СБУ призывает украинцев избегать массовых собраний на Пасху: "Враг не оставляет попыток устроить провокации". ВИДЕО
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Служба безопасности Украины призывает граждан не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Да, накануне праздников граждан призывают:
- ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.
В СБУ отметили, что враг не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и среди прочего уделяет особое внимание религиозной тематике.
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