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ВСУ ударили по расположению оккупантов в Запорожской области: Десятки захватчиков ликвидированы и ранены. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники ударили по расположению российских оккупантов в Запорожской области.
Видео обнародовал блог Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Видео датировано 13 апреля 2023 и снято в окрестностях Гуляйполя. В результате удара Сил обороны уничтожены и ранены несколько десятков оккупантов.
По данным Necro Mancer, 70% личного состава – дагестанцы.
Топ комментарии
+47 володимир омельянов
показать весь комментарий13.04.2023 14:35
+44 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.04.2023 14:27
+38 FT FT
показать весь комментарий13.04.2023 14:32
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Зустрінете дагестанця - плюнте йому в морду. Бо він тварина, а не людина. Воно москальське лайно.
На відео не побачив такого.
Навіщо тоді викладати.