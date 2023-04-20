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Бойцы и артиллеристы 110-й ОМБР ликвидировали по меньшей мере семь оккупантов вблизи Красногоровки Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко и артиллеристы атаковали штурмовую группу россиян и ликвидировали не менее семи оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"110-я бригада совместно с артиллерией уничтожают вражескую пехоту в селе Красногоровки Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.

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Переробка музикального шедевру поганюча!
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20.04.2023 13:09 Ответить
Навпаки дуже гарнюча 👍🏼🙁
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20.04.2023 14:49 Ответить
Спаскудили гарну пісню. Всьому є межа.
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20.04.2023 20:08 Ответить
ну, таке. влучання в одного, виписують собі премію за чотирьох.

але всеодно добре - снаряди є, стріляють, влучають, що іще потрібно.
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20.04.2023 13:59 Ответить
не знал что за свиноцабак премию платят...!\ты сколько уже получил...?\
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20.04.2023 16:13 Ответить
Найкраща інтерпретація пісні я коли-небудь чув 😁
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20.04.2023 14:43 Ответить
 
 