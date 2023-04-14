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Обстрел Бахмута зажигательными боеприпасами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики обстреливают Бахмут зажигательными боеприпасами.
Видео публикуют в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что видео снято в ночь с 13 на 14 апреля.
Топ комментарии
+18 shokolad
показать весь комментарий14.04.2023 15:35
+17 Gary Grant
показать весь комментарий14.04.2023 15:22
+15 Дмитро Хлопченко f59b52d1
показать весь комментарий14.04.2023 15:24
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Єдина втіха шо ці довбні палять також і своїх підарів.
Повністю на ресурсі https://mediavektor.org/43689-tom-kuper-svodka-o-vojne-v-ukraine-za-13-aprelya.html
А теперь у всего мира выпрашивают.