Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, - Зеленский об обстреле Славянска. ВИДЕО
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Оккупанты жестоко обстреляли Славянск в Донецкой области и за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие".
Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое.
За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим".
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