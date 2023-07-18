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В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином "Детектор медиа" Владиславом Дзиковским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Владислава Дзиковского, защищавшего Украину с конца марта прошлого года, проводили в последний путь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Владиславом пришли его родные, близкие, друзья и коллеги.

Прощание состоялось в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на территории Михайловского златоверхого монастыря в Киеве.

Владислав Дзиковский мобилизовался 23 марта 2022 года. Он участвовал в освобождении Северска. Затем его подразделение переместилось в Кременную. Летняя ротация прошла недалеко от Славянска.

Читайте: Погиб на фронте системный администратор "Детектора медиа", нацгвардеец Владислав Дзиковский

В декабре 2022 года Владислав пропал без вести во время выполнения боевого задания. В начале апреля 2023 года стало известно, что он погиб.

Автор фото и видео - Олег Богачук

У Влада остались мать, жена, двое сыновей.

Он будет отдыхать на Лесном кладбище в Киеве.

В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 01
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 02
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 03
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 04
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 05
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 06
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 07
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 08
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 09
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 10
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 11
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 12
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 13
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 14
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 15
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 16
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 17
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 18
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 19
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 20
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 21
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 22
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 23
В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином Детектор медиа Владиславом Дзиковским 24
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Вечная память!

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14.04.2023 13:24 Ответить
Царство Небесне, тобі козаче......
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14.04.2023 13:30 Ответить
Схиляю голову.. Спочивай з миром, Герой!!
Мої співчуття родині і побратимам Воїна.
Хай здохне раша у вікі віків!
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14.04.2023 13:35 Ответить
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14.04.2023 15:37 Ответить
 
 