подвале, а все друзья и одноклассники мальчика уже уехали из села. Вторым для Ивана стал "Белый ангел" Василий Пипа, на которого мальчик хочет походить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь мальчик вместе с родителями и двумя бабушками будет жить в безопасном месте.
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зеленая шобла только через 14 месяцев расчехлилась что-то нужно дклать в этом напрвлении
сколько зелень бросила детей на произвол судьбы в Северодонецке, Лисичанске и прочих ныне оккупированных городах? ... если в семье есть какие-то серьезные проблемы то приходят органы опеки (ну, так это в нормальных странах) ... и это в обычное время ... а во время войны, орки кроют города бомбами, артилерией, выжигают фосфором ... но зелень и палец об палец не ударила ... свои то байстрюки у них по Монако и Дубаях сидят