"Записывайтесь на военную службу по контракту": Агитационный борд у российского кладбища, на котором похоронены участники войны против Украины. ВИДЕО

В России агитируют подписывать контракт с армией. Подходящие агитационные борды располагают даже возле кладбищ.

Соответствующее видео было опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Так, реклама с надписью: "Записывайтесь на военную службу по контракту" разместили сразу у кладбища. На нем похоронены захватчики, воевавшие против Украины.

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