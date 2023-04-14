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Рашисты обстреляли жилой квартал Славянска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики сегодня ударили по Славянску в Донецкой области.

Об этом говорится в сюжете Freeдом, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов в городе раздалась серия громких взрывов, в одном из жилых кварталов образовалась воронка от попадания российского снаряда.

Взрывная волна повредила несколько домов – выбиты окна, повреждены осколками стены, повалены деревья вокруг. По предварительным данным, известно о двух раненых.

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Вы просто ни понимаете, они так берегут мирное население. Да и вообще по их данным в этих домах жили неонацисты и бандеровцы, а по некоторым данным были даже польские наемники.
Рашист ничему никогда не поверит.
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14.04.2023 18:47 Ответить
Не забувайте, що корегує ці обстріли місцева Слов'янська вата... Виборці Нелі Штепи, ОПЗЖ... Це ті самі "люди" з якими влада нічого не робила багато років. При цьому вата слов'янська говорить про кожний такий рашистський обстріл, що це обстріляли ВСУ.
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15.04.2023 18:18 Ответить
 
 