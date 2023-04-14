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France 24 показал сюжет из лагеря российских оккупантов и назвал "вражеским" контрнаступление Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Съемочная группа телеканала France 24, который финансирует французское государство, посетила лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска, воюющие в агрессивной войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сюжет продолжительностью 1 минута 34 секунды опубликован на сайте телеканала 13 апреля. Материал на английском языке вышел под заголовком: "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", – начинается сюжет французских журналистов.

В сюжете нет упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины, зато можно заметить элементы российской пропаганды. Например, военные РФ хвастаются, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "с честью защищает историю" своей страны.

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На одном из российских военных можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза.

Другой российский мобилизованный в материале говорит, что "не боится смерти", но боится, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".

Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего "героя", назвал "вражеским". "Все ломается, все убивается. Непобедимых нет", – заявляет российский солдат.

Напомним, в феврале американский телеканал NBC опубликовал репортаж из аннексированного Россией Крыма, где прямо указывалось, что журналисты попали на полуостров с нарушением украинского законодательства – через Крымский мост.  В МИД Украины тогда напомнили, что посещение временно оккупированного Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность.
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Топ комментарии
+32
Тьфу, ***.
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14.04.2023 16:49
+30
Какіє замічатєльниє асвабадітєті!
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14.04.2023 16:47
+30
Очень интересно было бы услышать от нашего МО: Были ли запросы от телеканалу France 24 на аккредитацию в зону б/д? Удовлетворено? Отказано? Почему?
Может тогда бы не возникало вопросов "Почему уважаемый европейский канал снимает сюжеты в стане врага?"
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14.04.2023 16:49
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Журналісти France 24 можливо порушили закони України, але не порушили закони Франції.

Ніхто і ніщо не заважає українським правоохоронним органам належним чином відреагувати на можливе порушення журналістами France 24 законів України.

І Франція, як демократична держава, яка поважає Закон, із розумінням ставитиметься до законних процедур реагування на можливе порушення законів України.

Можна бути впевненим, що Франція і надалі залишиться надійним партнером України у війні із рашистськими окупантами, допомагаючи зброєю та всім необхідним, у тому числі прихистом громадян України на території Франції.
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14.04.2023 19:23 Ответить
Тут багато хто написав розумні і толкові речі про французів і Францію. Я ж додам свої 5 копійок:друзі, зверніть увагу,серез розпалювачів та ініціаторів 1 та 2 світових воєн лише 4 країни: Франція,Росія/СССР,Німеччина і....Угорщина. Ці країни і проти України виступали з однакових позицій,а тепер закликають нас до переговорів з Окурком. Співпадіння?
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14.04.2023 18:16 Ответить
Нет, не совпадение. Большие страны всегда будут драться за землю, рынки сбыта, колонии и ресурсы.

Наша война - отнюдь не война культур, каких-то там денацификаций и прочей лабуды. Это обыкновенная захватническая война одной из империй. Нового здесь ничего нет.

Как и в принципе в геополитической расстановке сил. Франция традиционно стелится под русских братушек. Англия традиционно дает им по зубам и мешает жить.
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14.04.2023 18:47 Ответить
Йолупи.
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14.04.2023 18:33 Ответить
"...боїться, що його "діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка..."

Не бійся, кацапе, буде і бвтько, і чоловік. Помирай сміливо!
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14.04.2023 18:51 Ответить
Нарешті!

"Верховна Рада 277 голосами повернула доплати військовим у розмірі 30 тис. грн. І скасувала мільйонні зарплати керівникам держпідприємств та держчиновникам, обмеживши їх 60 тисячами.

У середовищі слуг потім були розборки , але дякуємо, всім слугам, які проголосували за справедливість.

Нагадаю, що виплати у військових забрав Уряд.

Європейська Солідарність і колеґи з инших фракцій робили все, аби це повернути.

Тепер чекаємо на швидкий підпис законопроєкту спікером Стефанчуком і президентом Зеленським. Без зволікань.

Також ВР звернулася сьогодні до парламентів країн НАТО із закликом на Вільнюському саміті Альянсу дати чітку перспективу Україні. Я є співавтором цієї важливої заяви.

Рік тому, коли переговорна група у Стамбулі, сформована Банковою, погоджувалася на нейтральність Украіни в обмін на припинення бойових дій з боку рф, ми критикували цю позицію.

Членство в НАТО - це безальтернативна позиція безпекових ґарантій Україні.

Ірина Геращенко, т/г
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14.04.2023 19:23 Ответить
Taras Chornovil . Колеги підмітили, що всі заяви з виправданнями зрадницької влади, яка повторно заблокувала виплати військовим провладні і владні виродки записують з теплих і затишних кабінетів чи із зручних та безпечних студій медведчуківсько-коломойсько-пінчуківсько-фірташевсько-зеленського телемарафону. Чомусь з таких окопів ніхто ні слова не записав. Бо вони добре знають, що поставили себе проти нашої Армії й ніколи до справжніх військових не наблизяться.

І ще одне питання: навіщо лакеї Зеленського так тyπ0 б®ешyть? От згадуваний раніше Веніславський, як і купа інших, відпрацьовують методичку про якісь "понад трильйон гривень" на ці цілі. Коли Зеленський і його посіпаки відібрали виплати у військових, кишеньковий міністр Єрмака Рєзніков чітко назвав суму "зеленої оптимізації" - 100 мільярдів. Сумарно всі виплати разом сягають до 150 мільярдів, але певна частина таки збереглася, бо слуг встигли вчасно зупинити - вони б і це обрізали. Тож, ціна питання чітко озвучені Рєзніковим 100 мільярдів. Вони були. Їх змародерили, то простог верніть украдене.

Сума, звісно, значна. Але у нас за рік набагато більші втрати через корупційне завищення цін при держзакупівлях без системи "Прозорро" та громадського контролю. Он, лише на харчуванні військ тільки в 6 тилових областях Рєзніков планував змародерити приблизно 4 мільярди. А ще небачена чиновницька розкіш - закупівлі дорогих автомобілів для органів влади, дикі суми на розкіш для зелених посадовців, пропаганда, дорожній дерибан, просто вкрадені сотні мільярдів...
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14.04.2023 19:53 Ответить
Казав давно що жабоїди прикидються що вони за Україну і хочуть бачити сильну країну.Насправді ці мерзоти плювали на нас і не хочуть навіть думати що ми можемо бути сильними.
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14.04.2023 19:25 Ответить
France 24 - те же журналисты, что были в в RT-France.
То есть французы древнейшей профессии.
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14.04.2023 20:29 Ответить
КУРТИЗАНКИ !?)
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15.04.2023 00:44 Ответить
Так і є, з тою лише різницею, що перші проститутки фізичні, а ці -політичні...стеляться,під тих, хто більше заплатить
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16.04.2023 06:38 Ответить
Наслідки вояжу Макарона до Китаю.
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15.04.2023 01:43 Ответить
Щось французи дали задню. Скоро будуть казати що відрізання голови українських полонених, це акт милосердя.
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15.04.2023 11:34 Ответить
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