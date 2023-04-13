Защитники 95-й бригады просят помощи с приобретением двух автомобилей для выполнения боевых задач. ВИДЕО

Военным 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые защищают Украину от российских захватчиков, нужны два автомобиля для лучшего выполнения боевых задач - один пикап и один внедорожник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил основатель Волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко.

"Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на самых горячих направлениях вгрызаются в землю, ведут ожесточенные бои, мужественно и героически уничтожают врага и его боевую технику. К сожалению, несут потери, но держатся и удерживают такие важные рубежи.

В наш Волонтерский центр Ua.Help обратились бойцы одного из подразделений 95-й бригады, участвующего в боевых действиях на Донетчине, с просьбой обеспечить их двумя автомобилями. Учитывая постоянные потери столь важной для передовой автомобильной техники, защитникам для лучшего выполнения боевых задач требуется один пикап и один обычный внедорожник.

Меньше чем мы можем отблагодарить этих мужественных ребят - это вместе собрать на эти машины, которые не только критически нужны для работы, но и часто спасают жизнь бойцов. Кстати, на видео вы можете увидеть несколько эпизодов из боев в которых было подразделение, которое к нам обратилось.

Наш Волонтерский центр UA.HELP, с помощью неравнодушных украинцев, уже неоднократно снабжал бойцов разных подразделений автомобильной техникой, потому как всегда обращаемся к вам с просьбой помочь собрать на эти важные машины для бойцов 95-й бригады.

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А каждый, кто пожертвует 2000 грн и более, получит шанс выиграть использованный гранатомет MATADOR, отработанный по вражеской бронетехнике при увольнении Лиманом бойцом Виталием Киркачем-Антоненко - героем, погибшим на том же направлении. Детальнее о Виталии можно прочитать здесь https://bit.ly/3FyDlFz, а половина средств полученных от розыгрыша его гранатомета пойдет на помощь его беременной жене Наталье.

Чтобы принять участие в розыгрыше присылайте скрин о вашем вкладе в Telegram или Viber 0632993996, или пишите нашему Вадиму Кудовбенко в приват сюда: https://facebook.com/v.kudovbenko

Спасибо вам за помощь! Слава ВСУ!

PS Все реквизиты Вы найдете ниже, но отдельно призываем подписываться на автоматические ежемесячные взносы на Patreon нашего волонтерского центра , чтобы мы могли оперативно закрывать более мелкие запросы бойцов, ведь просто технически невозможно под каждый запрос успевать делать отдельный сбор (а каждый новый подписчик еще и классный подарок получает - отличный подарочный набор с футболкой с "Пионами" нашей подшефной 43-й арт. бригады - такой, как вот здесь.

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Наши отчеты вы можете найти на ФБ странице нашего Волонтерского центра Ua.Help.

Вот несколько примеров, как мы уже обеспечивали бойцов автомобилями: https://www.facebook.com/CenterUAHELP/posts/pfbid02CMfniWxex6Rtt7rfLWV1NfAVHiJTkN5EPtJnHyTCahBMoYfvuUqpwdZhtSGt4WGwl,

Отдельная "банка" Монобанка для сбора на автомобиле десантникам 95-й:

https://send.monobank.ua/jar/4kvhAC8R3Y?fbclid=IwAR2ZSMY_aTEBx5xSFQC-pAYr-t74K5VIIxVR7i6DRYiJGBrj-aZIPW1TeJM

Другие реквизиты нашего Волонтерского центра "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквизиты юр. лица БУ БФ "ЮА.ХЕЛП" здесь:, - говорится в сообщении.

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