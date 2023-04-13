ВСУ ударили по расположению оккупантов в Запорожской области: Десятки захватчиков ликвидированы и ранены. ВИДЕО

Украинские защитники ударили по расположению российских оккупантов в Запорожской области.

Видео обнародовал блог Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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Видео датировано 13 апреля 2023 и снято в окрестностях Гуляйполя. В результате удара Сил обороны уничтожены и ранены несколько десятков оккупантов.

По данным Necro Mancer, 70% личного состава – дагестанцы.

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