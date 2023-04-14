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Зеленский (16489) Славянск (2502)

Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, - Зеленский об обстреле Славянска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты жестоко обстреляли Славянск в Донецкой области и за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие".

Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое.

За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим".

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это надо же быть ссыкуном вонючимм, чтобы...
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14.04.2023 18:43 Ответить
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14.04.2023 18:47 Ответить
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14.04.2023 18:47 Ответить
Краще б ти вже захлопнувся, піздун. Не здатен покарати рашистських виродків, то не ***** про "покарання".
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14.04.2023 18:58 Ответить
Президента у нас нема є кловун який займається тим чим уміє, і Дєрмака це повністю влаштовує.
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15.04.2023 12:46 Ответить
Саме так. А вміє він тільки одне - *******. Чудового гаранта обрала собі Україна.
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15.04.2023 13:23 Ответить
Да заберите у него кокс наконец-то... Бредит наяву уже.
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14.04.2023 19:48 Ответить
Не треба жодної московської пропаганди (соловйових-симонян-скабєєвих і решти) - достатньо показати і продемонструвати відосіки Зеленського - ніщо вже більше не викликає такої зневаги і огиди. Не потрібно московських танків і ракет - ніщо більше не здає, не розкрадає і не нищить Україну з середини, як ця зелена камарілья: оп, уряд, митниця, податкова, адмініс(т)рації всіх рівнів, суди, проКУРВАтури...
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15.04.2023 11:09 Ответить
пропоную ентузіастам склеїти всі відосіки Зе за 5 років в один і викласти на ютуб,назва може бути довільна.
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15.04.2023 15:17 Ответить
 
 