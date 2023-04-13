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Исторический пуск двух ракет Нептун, потопивших российский крейсер "Москва". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

13 апреля 2022 года в 14.10 расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 Нептун ВСУ совершил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва".

Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Историческое видео величайшей морской победы после Второй мировой войны. Ровно один год назад, 13 апреля 2022, в 14.10, расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 Нептун Вооруженных сил Украины осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва". В 14:17 две ракеты поразили крейсер. "Москва" загорелась. Вечером экипаж крейсера покинул корабль и прекратил борьбу за живучесть, во время буксировки крейсера утром 14 апреля крейсер "Москва", почти 12 тысяч тонн массой, с комплексом ракетного вооружения, затонул. Блестящий успех украинских воинов и инженерный подвиг конструкторского бюро "Луч" и его руководителя Олега Коростелева", - рассказал журналист.

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Топ комментарии
+96
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13.04.2023 19:02
+65
Яке лайно, наразі, керує Україною і яке лайно воно призначає на головні посади сектору безпеки Це бидло - було міністром оборони... (від Єрмака) Керівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО
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13.04.2023 19:04
+64
Тільки це ті кілька нептунів, які ще почали виробляти у 2019 ще при Пороху. А зелена потвора за 4 роки правління та другий рік війни жодної більше ракети не заказала в КБ Луч. Тому більше і крейсерів не топимо, мабуть.
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13.04.2023 19:06
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переговоры с агрессором - это автоматная очередь. Какие громкоговорители?
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13.04.2023 23:29 Ответить
ВОТ ТАК НАДО ПО КОРТЕЖУ ПУТИНА БАХНУТЬ !!!
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13.04.2023 21:39 Ответить
ОП розповідає про здобутки... Але це ж ви порізали всі програми фінансування ЗСУ і ракетних програм. Ми не пробачим. Кров тисячі жертв на ваших злодійських руках.
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13.04.2023 21:42 Ответить
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13.04.2023 22:50 Ответить
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13.04.2023 23:21 Ответить
Так, Кривавий Пастор розпочав велику справу по озброєнню країни , але ж дебіли виборці, які усталі ат вайни вирішили, що нам це не потрібно.
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13.04.2023 23:28 Ответить
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13.04.2023 23:41 Ответить
Це, мабуть, модель для аквариумів. )

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14.04.2023 00:20 Ответить
Треба програмісту руки відрубати - мацква за іншими координатами... Північ з півднем спутав... Вже б і війна скінчилася б...
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14.04.2023 09:00 Ответить
Точно. Сразу видно, ракета "Гарпун"- хорошая вещь.
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14.04.2023 10:24 Ответить
Если-бы Нептунов было не 2 а 52 то от ЧФ РФ ничего не осталось-бы.И не было-бы обстрелов территории Украины крылатыми ракетами со стороны кораблей ЧФ РФ. Те кто устал от войны в 19 и выбрали КВНшика Президентом по-приколу-вы падлы виновны за все эти жертвы с 22года
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14.04.2023 11:19 Ответить
А кацапи після мацкви, знаючи що у нас є Нептуни, брали б і спеціально виводили свої лоханки у море у зону ураження, щоб ми їх топили ? І свої калібри не запускали би ? Свята наївність. Для тих, кто не в курсі-дальність ураження калібром-до 2600км. А Нептуном-до 300км. Ті лоханки можуть бити по Україні калібрами, не входячи у зону ураження Нептуна. З мацквою дуже повезло, що вони не очікували від України такого.
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14.04.2023 16:36 Ответить
Чорне море не 2500 км завбільшки ,воно невелике)
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14.04.2023 17:44 Ответить
Спробуй десь з Одеси поцілити по новоросійську Нептуном.
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14.04.2023 18:28 Ответить
Хто сказав, що в них зараз ВСІ кораблі біля Новоросійську?
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15.04.2023 13:24 Ответить
Хваляться зазвичай , що це найбільший корабель потоплений у військових діях після 2 світової , це неправда, наприклад аргентинський крейсер "Генерал Бельграно" - більший..потоплений під час Фолклендського конфлікту
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14.04.2023 12:19 Ответить
Він був потоплений торпедою - а москва була потоплена ракетами проти яких вона по ідеї мала бути захищеною ( а ось крейсер навряд чи мав хоч якісь нормальні противочовнові засоби ).
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14.04.2023 17:08 Ответить
Ну той крейсер 1938 року випуску був, там тільки пушки були. А крейсер Москва це була плаваюча дівізія ППО ,яка прикривала все їх угрупування біля Змеїного. Було цілих 64 ракети ППО С-300 на борту. Але сам себе прикрити не зміг)
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14.04.2023 17:49 Ответить
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