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Минус пять оккупантов: Ночная ликвидация российских захватчиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники уничтожают российских захватчиков с помощью беспилотников и гранат. Помогает им в этом тепловизор.

Видео обнародовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

2 Механизированный батальон Президентской бригады сбрасывает гранаты на русских пехотинцев. Удалось ликвидировать пятерых оккупантов.
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14.04.2023 16:53 Ответить
Як миші, пардон, кріси.
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14.04.2023 17:15 Ответить
Бійці Сил оборони України полонили в Бахмуті щонайменше шістьох російських окупантів.Бахмут.
Викорчовували з дір, ям та підвалів для «обмінного фонда».Telegram повідомив народний депутат, фронтовий волонтер та блогер Юрій Мисягін .https://t.me/mysiagin/20696
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14.04.2023 17:21 Ответить
Тут, на цьому ж каналі, що називається, встиг.

https://t.me/mysiagin/20676
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14.04.2023 18:42 Ответить
Словил отпуск домой
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14.04.2023 18:51 Ответить
Файно, лєпота.
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14.04.2023 18:24 Ответить
спят усталиє рашисти
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14.04.2023 19:56 Ответить
это наверное таки ,,харошие узкие,,
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15.04.2023 17:39 Ответить
 
 