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Оккупанты обстреляли парк в Херсоне, погиб гражданский, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Погиб мирный житель города

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Из-за российских обстрелов травмы несовместимые с жизнью получил мужчина.

Кроме того, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.

К сожалению, из-за вражеской атаки 62-летний находившийся в образовательном заведении завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром рашисты ударили из артиллерии по жилым домам на Херсонщине, - ОВА. ФОТО
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підараси кацапські!
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13.04.2023 15:40 Ответить
Путіна-***** треба за це повісити. І ще 100 міліонів ублюдків ************** також.
А головне: всіх москалів-************** треба вигнати з Європи і Штатів сраними ганчіркам назад в московію, щоб ними там не смерділо.
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13.04.2023 22:19 Ответить
Підараси кляті, щоб вам стало
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14.04.2023 01:25 Ответить
 
 