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Обстрел Бахмута зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики обстреливают Бахмут зажигательными боеприпасами.

Видео публикуют в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что видео снято в ночь с 13 на 14 апреля.

Читайте: ВСУ держат оборону в Бахмуте и уничтожают "элитные" войска врага, - Череватый
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Топ комментарии
+18
правильно роблять. Вже пояснили, тому, тому, що орки займають висотки і звідти гатять по нашим хлопцям. Бетон та залізо можна побудувати. А от життя захисникам не повернеш!
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14.04.2023 15:35
+17
"Брацкій адінарот".
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14.04.2023 15:22
+15
Підари кацапські.
Єдина втіха шо ці довбні палять також і своїх підарів.
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14.04.2023 15:24
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"Брацкій адінарот".
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14.04.2023 15:22 Ответить
Підари кацапські.
Єдина втіха шо ці довбні палять також і своїх підарів.
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14.04.2023 15:24 Ответить
правильно роблять. Вже пояснили, тому, тому, що орки займають висотки і звідти гатять по нашим хлопцям. Бетон та залізо можна побудувати. А от життя захисникам не повернеш!
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14.04.2023 15:35 Ответить
Є якісь заперечння ? Болить тобі в Чехії за бахмутські будинки?
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14.04.2023 15:39 Ответить
А там много чего осталось целого? Все равно не пригодное для жизни.
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14.04.2023 16:08 Ответить
Это орки бомбять
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14.04.2023 20:36 Ответить
Интересная тактика, но для этого надо предварительно заложить взрывчатку в подвалах многоэтажки, а затем подорвать в нужным момент.
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15.04.2023 13:24 Ответить
Господи, захисти наших хлопців !!
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14.04.2023 15:33 Ответить
Підари
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14.04.2023 15:33 Ответить
Том Купер "Висновок на руках. ВКС завдають сильних ударів по ЗСУ, а ті замало коштів - РЕБ і запасів зенітних ракет, щоб ефективно реагувати. Це не зміниться, якщо Україна не отримає достатньої кількості ЗРК для захисту своїх великих міських та промислових центрів. І, принаймні, найважливіші ділянки лінії фронту. У цій площині лежить суть і відповіді на всі можливі питання про здатність ЗСУ вести будь-які великі контрнаступи на землі в найближчому майбутньому."
Повністю на ресурсі https://mediavektor.org/43689-tom-kuper-svodka-o-vojne-v-ukraine-za-13-aprelya.html
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14.04.2023 15:47 Ответить
У страны было 8 лет, чтоб подготовиться к войне.

А теперь у всего мира выпрашивают.
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14.04.2023 17:43 Ответить
Не было 8 лет, и ресурсы не те, чтобы противостоять парашке в одиночку и Мир дает помощь - обосновано, т.к. завелись пид@расы, коотрым земли не хватает, засрали парашку, лезут к соседям твари
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14.04.2023 19:37 Ответить
Залізний аргумент, щоб вимагати касетні снаряди. Нам категорично ніхто не відмовляв, об'єктивних причин відмовляти ніхто нам не вказав, тому треба продовжувати тиснути.
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14.04.2023 15:58 Ответить
О каких переговорах речь , о каких договоренностей речь, это твари нелюди , от кацапского бомжа до мажора, пидоро элиты , только уничтожение до корня , вопрос времени , мы искореним эту мразь с победой .
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14.04.2023 16:03 Ответить
Це питання до німецького уряду
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15.04.2023 00:25 Ответить
там вже міста немає, шо вони ще ********
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15.04.2023 00:24 Ответить
Zelensky warum die Jungs in Bahmut bekommen nicht Verstärkung. Willst du zum sollten die Alle Sterben.???
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15.04.2023 00:28 Ответить
 
 