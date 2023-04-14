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"Записывайтесь на военную службу по контракту": Агитационный борд у российского кладбища, на котором похоронены участники войны против Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В России агитируют подписывать контракт с армией. Подходящие агитационные борды располагают даже возле кладбищ.
Соответствующее видео было опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Так, реклама с надписью: "Записывайтесь на военную службу по контракту" разместили сразу у кладбища. На нем похоронены захватчики, воевавшие против Украины.
Топ комментарии
+21 arye z.
показать весь комментарий14.04.2023 13:30
+19 Олександр Карін
показать весь комментарий14.04.2023 13:17
+14 Алекс Скела
показать весь комментарий14.04.2023 13:16
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Ви такі поци, що на конкурсі поців не змогли б посісти перше місце.
Бо поци.