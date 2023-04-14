Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, - Зеленский об обстреле Славянска. ВИДЕО

Оккупанты жестоко обстреляли Славянск в Донецкой области и за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие".

Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое.

За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим".

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