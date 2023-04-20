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Морпехи из 35-й ОБрМП подожгли вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым "мангалом".

Смотрите: Боевая работа аэроразведчиков из 35-й бригады морской пехоты. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Хвилина мовчання: згадаймо льотчика Олександра Жиброва
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20.04.2023 13:37
+7
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20.04.2023 13:20
+6
мда..одні руїни
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20.04.2023 13:43
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О! Шашлик!
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20.04.2023 13:16 Ответить
Той шашлик ще і побіг. Не досмажили.
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20.04.2023 13:20 Ответить
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20.04.2023 13:20 Ответить
"Краєвид" несамовитий....
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20.04.2023 13:28 Ответить
сьогодення війни
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20.04.2023 14:00 Ответить
сталінград відпочиває..
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20.04.2023 18:50 Ответить
схоже на відеомонтаж з двох шматків відео, 24-та секунда ролика у цьому сенсі бентежить,
якщо відео не редаговане, то врятувався лише один орк, та й то маловірогідно, щоб в один танк напхалося аж шестеро тварюк, для кращого настрою краще сподіватися, що двоє орків все-таки потрапили на концерт до Кобзона
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20.04.2023 13:30 Ответить
ти диви, який "живучий"... горить і їде.... - термінатор.
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20.04.2023 13:31 Ответить
мда..одні руїни
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20.04.2023 13:43 Ответить
Один москалюга , з підсмаженою дупою , таки побіг 🙁
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20.04.2023 14:09 Ответить
Мангалоиды спеклись
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20.04.2023 16:40 Ответить
 
 