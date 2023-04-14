РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7375 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
761 5
война (46506) Пасха (281) СБУ (18658)

СБУ призывает украинцев избегать массовых собраний на Пасху: "Враг не оставляет попыток устроить провокации". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины призывает граждан не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Да, накануне праздников граждан призывают:

- ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

В СБУ отметили, что враг не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и среди прочего уделяет особое внимание религиозной тематике.

Читайте: На Пасху киевляне могут переночевать в храмах, - КМВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так за яким календарем ми святкуємо Великдень?
показать весь комментарий
14.04.2023 12:58 Ответить
Думаєте, люди послухаються? невірю
показать весь комментарий
14.04.2023 13:06 Ответить
У такі дні провокацій треба масово брати у руки смартфони, а краще відеокамери і іти знімати навіть якщо зовсім не цікаво знімати ватні пики. Щоб жоден провокатор не прослизнув мимо камери. Бо журналісти у натовпу можуть його і пропустити
показать весь комментарий
14.04.2023 13:25 Ответить
Влаштувати провокації? А на що провокують?
показать весь комментарий
14.04.2023 16:25 Ответить
 
 