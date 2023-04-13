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Уничтожение российского МТ-ЛБ на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают уничтожать технику российских захватчиков.

Об этом сообщил блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

Защитники уничтожили МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) с установленной на нем зенитной установкой.

Также смотрите: ВСУ ударили по расположению оккупантов в Запорожской области: Десятки оккупантов ликвидированы и ранены. ВИДЕО
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Топ комментарии
+2
Для чого так гучно на всі ролики ставити музику? Поки зменшив звук, то вже половину відео не побачив.
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13.04.2023 16:42
+2
А я от взагалі не розумію музики до роликів про знищення чогось там... Нє, ну якби якийсь death brutal - ще тріхо доречно, іноді. А от масові роліки про знищення під українську попсу чи рок- ну ні в тин ні в ворота, лютий когнітивний дисонанс викликає у глядача 😬
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13.04.2023 17:45
+2
Що помітив цікаве на протязі спостережень - ні разу екіпаж не кидається гасить пожежу на машині Їх і не видно поряд Мабуть сидять у підвалі - бояться що можуть додать зверху ще й Ф-1
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13.04.2023 17:56
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13.04.2023 15:58 Ответить
До тла ))
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13.04.2023 16:37 Ответить
Для чого так гучно на всі ролики ставити музику? Поки зменшив звук, то вже половину відео не побачив.
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13.04.2023 16:42 Ответить
А я от взагалі не розумію музики до роликів про знищення чогось там... Нє, ну якби якийсь death brutal - ще тріхо доречно, іноді. А от масові роліки про знищення під українську попсу чи рок- ну ні в тин ні в ворота, лютий когнітивний дисонанс викликає у глядача 😬
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13.04.2023 17:45 Ответить
Та да, и до того она уже давно розхерячена.
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13.04.2023 20:56 Ответить
давно, давно як і твій пердак
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14.04.2023 15:16 Ответить
Що помітив цікаве на протязі спостережень - ні разу екіпаж не кидається гасить пожежу на машині Їх і не видно поряд Мабуть сидять у підвалі - бояться що можуть додать зверху ще й Ф-1
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13.04.2023 17:56 Ответить
нащо гасити, загасять то потім можуть послати в поле міни шукати
а так наче і в бою техніку втратили і живі залишились, бо більшість кацапів воює за гроші а не ідеї *****, тому жити хоче.
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13.04.2023 18:09 Ответить
Дадуть іншу МТ-ЛБ або пошлють в якості піхоти
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13.04.2023 20:22 Ответить
ну у пацаків тих ******** не необмежена кількість.
а посилати в бій в якості піхоти підготовлені(чи не дуже) екіпажі то дурня навіть по міркам убогих кацапів мясників.
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13.04.2023 21:29 Ответить
Кацапи і "логіка" - не сумісні У 1941-му (після розгрому аеродромів німцями) льотчиків озброїли гвинтівками і зробили рядовими піхотних підрозділів
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13.04.2023 21:44 Ответить
сталін і черчіль-головні розпалювачі другої світової.
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13.04.2023 19:31 Ответить
І ЧИМ же Черчіль "війну розпалював"? Ви при своєму розумі?!
"У 1930-х роках, не маючи державної посади, став рупором тих, хто закликав до переозброєння Великої Британії, аби протистояти дедалі відчутнішій загрозі з боку нацистської Німеччини. На початку Другої світової війни його знову призначено Першим лордом Адміралтейства. У травні 1940 року став прем'єр-міністром, змінивши Невілла Чемберлена".
Мюнхенську угоду та "задоволення хотєлок" нацистів яку розв"язали Сталіну Гітлеру та Муссоліні руки в розпалюванні ІІ Світової війни підписувалися Чемберленом То до чого тут Черчіль? Він був "британським Порошенком" у 30-ті - коли Даладьє з Чемберленом "умаслювали" Гітлера
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13.04.2023 20:29 Ответить
Винен тим що не приєднався до Гітлера і не знищили разом совок який був в сотні раз більшим злом чим Гітлер тобто він винний що не воював проти більшого зла
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21.04.2023 21:16 Ответить
Та там не токо они.
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13.04.2023 20:58 Ответить
Первая граната зачем?
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14.04.2023 09:09 Ответить
не попав
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14.04.2023 15:18 Ответить
 
 