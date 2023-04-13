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УПЦ МП (1456) Епифаний (341) ПЦУ (773)

Ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Противники упорно пытаются дискредитировать Православную Церковь Украины, навязывая ей имидж "церкви Петра Порошенко".

Об этом рассказал в обращении митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Великий четверг, который в народе называют чистым. Историческое значение нынешних событий для освобождения украинского православия от ига "русского мира" побуждает меня сегодня обратиться ко всем вас.

Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства, такое освобождение успешно продолжается. Именно поэтому противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому.

Одним из таких средств является упорная попытка представить Православную Церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом – мы не позволяли до сих пор и дальше не позволим делать этого.

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За содействие развитию Поместной Церкви мы благодарны всем политическим силам, независимо от того, представляют ли они в определенный период истории власть или оппозицию. Но ни одна политическая сила, партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в Православной Церкви Украины какой-либо исключительной или тем более контролирующей роли.

Годами структура Московского Патриархата в Украине развивалась именно по такой ошибочной модели теневого контроля. Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "наемных менеджеров" в рясах все ключевые вопросы. Такая модель в значительной степени привела к нынешней публичной катастрофе Московского Патриархата в Украине.

По принципу перевода ответственности с больной головы на здоровую наши противники настойчиво пытаются дискредитировать Православную Церковь Украины, навязывая ей имидж "церкви Петра Порошенко". Таким же способом в свое время пытались Киевский Патриархат преподносить как "церковь Кравчука" – якобы исключительно партийный политический проект, который работает только на имидж одного человека.

Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только из-за заявлений, но и самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-либо исключительной роли, которая бы давала кому-либо основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную Церковь.

Мне известно, что пользуясь обычными в демократическом обществе процессами политической конкуренции наши противники предпринимают безумные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в частности между нами и государством, направлены на противодействие агрессии "русского мира". Разными каналами распространяют вполне лживую информацию о том, что руководство Православной Церкви Украины и лично Предстоятель якобы кем-то контролируются и устремляются в действиях. Такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета.

Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви.

Тем более этого не имеют и не могут иметь качество региональные кланы, которые с самого начала упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско.

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Дорогие украинцы! Мы благодарны всем, кто в этот важный исторический момент поддерживает усилия Православной Церкви Украины по деоккупации нашего духовного пространства. Как открытая Церковь, мы открыто говорим о вызовах и проблемах и надеемся, что общими усилиями сможем их преодолеть.

И пусть Бог благословит нас в этом добром деле!" – рассказал Епифаний.
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Топ комментарии
+12
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13.04.2023 20:36
+8
звісно Порошенко не відіграє...він вже відіграв))) З 1686 ніхто так не відігравав)))
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13.04.2023 20:36
+8
Віримо в нашу канонічну автокефальну православну церкву ПЦУ, яка разом з народом молиться Богу, а РПЦ в Україні молиться пуйлу і дурить українців.
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13.04.2023 21:02
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13.04.2023 20:36 Ответить
звісно Порошенко не відіграє...він вже відіграв))) З 1686 ніхто так не відігравав)))
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13.04.2023 20:36 Ответить
вон за поребрик!
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13.04.2023 20:40 Ответить
ты свинорыл прикрой свой тыл...
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13.04.2023 20:41 Ответить
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13.04.2023 20:44 Ответить
Ага, а церква ''*уйла першого'' нікого не не хвилює??
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13.04.2023 20:52 Ответить
Слава Алаху!
правда ваш т.з. "бог" (Яхве) ніколи ні разу(жодного) нікому ніяк не допомогло,
ба, більше того, Яхве завжди піднаср...в нашому народу
і як завжди піп, ну ясно шо поважаємо і т.д., але попИ завжди тільки гальмували розвиток чого би то не було.
так шо товариш піп, ви робите те що й Яхве заповідало - а саме - гальмуєте розв.... (о б*же), і все таки до подій - сьогодні слава бобу і бену, бойовики Прихожина відхватили слава Байдену, - Хаймарсів, слава Рейнметалу(ну або Дженерал Динамікс), так шо Яхве - "сакс", як завжди.
ну реально, от вірунів можуть завтра взірвати русняві терористи, то буде - "бохтак зробив"? чи ""маловірили" все ж таки?
А може не йти біснуватись? "пасха" блін у них - ну так йдіть блін прямо на бункер пусіна - він теж правослабний, он, там і капище вибудували(я то одразу казав шо будуть жертви причому "много") тіпа ******* "армії" - он, туди прямо йдіть.
шкодувати не буду якщо в якийсь "храм" прилетить ракета руснява - ну просто - потрібно ж радіти - типу Яхве взяв біснующихся прямо взад, ой, до себе - грати на флейтах.

до речі, я всю правду кажу - це ж по релігійному, так шо.... радуватись, ВОЗ-радуватись нужно.
мало значить херачать раз стадо навіть зараз преться в капища просто... не знаю, але якщо таке сталось би, то як православнік - тупо возрадуюсь, це просто буде канонічно(мученики) і тд
реально, бо просто будуть скавуліти - ой, чо і міня жену убіло(напр.) - так бо воня обрана Яхве - возрадуйся, дебіл!

самі ж віропітеки не розуміють у що вірять
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13.04.2023 20:53 Ответить
Только методику имени Святого Варфоломея применить! Было как то давно. Можно и повторить. Ведь война тем более. Она всё списывает. Победителей не судят! Моральное право на нашей стороне. Мы воюем с сатаной, с исчадием ада. На палю! И выжечь огнём очистительным! Или они нас.
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13.04.2023 20:55 Ответить
Борь, а почитай.те ка т.н. "старый завет"
очень чного поймешь
так что скорее всего это т.н. "бог" на стороне ватников
ибо то как оН мочил всех... даже не свой народ, а вообще все народы которые были на той территории(ну ясно что только на бл. востоке, земля же была плоская) - ты вы понял бы что нё надо такоё говорить.
карма жё такая тетка, она жё накажёт то..
особённо йо-кающих грамотёёв, мля, мнё просто по уср.. нёнавистныё йо-кающиё грамотёи. полукацапская мёрзостъ
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13.04.2023 21:05 Ответить
Юра даст Бог завтра 16 апреля чуть скушаю уже 70 пасочку. И читать Завет любой врядли поможет уже, та и читал, но так, для общих знаний. Речь чуть об ином---о методах решения затяжных задач. Иногда предлагал из истории той страны взять иную методику. Это когда одна дура предложила парижанам есть пирожные, когда не хватает на хлеб. Долго те не думали, башку срубили ей и мужику что девку шпарил. И Бастилию заодно снесли, хотя там сидело 6 уголовников. А Конвент потом потом клепал приговоры и на Гревской площади бошки рубаные корзинами относили собакам. Результат уже 200 с гаком такой---лучшее в мире вино, сыр, атомное оружие и первое место в мире по посещению туристов. Примерно 80--86 мил в год. Умножте пусть на 100 евро каждого. В бюджет сильная конфетка! Такая вот карма. Брось тему полукацапских мерзостей. Тоже ведь карма. Та и лексиконом конюхов пованивает. Или конокрадов. Иногда так бывает что стоит сделать---думать потом. Слишком пружина зажалась. Смелость города берёт.
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14.04.2023 21:14 Ответить
начнем с того что про пирожёныё, это фёйк.
ну, а за то шо вы слово "бог" пишётё с заглавной, то значит вы вёришь в Аллаха?
ну так ...... нё хотёл бы я быть рабом Аллаха, лёчшё ужё было бы быть противником ёго рабов то. просто своих рабов оН наказываёт в сто раз крёпчё(просто враги не верят в это говно, следовательно ваш Боб, не может наказать их, бинго!)
иди, шоле, побеснуйся сполна. планете же скоро 7000 лет - иди, жри "плоть" боха и пей его "кровь"
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21.04.2023 14:56 Ответить
Зачитался, правда. Изюм только в этот раз повыковыриваю.
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23.04.2023 14:29 Ответить
Віримо в нашу канонічну автокефальну православну церкву ПЦУ, яка разом з народом молиться Богу, а РПЦ в Україні молиться пуйлу і дурить українців.
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13.04.2023 21:02 Ответить
ага, 300 років молитись - давай ше 400!!
сране бидло - он фіни били кацапів в 10 разів меншим населенням, а тут - ой, Срава мозепі - любимо Яхве, 300 років звитяга зі змаганнями - тобі не набридло?
срава Яхве!!! ой, кому там - Пантері!
вже дістали
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13.04.2023 21:08 Ответить
Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их.

4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий;

5 так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!

6 И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.

7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим,

8 а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.

9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.

10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.

11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?

12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.

13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.

14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.

15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,

16 ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.

17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.

18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
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16.04.2023 13:32 Ответить
за члены с языками, то наверное к Арахамии и Сталину?
че ты ко мне то вывалил эти бредни ветхих пастухов-обдолбасов?
давай еще про "лоно" и "семя"
а также не забудь как следует отделать башкой пол перед толстяком в юбке - праздник же, вертикальный старт был мужика на ослике(ворованном)
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21.04.2023 14:52 Ответить
Печерский холм, Разумкова, наприклад, пише, що "ПЦУ это церковь созданная Порошенко, в которой о Порошенко отзываются либо хорошо либо никак. Вдобавок в церковных службах в ПЦУ постоянно поминают Порошенко"
а також "Не удастся ОП подкупить и митрополита Епифания. Слишком многое связывает его с Петром Порошенко. Да и не так уж твердо стоит сейчас на ногах Офис президента, чтобы бросаться безоглядно в его объятия. В отличие от функционеров ОП, священники умеют мыслить на годы вперед."
і ще "Офис президента организовал молебен митрополита Епивания в Киево-Печерской лавре, намекнул на передачу Успенского собора ПЦУ и ожидал ответного "алаверды" в виде отхода ПЦУ от Петра Порошенко. Не дождался."

Брешуть політтехнологи Разумкова, чи ні - не мені, агностику ПЦУ судити. Бо на служби не ходжу.
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13.04.2023 21:13 Ответить
То чому ж, Порошенко - це Україна, ПЦУ - це Бог і Україна, то що ще потрібно для українця? Російського попа і "какая разница"? Чи деркача, новінського і кририлка?Звичайно політики мають допомагати, я думаю, що Вам також відомо, що християнство привіз на Русь ( в Київ не московію) князь Володимир. Хоча пишуть, що княгиня Ольга задовго до хрещення Русі-України мала вже християнські церкви в Києві. Але це не головне, тут головне, що князі і княгині допомагали нашій церкві. А я думаю, що князь мав навіть більшу владк за сьогоднішніх Президентів. То де тут зрада і щось не так?
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13.04.2023 22:32 Ответить
Я вірю і впевнений що є якась вища сила над нами. Поверх всяких релігій і іншої *****. Називайте ійо еволюцією чи природою, адін йух ) всіх хто цього не помічає я не розумію. ПЦУ це наш вузький кружок ограніченних людей. Але наш. То хай буде. Слава Іісусу Христу! Він багато знав.
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13.04.2023 21:22 Ответить
Главная заповедь - судите по делам их.
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13.04.2023 21:35 Ответить
Сили темряві і сатаністи, які зберігають кашкет Гітлера в своєму військовому храмі поширюють різні інсунуації. Але правда завжди перемагає.
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13.04.2023 21:39 Ответить
аби принизити до рівня/дна рпц...(*****,, помянув дідька на Велик Четвер((
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13.04.2023 23:23 Ответить
то-то янелохнесорокпять и секретут беснуются...
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14.04.2023 06:36 Ответить
1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

2 Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему.

3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

4 Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.

5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.

6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.

7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.

9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.

10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.

11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.

12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. - Исайя 53 гл.
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16.04.2023 13:22 Ответить
 
 