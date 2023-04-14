Рашисты обстреляли жилой квартал Славянска. ВИДЕО

Российские захватчики сегодня ударили по Славянску в Донецкой области.

Об этом говорится в сюжете Freeдом, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов в городе раздалась серия громких взрывов, в одном из жилых кварталов образовалась воронка от попадания российского снаряда.

Взрывная волна повредила несколько домов – выбиты окна, повреждены осколками стены, повалены деревья вокруг. По предварительным данным, известно о двух раненых.

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