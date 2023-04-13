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ВСУ ударили по расположению оккупантов в Запорожской области: Десятки захватчиков ликвидированы и ранены. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники ударили по расположению российских оккупантов в Запорожской области.

Видео обнародовал блог Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

Видео датировано 13 апреля 2023 и снято в окрестностях Гуляйполя. В результате удара Сил обороны уничтожены и ранены несколько десятков оккупантов.

По данным Necro Mancer, 70% личного состава – дагестанцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Запорожской области готовятся к обороне, "роют себе могилы в четыре ряда", - Федоров
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Топ комментарии
+47
І ці поневолені кавказькі барани йдуть воювати за росію в її загарбницькій війні ,замість того що б відстоювати свою свободу ,туди вам і дорога шакали.
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13.04.2023 14:35
+44
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13.04.2023 14:27
+38
*баные даги. Просрали свою страну теперь ездят убивают и не дают людям жить в других странах
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13.04.2023 14:32
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13.04.2023 14:27 Ответить
13.04.2022 датовано у НекроМансера
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13.04.2023 14:29 Ответить
*баные даги. Просрали свою страну теперь ездят убивают и не дают людям жить в других странах
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13.04.2023 14:32 Ответить
Як швидко даги пройшли шлях від нагібатєлєй русні до кацапских шавок подихаючих за жопу пуйла.
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13.04.2023 14:33 Ответить
І ці поневолені кавказькі барани йдуть воювати за росію в її загарбницькій війні ,замість того що б відстоювати свою свободу ,туди вам і дорога шакали.
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13.04.2023 14:35 Ответить
Волю Ічкерії.
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13.04.2023 17:27 Ответить
як гарно!
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13.04.2023 14:35 Ответить
Красунчики наші !!
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13.04.2023 14:37 Ответить
харашо но мало
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13.04.2023 14:39 Ответить
А фули, чистый четерг, как ни как, грязь на нашей земле хлопцы прибрали.
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13.04.2023 14:40 Ответить
кожному сконавшому дагісранцю по шкварочці
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13.04.2023 14:41 Ответить
Судячи з снарядів які валяються на землі - "накрили" артударом підрозділ постачання гаубичного дивізіону на марші чи стоянці
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13.04.2023 14:41 Ответить
Яка краса!
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13.04.2023 14:42 Ответить
Old
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13.04.2023 14:44 Ответить
Гойда!
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13.04.2023 14:44 Ответить
Вот это хорошая новость. А ежедневную трепню всей зе-швали, о будущем наступлении, надо уничтожить на корню. К победе эта трепня не приведет никогда.
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13.04.2023 15:03 Ответить
И даже лапти не пришлось снимать самим….
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13.04.2023 15:06 Ответить
ще одна гарна новина..., а то їх в останні дні прям дефіцит...
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13.04.2023 15:06 Ответить
Даги своїх позабирали, цапи кидають своїх жмурів
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13.04.2023 15:08 Ответить
Це вони вже на тому світі знімають чи ще на цьому?
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13.04.2023 15:08 Ответить
Какой ещё Кавказ фронт, Кадыр фронт предателя своего народа. Кавказ фронт должен быть с ***********.
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13.04.2023 15:21 Ответить
Думаю це відео взяли з опозиційного сайту
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14.04.2023 08:53 Ответить
Так Гуляйполе наше, що за фігня?
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13.04.2023 15:22 Ответить
Ви не так зрозуміли, Гуляйполе знаходиться під контролем ЗСУ, а околиці це найблищі села під контролем рашки. Наприклад Ірпінь це околиця Києва, Марїнка - околиця Донецька.
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13.04.2023 16:15 Ответить
Дата видео - 13/04/2022. И какие еще "околицы Гуляйполя"?
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13.04.2023 15:28 Ответить
А чего тушек не видать?
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13.04.2023 15:34 Ответить
Разлетелись кто куда....
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13.04.2023 16:14 Ответить
А что, разве Гуляйполе под орками?
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13.04.2023 16:23 Ответить
Это гуляйпольская агломерация, сёла-спутгники
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13.04.2023 16:49 Ответить
Тю, а шо случилася?
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13.04.2023 16:47 Ответить
Сидели бы дома ,как настоящие дагестанцы ********* бы овечек,молились алаху между принятием наркоты,занижали бы свои приоры,а тут бедагоре
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13.04.2023 16:50 Ответить
Судячі з відео, дагестанці це не люди, це гавно. Дагестан повинен подохнути через війну в Україні. і дагестан подохне, бо вони дохнуть в Україні не за дагестан, а за росію. Тому бажаю здохнути всім дагестанським ублюдкам, як вони це і роблять в Україні.
Зустрінете дагестанця - плюнте йому в морду. Бо він тварина, а не людина. Воно москальське лайно.
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13.04.2023 22:28 Ответить
щось забагато їх там ходить, знімає, говорить....
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13.04.2023 23:49 Ответить
Даги ? сила?
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14.04.2023 09:19 Ответить
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14.04.2023 10:14 Ответить
Десятки загарбників ліквідовано та поранено. Джерело: https://censor.net/ua/v3411907

На відео не побачив такого.
Навіщо тоді викладати.
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14.04.2023 10:26 Ответить
 
 