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Рашисты обстреляли жилой квартал Славянска. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики сегодня ударили по Славянску в Донецкой области.
Об этом говорится в сюжете Freeдом, передает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов в городе раздалась серия громких взрывов, в одном из жилых кварталов образовалась воронка от попадания российского снаряда.
Взрывная волна повредила несколько домов – выбиты окна, повреждены осколками стены, повалены деревья вокруг. По предварительным данным, известно о двух раненых.
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