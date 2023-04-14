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"Записывайтесь на военную службу по контракту": Агитационный борд у российского кладбища, на котором похоронены участники войны против Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В России агитируют подписывать контракт с армией. Подходящие агитационные борды располагают даже возле кладбищ.

Соответствующее видео было опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Так, реклама с надписью: "Записывайтесь на военную службу по контракту" разместили сразу у кладбища. На нем похоронены захватчики, воевавшие против Украины.

Также читайте: РФ объявила внезапную проверку Тихоокеанского флота: Тренируются отбивать атаку на Южные Курилы и Сахалин
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Топ комментарии
+21
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14.04.2023 13:30
+19
Дякую ЗСУ за гарні російські краєвиди.
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14.04.2023 13:17
+14
Рузьге!
Ви такі поци, що на конкурсі поців не змогли б посісти перше місце.
Бо поци.
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14.04.2023 13:16
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Рузьге!
Ви такі поци, що на конкурсі поців не змогли б посісти перше місце.
Бо поци.
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14.04.2023 13:16 Ответить
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14.04.2023 13:35 Ответить
Дякую ЗСУ за гарні російські краєвиди.
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14.04.2023 13:17 Ответить
Це для покійників агітація. росія має армію зомбі, вирішила підсилити їх армією мерців.
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14.04.2023 13:17 Ответить
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14.04.2023 13:22 Ответить
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14.04.2023 13:36 Ответить
Треба ще такі агітаційні плакати чіпляти коло заводу де чорні пакети виробляють.
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14.04.2023 13:26 Ответить
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14.04.2023 13:30 Ответить
Чудова іоюстрація тупості і збоченства москалів.
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14.04.2023 13:32 Ответить
kasapy, "Записывайтесь на военную службу по контракту" ta zrazu z zakazujte misze na kladovy6e, bo popyt duze vysokyj
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14.04.2023 13:32 Ответить
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14.04.2023 13:36 Ответить
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14.04.2023 13:37 Ответить
раша країна суцільного маразму!
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14.04.2023 13:43 Ответить
Боги реклами просто. Записався - і на кладовище.
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14.04.2023 13:54 Ответить
та це мабуть якась ритуальна канторка за банер заплатила,стимулює приток клієнтів)))
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14.04.2023 14:27 Ответить
Ну да, ну да, вот он ваш контракт- в земле под крестами. Всё-таки в рашке рекламёры очень дебильные… это потому что в рашке всем всё глубоко по юух!!! Живут как рабская скотина, так же и умирают.
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14.04.2023 13:59 Ответить
Креативный троллинг.
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14.04.2023 14:02 Ответить
можно было бы добавить слоган: "если уж умирать - то по контракту"
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14.04.2023 14:52 Ответить
Платят оркам пока что много. И пока у кацапов есть деньги, то будет мясо. Вот когда закончатся эти 190 тысяч рублей плюс еще надбавки, вот тогда начнется очень интересная ситуация, если границы будут наглухо закрыты и Грузия с Казахстаном перестанут принимать въезд кацапских мужчин, кого нужно обязательно поставить перед простым выбором: или убей заточкой из отвертки мусоров и военных с хорошим шансом их уничтожить, или иди в окоп, потом еще в окоп, а на третий раз уже прилетит и дальше темнота и все.
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14.04.2023 15:24 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіли,пля...
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14.04.2023 16:26 Ответить
 
 