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Минус пять оккупантов: Ночная ликвидация российских захватчиков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники уничтожают российских захватчиков с помощью беспилотников и гранат. Помогает им в этом тепловизор.
Видео обнародовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
2 Механизированный батальон Президентской бригады сбрасывает гранаты на русских пехотинцев. Удалось ликвидировать пятерых оккупантов.
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Викорчовували з дір, ям та підвалів для «обмінного фонда».Telegram повідомив народний депутат, фронтовий волонтер та блогер Юрій Мисягін .https://t.me/mysiagin/20696
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