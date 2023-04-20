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Бойцы и артиллеристы 110-й ОМБР ликвидировали по меньшей мере семь оккупантов вблизи Красногоровки Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко и артиллеристы атаковали штурмовую группу россиян и ликвидировали не менее семи оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"110-я бригада совместно с артиллерией уничтожают вражескую пехоту в селе Красногоровки Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.
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але всеодно добре - снаряди є, стріляють, влучають, що іще потрібно.