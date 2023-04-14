France 24 показал сюжет из лагеря российских оккупантов и назвал "вражеским" контрнаступление Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Съемочная группа телеканала France 24, который финансирует французское государство, посетила лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска, воюющие в агрессивной войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сюжет продолжительностью 1 минута 34 секунды опубликован на сайте телеканала 13 апреля. Материал на английском языке вышел под заголовком: "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".
"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", – начинается сюжет французских журналистов.
В сюжете нет упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины, зато можно заметить элементы российской пропаганды. Например, военные РФ хвастаются, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "с честью защищает историю" своей страны.
На одном из российских военных можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза.
Другой российский мобилизованный в материале говорит, что "не боится смерти", но боится, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".
Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего "героя", назвал "вражеским". "Все ломается, все убивается. Непобедимых нет", – заявляет российский солдат.
Напомним, в феврале американский телеканал NBC опубликовал репортаж из аннексированного Россией Крыма, где прямо указывалось, что журналисты попали на полуостров с нарушением украинского законодательства – через Крымский мост. В МИД Украины тогда напомнили, что посещение временно оккупированного Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность.
Пожалуйста, подождите...
Ніхто і ніщо не заважає українським правоохоронним органам належним чином відреагувати на можливе порушення журналістами France 24 законів України.
І Франція, як демократична держава, яка поважає Закон, із розумінням ставитиметься до законних процедур реагування на можливе порушення законів України.
Можна бути впевненим, що Франція і надалі залишиться надійним партнером України у війні із рашистськими окупантами, допомагаючи зброєю та всім необхідним, у тому числі прихистом громадян України на території Франції.
Наша война - отнюдь не война культур, каких-то там денацификаций и прочей лабуды. Это обыкновенная захватническая война одной из империй. Нового здесь ничего нет.
Как и в принципе в геополитической расстановке сил. Франция традиционно стелится под русских братушек. Англия традиционно дает им по зубам и мешает жить.
Не бійся, кацапе, буде і бвтько, і чоловік. Помирай сміливо!
"Верховна Рада 277 голосами повернула доплати військовим у розмірі 30 тис. грн. І скасувала мільйонні зарплати керівникам держпідприємств та держчиновникам, обмеживши їх 60 тисячами.
У середовищі слуг потім були розборки , але дякуємо, всім слугам, які проголосували за справедливість.
Нагадаю, що виплати у військових забрав Уряд.
Європейська Солідарність і колеґи з инших фракцій робили все, аби це повернути.
Тепер чекаємо на швидкий підпис законопроєкту спікером Стефанчуком і президентом Зеленським. Без зволікань.
Також ВР звернулася сьогодні до парламентів країн НАТО із закликом на Вільнюському саміті Альянсу дати чітку перспективу Україні. Я є співавтором цієї важливої заяви.
Рік тому, коли переговорна група у Стамбулі, сформована Банковою, погоджувалася на нейтральність Украіни в обмін на припинення бойових дій з боку рф, ми критикували цю позицію.
Членство в НАТО - це безальтернативна позиція безпекових ґарантій Україні.
Ірина Геращенко, т/г
І ще одне питання: навіщо лакеї Зеленського так тyπ0 б®ешyть? От згадуваний раніше Веніславський, як і купа інших, відпрацьовують методичку про якісь "понад трильйон гривень" на ці цілі. Коли Зеленський і його посіпаки відібрали виплати у військових, кишеньковий міністр Єрмака Рєзніков чітко назвав суму "зеленої оптимізації" - 100 мільярдів. Сумарно всі виплати разом сягають до 150 мільярдів, але певна частина таки збереглася, бо слуг встигли вчасно зупинити - вони б і це обрізали. Тож, ціна питання чітко озвучені Рєзніковим 100 мільярдів. Вони були. Їх змародерили, то простог верніть украдене.
Сума, звісно, значна. Але у нас за рік набагато більші втрати через корупційне завищення цін при держзакупівлях без системи "Прозорро" та громадського контролю. Он, лише на харчуванні військ тільки в 6 тилових областях Рєзніков планував змародерити приблизно 4 мільярди. А ще небачена чиновницька розкіш - закупівлі дорогих автомобілів для органів влади, дикі суми на розкіш для зелених посадовців, пропаганда, дорожній дерибан, просто вкрадені сотні мільярдів...
То есть французы древнейшей профессии.