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Игнат о поставках Patriot: "Думаю, уже после Пасхи". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Конкретные сроки поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot назвать пока невозможно.

Об этом пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат с юмором сказал в эфире программы "Говорит большой Львов", сообщает Цензор.НЕТ.

"В эфире "Говорит большой Львов" дал четкий ответ, когда ЗРК "Patriot" будут в Украине!" - написал он в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS, - США объявили новый пакет помощи для Украины на $2,6 млрд

Приводим расшифровку разговора Игната с ведущим программы.

Ведущий: Когда Patriot появятся на территории Украины и будут работать?

Игнат: Ну, я думаю, это будет после Пасхи.

Ведущий: А к лету или еще весной?

Игнат: Ну, видите, те сроки никто сейчас вам не скажет. Когда собьем первый рашистский самолет - тогда точно узнаем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже в ближайшее время получит ЗРК Patriot и Samp-T, - Воздушные силы

Напомним, в конце марта текущего года 65 украинских военных завершили в США обучение системе противовоздушной обороны Patriot и вернулись в Европу.
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Топ комментарии
+5
Чекаємо на першого збитого паРашкінця цим комплексом!...
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15.04.2023 13:31
+2
Весело йому, шуткує.
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15.04.2023 13:38
+1
Буде птахопад, украинский хлопчик сказал "Заказуйте мясько". ППО заказало.
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15.04.2023 13:38
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Чекаємо на першого збитого паРашкінця цим комплексом!...
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15.04.2023 13:31 Ответить
Весело йому, шуткує.
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15.04.2023 13:38 Ответить
Буде птахопад, украинский хлопчик сказал "Заказуйте мясько". ППО заказало.
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15.04.2023 13:38 Ответить
вважаю..літом
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15.04.2023 13:42 Ответить
Ця новина продовження, а ось початок https://youtu.be/QSgrnKDamU8
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15.04.2023 13:51 Ответить
сразу после ленд-лиза
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15.04.2023 14:35 Ответить
''Після паски''.. поняття розтяжиме..
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15.04.2023 14:37 Ответить
https://youtu.be/QSgrnKDamU8 Та вже після Паски)
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15.04.2023 14:51 Ответить
Нам крім батареї Петріотів від США, ще Нідерланді І Німеччина обіцяли кілька пускових. Німці мабуть взагалі не поспішають)
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15.04.2023 16:34 Ответить
це знаменити "а давайте вже післясвят"? так католицька пасха вже пройшла. а українцям хіба є коли паскуввать?
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15.04.2023 17:00 Ответить
Вітаю з Великоднем! Нехай Великоднє свято принесе світло у ваші оселі, радість, затишок, мир і перемогу Україні!
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15.04.2023 20:04 Ответить
Ну то може Пасха чи Великдень?
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17.04.2023 16:37 Ответить
 
 