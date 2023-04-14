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Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 415-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание по евроатлантической интеграции – по поводу неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО. Очевидно, что место Украины – в НАТО. Законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, до сих пор продолжали отнимать время Украины и партнеров Разрабатываем соответствующие шаги.

Сегодня же провел совещание по восстановлению нашей страны – возобновлению после боевых действий. Обсудили то, что касается инфраструктуры, экономики и многих других вопросов, требующих ответов – очень ценных ответов.

Работаем и внутри страны, и с партнерами – ради системности нашего восстановления, ради того, чтобы результат соответствовал ожиданиям общества – достаточно высоким ожиданиям. Уверен, все сделаем.

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В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это минусирование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа.

Я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев – оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери. Каждый мэтр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага – не будет никакой перспективы на земле Украины", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+26
Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, а кожен метр землі Півдня України має означати для кожного українця зраду "зе лідора"
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14.04.2023 20:38
+22
Гидка потвора ница,"сіньйор голодомор" я тобі не пробачу ніколи,саме це і є твоя гнила сутність.
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14.04.2023 20:52
+21
Особливо. якщо цей метр заасфальтовано та горить ліхтар.
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14.04.2023 20:35
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Особливо. якщо цей метр заасфальтовано та горить ліхтар.
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14.04.2023 20:35 Ответить
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14.04.2023 21:07 Ответить
Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, а кожен метр землі Півдня України має означати для кожного українця зраду "зе лідора"
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14.04.2023 20:38 Ответить
Да что же его прет сегодня так? Самый большой тризуб на свою фуфайку нацепил?
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14.04.2023 20:45 Ответить
Згадалося...

"Штірліц побачив лижника в фуфайці. Фуфлижник - подумав Штірліц."
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14.04.2023 21:39 Ответить
доброго ранку! проспався ) перепрошую, що свято не твоє наближаеться, але і тебе, нікчемо, з ним поздоровляємо
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14.04.2023 20:45 Ответить
хтось там обіцяв нев'******* тиждень для кацапів з сюрпрайзами...
просто передайте в офіс,шо вже вечір п'ятниці...
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14.04.2023 20:45 Ответить
то був попереднiй тиждень, ви все проспали...
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14.04.2023 20:58 Ответить
дємони запуталі..
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14.04.2023 21:04 Ответить
Просрали.
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14.04.2023 23:17 Ответить
а где же ты, *****, и по какой улице будешь шашлык готовить?
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14.04.2023 20:46 Ответить
Гута) де ж ще?в тій резиденції, яку сиротам віддати сподівався... а тепер ленка по 8, яка благає про відпочинок бо втомилася від нічогонеделанія, зі спиногризами сироти виявляється
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14.04.2023 20:49 Ответить
ленка по 8 то скидки для волонтерів?
чи то прайс всенародний?
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14.04.2023 21:02 Ответить
то ти нездешній, москалику....
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14.04.2023 21:15 Ответить
та да,прикацапленим жидоугробурятам рехтую мізки на відстані...
прямо з краківського...
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14.04.2023 21:26 Ответить
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14.04.2023 20:47 Ответить
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14.04.2023 20:50 Ответить
вот ужас, особенно нижнее фото. как же такое мурло, смогло стать президентом???
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14.04.2023 21:01 Ответить
Політтехнології - вони такі..
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14.04.2023 21:16 Ответить
без комментариев.....я наверно слишком старый и консервативный для этой жизни.
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14.04.2023 21:18 Ответить
Як і побутова реклама. На тих, в кого від народження нема розуму, діє все.

Саме цікаве, що ці полудурки все своє життя не можуть зрозуміти, чому та як їх най#бують.
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14.04.2023 22:46 Ответить
пам"ятаєте тікток???
от якби була така робота
прийшов, посидів, попив пивка, попіздів....
потім начальник дав бабла
сказав, дякую що прийшов, приходь завтра ще....
О я думаю...
добре піздєть, коли знаєш на всі 100 що ні ти, ні рідня, ні друзі, ні компаньйони, НІХТО з твого оточення не піде воювати.....
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14.04.2023 20:50 Ответить
Це вже тухлий щоденний спітч
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14.04.2023 20:52 Ответить
Гидка потвора ница,"сіньйор голодомор" я тобі не пробачу ніколи,саме це і є твоя гнила сутність.
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14.04.2023 20:52 Ответить
Тепер будем красти в метрах...
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14.04.2023 20:52 Ответить
І це говорить оте що про**бало південь та схід. А перед цим заморозило фінансування озброєння ЗСУ. Цинік!!!
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14.04.2023 20:52 Ответить
зе-шваль, хватит уже ежедневно болтать о наступлениях и победах. болтовней врага не победить. сокращай 80% офис-менеджеров в госконторах, сокращай воров-депутатов, используй сэкономленные деньги для нужд ВСУ, переводи страну на военные рельсы. ты давно не на сцене.
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14.04.2023 20:59 Ответить
Може досить вже постійно висиратися пафосом? Другий рік війни пішов, пустий пафос вже людям на зубах зав'яз.
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14.04.2023 21:11 Ответить
Коли вже буде відосік, в якому Зе в наручниках?
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14.04.2023 21:12 Ответить
Поки що вони захоплюють, а ми нічого не звільняємо.
Високопарні далекі від реальності промови нікого вже не переконують
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14.04.2023 21:13 Ответить
Цей чоловік, що працює у єрмака на посаді президента України говорить так ніби він щось вирішує в цій країні. Ганебне і противне створіння. Українці ну як ви могли вибрати собі таке...
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14.04.2023 21:22 Ответить
Тут (на Цензор.нет) тих, які це вибрали, дуже мало. Тут по більшості "порохоботи", я маю на увазі тих, хто з розумом товаришує. І трохи зелебобікив з подоляковськими. )
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14.04.2023 21:45 Ответить
тобто, за логікою ЗЕлупка, кожен метр зданої території переконуватиме кацапів у поразці?
геніально!🤡
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14.04.2023 21:26 Ответить
эрмак змушує бути Кашпіровським
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14.04.2023 21:30 Ответить
тобі зечмо 2*2 м найдемо зажди.. в ізраїлі
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14.04.2023 21:41 Ответить
Ти краще розкажи нахєра південь кацапам здав? Формуй тепер батальон наступу 95 квартал, бери тих всіх, що хотіли поржать і вперед.
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14.04.2023 21:54 Ответить
Скільки метрів української землі на Півдні цей придурок тупо подарував кацапам...

Скільки життів вже покладено та скільки ще потрібно покласти, щоб відвоювати те, що ЗЄ тупо здав або про#бав...
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14.04.2023 22:42 Ответить
За «********* палички» для Майданівців забув чотириразовий Зеленський вибачитися!!!
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14.04.2023 23:06 Ответить
ІМПІЧМЕНТ, ГНИДА!!!!!
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15.04.2023 00:35 Ответить
Я смотрю этот ***** уже всех достал своим словесным поносом на камеру !!!
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15.04.2023 01:40 Ответить
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15.04.2023 13:33 Ответить
 
 