"Когда болит душа – нужно идти к психологу", - ветеран Гудыменко обратился к военным с инициативой. ВИДЕО
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Украинским защитникам, которые возвращаются из "ад" боевых действий, теряют собратьев, каждый день встречаются со смертью, психологически сложно адаптироваться к реалиям будничной жизни.
Как передает Цензор.НЕТ, ветеран Юрий Гудыменко выступил с важной инициативой: призвал украинских военных не стесняться тяжелого эмоционального состояния и обращаться к психологам.
"Когда у тебя болит сердце – ты идешь к кардиологу. Когда у тебя болят зубы – ты идешь к стоматологу. А когда болит душа – нужно идти к психологу. И в этом нет ничего стыдного. Это не стыдно. Это верно ради тебя. И ради твоих близких. Тебе есть кому рассказать. Покой ради победы" - обратился Юрий Гудыменко к тем, кто защищает государство.
Общественный деятель и младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко получил тяжелое ранение на Харьковском направлении и проходит реабилитацию. Он также добавил, что необходимо обращаться к специалистам для благополучия и здоровья близких людей.
Как отмечает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, симптомы ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) развиваются примерно у 12-20% военнослужащих, перенесших боевую травму, но не обратились за психологической помощью из-за опасений пренебрежения за проявления слабости, трусости, угрозы военной карьере.
Обратиться за бесплатной помощью можно по номеру "горячей линии" психологической поддержки военных и их близких: 5522
Подробнее о посттравматическом стрессовом расстройстве по ссылке.
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Если вам дают советы, это не психологи. Ну а антидепрессанты и вообще медикаменты психолог не имеет права ни выписывать, ни рекомендовать.
Это дело психиатра.
А вот совместно помогать пациенту в восстановлении психиатр и психолог могут.
А якби ти, "бик сраний", не був "свіжозарядженим", то знав-би, що називать мене "виборцем Блазня"- найбільший ідіотизм, який можна проявить Бо я ще до його вибрання писав тут те, що до більшості лише зараз "доходить" стало!
budu im naviky vdj4na 🙏
jak6o voiny znatymut´ , 6o ljudy ih lubljat´ ta povazajut´, im bude leg6e perejty do myrnigo zyttja pislja vijny