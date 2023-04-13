Готовим ребят и очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 414-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Кратко об этом дне.

Первое: провел военный кабинет – особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, офисом. Только то, что напрямую необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно. И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму – приближаем победу. По максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму.

Второе: оборонно-промышленный комплекс. Сегодня в Мариинском дворце, где мы всегда чествуем тех, кто больше всего сделал для Украинского государства, впервые был отмечен День работников и работниц нашего ОПК.

Третье, что важно сегодня: евроинтеграция. Провел совещание с чиновниками, с представителями Верховной Рады относительно некоторых наших шагов по приближению к Евросоюзу, законодательных шагов, реализации принятых изменений. Цель нашего государства – абсолютно достижима. Украина будет интегрирована со всеми институтами и практиками Евросоюза, приобретет полноправное членство. С нашей стороны – полная готовность", – рассказал Зеленский.

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