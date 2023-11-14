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"Когда болит душа – нужно идти к психологу", - ветеран Гудыменко обратился к военным с инициативой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Украинским защитникам, которые возвращаются из "ад" боевых действий, теряют собратьев, каждый день встречаются со смертью, психологически сложно адаптироваться к реалиям будничной жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, ветеран Юрий Гудыменко выступил с важной инициативой: призвал украинских военных не стесняться тяжелого эмоционального состояния и обращаться к психологам.

"Когда у тебя болит сердце – ты идешь к кардиологу. Когда у тебя болят зубы – ты идешь к стоматологу. А когда болит душа – нужно идти к психологу. И в этом нет ничего стыдного. Это не стыдно. Это верно ради тебя. И ради твоих близких. Тебе есть кому рассказать. Покой ради победы" - обратился Юрий Гудыменко к тем, кто защищает государство.

Общественный деятель и младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко получил тяжелое ранение на Харьковском направлении и проходит реабилитацию. Он также добавил, что необходимо обращаться к специалистам для благополучия и здоровья близких людей.

Как отмечает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, симптомы ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) развиваются примерно у 12-20% военнослужащих, перенесших боевую травму, но не обратились за психологической помощью из-за опасений пренебрежения за проявления слабости, трусости, угрозы военной карьере.

Обратиться за бесплатной помощью можно по номеру "горячей линии" психологической поддержки военных и их близких: 5522

Подробнее о посттравматическом стрессовом расстройстве по ссылке.

Читайте: Государство должно выплатить по 15 миллионам семьям погибших героев, - ветеран Гудименко
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Топ комментарии
+9
До кого йти, коли нема ротації з серпня, коли Рєзніков каже в нас достатньо людей, а в тебе в підрозділі 30% особового складу. Коли в містах пьють молоді кабани под 2 метри, а в тебе більшість солдат під 40 років з болячками.
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14.04.2023 13:36
+8
З такими як той пан Пєзов не треба сперечатись. У спам. Гудименко правий і з точку зору науки, і з точки зору здорового глузду, і з точки зору власного досвіду. А те, про що Ви пишете, у психології називається катарсис, в дослівному перекладі - очищення душі
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14.04.2023 13:47
+6
Це на Луганщині, а чому старлінк видає прапор США не знаю.
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14.04.2023 13:41
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Не правда. Іноді навіть виговоритись велика справа.
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14.04.2023 13:39 Ответить
Так і починається алкоголізм. Бо ним запивають проблеми.
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14.04.2023 14:16 Ответить
З такими як той пан Пєзов не треба сперечатись. У спам. Гудименко правий і з точку зору науки, і з точки зору здорового глузду, і з точки зору власного досвіду. А те, про що Ви пишете, у психології називається катарсис, в дослівному перекладі - очищення душі
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14.04.2023 13:47 Ответить
вірно, про що можна сперечатися з людиною, яка заперечує необхідність психотерапевтичної допомоги, та ще й каже що психологи виписують антидепресанти. Сперечатись з друнем - марна справа
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14.04.2023 13:59 Ответить
Профессиональные психологи не дают советы, они помогают человеку разобраться в его состоянии, найти причины этого и способы восстановления.
Если вам дают советы, это не психологи. Ну а антидепрессанты и вообще медикаменты психолог не имеет права ни выписывать, ни рекомендовать.
Это дело психиатра.
А вот совместно помогать пациенту в восстановлении психиатр и психолог могут.
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14.04.2023 14:34 Ответить
Я дивлюся - ти "спіціліст" великий Мабуть Афган пройшов - як мінімум Та під обстрілами лежав Куди нам до тебе!
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15.04.2023 06:06 Ответить
Ну-ну! "Куда нам до неё? Она жила в Париже! И сам Марсель Марсо ей что-то говорил!"
А якби ти, "бик сраний", не був "свіжозарядженим", то знав-би, що називать мене "виборцем Блазня"- найбільший ідіотизм, який можна проявить Бо я ще до його вибрання писав тут те, що до більшості лише зараз "доходить" стало!
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15.04.2023 08:48 Ответить
Запхни свою "правду" собі в зад - саме там їй місце А по-друге - навчися правильно українською мовою писать, кацапе!
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15.04.2023 09:39 Ответить
До кого йти, коли нема ротації з серпня, коли Рєзніков каже в нас достатньо людей, а в тебе в підрозділі 30% особового складу. Коли в містах пьють молоді кабани под 2 метри, а в тебе більшість солдат під 40 років з болячками.
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14.04.2023 13:36 Ответить
Це на Оклахомщині?
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14.04.2023 13:39 Ответить
Це на Луганщині, а чому старлінк видає прапор США не знаю.
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14.04.2023 13:41 Ответить
Не дивуйтеся Ігорю у ''мишей''як і в кацапів зайва хромосома це напевне один з учасників подоляцького хору .
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14.04.2023 13:58 Ответить
ці зеленіі всі теми загадили.
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14.04.2023 14:03 Ответить
Прапор США бо IP адресу вам дає також американський супутник, нічого дивного насправді.
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14.04.2023 17:40 Ответить
Треба на державному рівні уже готувати психологів, які будуть працювати з тисячами військових.
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14.04.2023 13:37 Ответить
І цивільних, бо в усієї нації ПТСР, тим більше це стосується тих чиї близько на фронтах.
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14.04.2023 15:01 Ответить
ja osobysto py6ajus´ koznym iz Ukrains´kyh Zahisnykiv 😘

budu im naviky vdj4na 🙏

jak6o voiny znatymut´ , 6o ljudy ih lubljat´ ta povazajut´, im bude leg6e perejty do myrnigo zyttja pislja vijny
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14.04.2023 13:39 Ответить
Ще краще йти до священика ПЦУ.
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14.04.2023 13:43 Ответить
Самий кращій психолог-це священик ПЦУ ! ******* психологія-повна капітуляція перед знаннями Православія о людині.
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14.04.2023 13:48 Ответить
шо це ще за "знання Православія о людині"?! якісь бєрєстяниє грамоти? папрусні манускрипти? глиняні таблички?
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16.04.2023 00:22 Ответить
Психологія наука ''а ля пагаваріть''. А тепер ще й бізнес
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14.04.2023 13:51 Ответить
Астрономія "а ля пазиріть", металургія "а ля паплавіть". Не плутайте науку і "психологінь" з інету.
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14.04.2023 14:21 Ответить
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14.04.2023 14:00 Ответить
Легалізуйте траву, і буде вам щастя ...😁
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14.04.2023 14:30 Ответить
Так, коли болить нозя, ми йдемо до хірурга, коли болить серденько ми йдемо до кардіохірурга, а коли болить душа ми йдемо до психолога і це нормально.
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14.04.2023 14:56 Ответить
Були такі, Алан Чумак, Анатолій Кашпіровський також психотерапевти.
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14.04.2023 20:13 Ответить
До Бога потрібно йти, при будь яких обставинах....
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15.04.2023 17:45 Ответить
 
 