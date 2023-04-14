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Коломойский (1762) Мазепа (85) Веревский (6) Укрнефтебурение (3) Куршэвель (6)

Батальон "Куршевель": журналисты нашли роскошные поместья украинской элиты во французских Альпах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты обнаружили представителей украинской элиты, которые во время полномасштабного вторжения посещают один из самых дорогих курортов Куршевель.

Соответствующее расследование опубликовала Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Так, в камеры журналистов попали члены семьи олигарха Игоря Коломойского. Здесь был замечен его сын-баскетболист Григорий, который до полномасштабного российского вторжения играл в Украине за баскетбольный клуб "Днепр". А также сестру Коломойского – Ларису Черток с мужем Владимиром. Расследователи выяснили, что родственники олигарха остановились в шале "Панда", которое располагается на самой высокой и дорогой части Куршевеля в 1850 м. Оно оформлено на фирму Ларисы Черток. По меньшей мере, дважды в это шале за зиму приезжал сын Коломойского Григорий. На празднование в ресторан на курорте приезжал и Александр Черток – брат мужа сестры олигарха.

Через один дом от Panda располагается шале "Александра", принадлежащее Андрею Веревскому. Он занимается агробизнесом. Во время прошлых новогодних праздников там был замечен автомобиль Mercedes GL, которым пользуется сам Веревский. Также в имение приезжал его сын.

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В ходе расследования журналисты обратили внимание на пятизвездочный отель Grandes Alpes в самом центре Куршевеля. По данным реестров Франции и Люксембурга, им владеют украинцы, среди которых и гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

После 8 марта горнолыжный курорт во французских Альпах на Rolls-Royce с украинскими номерами покинул глава правления "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко.
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Топ комментарии
+44
«Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх» (с)


P.S. Про що думав мудрий нарід, обираючи чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами?
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14.04.2023 18:41
+43
ніхто навіть і не здогадується із цих гнид, що після Перемоги може з'явиться новий добровольчий батальон - "Месник". Який буде по куршавелям і монако вбивати тих виродків, що грабували Україну 30+ років.
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14.04.2023 18:25
+40
Ви нє панімаєтє! Та вони там від бентеги місця собі не знаходять! Країна в небезпеці, Зеленський від них все відібрав, ніяких пільг не дає, по низьким цінам державне майно не продає, і суди виносять по них виключно справедливі рішення. Життя каторга.
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14.04.2023 18:21
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Давайте запишаємося.
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15.04.2023 12:05 Ответить
То не "еліта", то гніди про яких говорив ще Петлюра, ЕЛІТА на фронті та в тилу робить все можливе для нашої Перемоги. Навіть на "печерських пагорбах" україньської еліти мойже немає, нажаль...
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15.04.2023 12:30 Ответить
Я никак не могу понять, что означает слово элита в украинской интерпретации. Я понимаю интеллектуальная элита(ученые, писатели, военные ). но воры и бандиты, как могут называться элита. По-моему - это проходимцы, а не элита.
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15.04.2023 12:45 Ответить
i tsya ******* ne v NATO ta ne v Evropi
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15.04.2023 12:47 Ответить
Ця риба давно згнила ( з голови ))). Цікаво чи Зеленський усвідомлює, що частина за ті всі звірства, що роблять окупанти, лежить на ньому з "травневими шашликами"?! І корупція так вільно не сама по собі...
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15.04.2023 12:47 Ответить
Ну найшли.Ну і що.Ві забули в якій країні живете.
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15.04.2023 20:21 Ответить
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