Ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Противники упорно пытаются дискредитировать Православную Церковь Украины, навязывая ей имидж "церкви Петра Порошенко".
Об этом рассказал в обращении митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Великий четверг, который в народе называют чистым. Историческое значение нынешних событий для освобождения украинского православия от ига "русского мира" побуждает меня сегодня обратиться ко всем вас.
Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства, такое освобождение успешно продолжается. Именно поэтому противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому.
Одним из таких средств является упорная попытка представить Православную Церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом – мы не позволяли до сих пор и дальше не позволим делать этого.
За содействие развитию Поместной Церкви мы благодарны всем политическим силам, независимо от того, представляют ли они в определенный период истории власть или оппозицию. Но ни одна политическая сила, партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в Православной Церкви Украины какой-либо исключительной или тем более контролирующей роли.
Годами структура Московского Патриархата в Украине развивалась именно по такой ошибочной модели теневого контроля. Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "наемных менеджеров" в рясах все ключевые вопросы. Такая модель в значительной степени привела к нынешней публичной катастрофе Московского Патриархата в Украине.
По принципу перевода ответственности с больной головы на здоровую наши противники настойчиво пытаются дискредитировать Православную Церковь Украины, навязывая ей имидж "церкви Петра Порошенко". Таким же способом в свое время пытались Киевский Патриархат преподносить как "церковь Кравчука" – якобы исключительно партийный политический проект, который работает только на имидж одного человека.
Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только из-за заявлений, но и самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-либо исключительной роли, которая бы давала кому-либо основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную Церковь.
Мне известно, что пользуясь обычными в демократическом обществе процессами политической конкуренции наши противники предпринимают безумные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в частности между нами и государством, направлены на противодействие агрессии "русского мира". Разными каналами распространяют вполне лживую информацию о том, что руководство Православной Церкви Украины и лично Предстоятель якобы кем-то контролируются и устремляются в действиях. Такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета.
Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви.
Тем более этого не имеют и не могут иметь качество региональные кланы, которые с самого начала упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско.
Дорогие украинцы! Мы благодарны всем, кто в этот важный исторический момент поддерживает усилия Православной Церкви Украины по деоккупации нашего духовного пространства. Как открытая Церковь, мы открыто говорим о вызовах и проблемах и надеемся, что общими усилиями сможем их преодолеть.
И пусть Бог благословит нас в этом добром деле!" – рассказал Епифаний.
Пожалуйста, подождите...
правда ваш т.з. "бог" (Яхве) ніколи ні разу(жодного) нікому ніяк не допомогло,
ба, більше того, Яхве завжди піднаср...в нашому народу
і як завжди піп, ну ясно шо поважаємо і т.д., але попИ завжди тільки гальмували розвиток чого би то не було.
так шо товариш піп, ви робите те що й Яхве заповідало - а саме - гальмуєте розв.... (о б*же), і все таки до подій - сьогодні слава бобу і бену, бойовики Прихожина відхватили слава Байдену, - Хаймарсів, слава Рейнметалу(ну або Дженерал Динамікс), так шо Яхве - "сакс", як завжди.
ну реально, от вірунів можуть завтра взірвати русняві терористи, то буде - "бохтак зробив"? чи ""маловірили" все ж таки?
А може не йти біснуватись? "пасха" блін у них - ну так йдіть блін прямо на бункер пусіна - він теж правослабний, он, там і капище вибудували(я то одразу казав шо будуть жертви причому "много") тіпа ******* "армії" - он, туди прямо йдіть.
шкодувати не буду якщо в якийсь "храм" прилетить ракета руснява - ну просто - потрібно ж радіти - типу Яхве взяв біснующихся прямо взад, ой, до себе - грати на флейтах.
до речі, я всю правду кажу - це ж по релігійному, так шо.... радуватись, ВОЗ-радуватись нужно.
мало значить херачать раз стадо навіть зараз преться в капища просто... не знаю, але якщо таке сталось би, то як православнік - тупо возрадуюсь, це просто буде канонічно(мученики) і тд
реально, бо просто будуть скавуліти - ой, чо і міня жену убіло(напр.) - так бо воня обрана Яхве - возрадуйся, дебіл!
самі ж віропітеки не розуміють у що вірять
очень чного поймешь
так что скорее всего это т.н. "бог" на стороне ватников
ибо то как оН мочил всех... даже не свой народ, а вообще все народы которые были на той территории(ну ясно что только на бл. востоке, земля же была плоская) - ты вы понял бы что нё надо такоё говорить.
карма жё такая тетка, она жё накажёт то..
особённо йо-кающих грамотёёв, мля, мнё просто по уср.. нёнавистныё йо-кающиё грамотёи. полукацапская мёрзостъ
ну, а за то шо вы слово "бог" пишётё с заглавной, то значит вы вёришь в Аллаха?
ну так ...... нё хотёл бы я быть рабом Аллаха, лёчшё ужё было бы быть противником ёго рабов то. просто своих рабов оН наказываёт в сто раз крёпчё(просто враги не верят в это говно, следовательно ваш Боб, не может наказать их, бинго!)
иди, шоле, побеснуйся сполна. планете же скоро 7000 лет - иди, жри "плоть" боха и пей его "кровь"
сране бидло - он фіни били кацапів в 10 разів меншим населенням, а тут - ой, Срава мозепі - любимо Яхве, 300 років звитяга зі змаганнями - тобі не набридло?
срава Яхве!!! ой, кому там - Пантері!
вже дістали
4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий;
5 так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!
6 И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.
7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим,
8 а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.
9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.
10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.
11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?
12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.
15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,
16 ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.
17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
че ты ко мне то вывалил эти бредни ветхих пастухов-обдолбасов?
давай еще про "лоно" и "семя"
а также не забудь как следует отделать башкой пол перед толстяком в юбке - праздник же, вертикальный старт был мужика на ослике(ворованном)
а також "Не удастся ОП подкупить и митрополита Епифания. Слишком многое связывает его с Петром Порошенко. Да и не так уж твердо стоит сейчас на ногах Офис президента, чтобы бросаться безоглядно в его объятия. В отличие от функционеров ОП, священники умеют мыслить на годы вперед."
і ще "Офис президента организовал молебен митрополита Епивания в Киево-Печерской лавре, намекнул на передачу Успенского собора ПЦУ и ожидал ответного "алаверды" в виде отхода ПЦУ от Петра Порошенко. Не дождался."
Брешуть політтехнологи Разумкова, чи ні - не мені, агностику ПЦУ судити. Бо на служби не ходжу.
2 Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему.
3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
4 Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.
6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.
9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.
11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.
12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. - Исайя 53 гл.