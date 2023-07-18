В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином "Детектор медиа" Владиславом Дзиковским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Владислава Дзиковского, защищавшего Украину с конца марта прошлого года, проводили в последний путь.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Проститься с Владиславом пришли его родные, близкие, друзья и коллеги.
Прощание состоялось в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на территории Михайловского златоверхого монастыря в Киеве.
Владислав Дзиковский мобилизовался 23 марта 2022 года. Он участвовал в освобождении Северска. Затем его подразделение переместилось в Кременную. Летняя ротация прошла недалеко от Славянска.
В декабре 2022 года Владислав пропал без вести во время выполнения боевого задания. В начале апреля 2023 года стало известно, что он погиб.
Автор фото и видео - Олег Богачук
У Влада остались мать, жена, двое сыновей.
Он будет отдыхать на Лесном кладбище в Киеве.
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Мої співчуття родині і побратимам Воїна.
Хай здохне раша у вікі віків!