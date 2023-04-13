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Уничтожение российского МТ-ЛБ на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают уничтожать технику российских захватчиков.
Об этом сообщил блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Защитники уничтожили МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) с установленной на нем зенитной установкой.
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+2 ALEX CH
показать весь комментарий13.04.2023 16:42
+2 Павло Мокрицький 33213b33
показать весь комментарий13.04.2023 17:45
+2 Яр Холодний
показать весь комментарий13.04.2023 17:56
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а так наче і в бою техніку втратили і живі залишились, бо більшість кацапів воює за гроші а не ідеї *****, тому жити хоче.
а посилати в бій в якості піхоти підготовлені(чи не дуже) екіпажі то дурня навіть по міркам убогих кацапів мясників.
"У 1930-х роках, не маючи державної посади, став рупором тих, хто закликав до переозброєння Великої Британії, аби протистояти дедалі відчутнішій загрозі з боку нацистської Німеччини. На початку Другої світової війни його знову призначено Першим лордом Адміралтейства. У травні 1940 року став прем'єр-міністром, змінивши Невілла Чемберлена".
Мюнхенську угоду та "задоволення хотєлок" нацистів яку розв"язали Сталіну Гітлеру та Муссоліні руки в розпалюванні ІІ Світової війни підписувалися Чемберленом То до чого тут Черчіль? Він був "британським Порошенком" у 30-ті - коли Даладьє з Чемберленом "умаслювали" Гітлера