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Морпехи из 35-й ОБрМП подожгли вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым "мангалом".
Топ комментарии
+12 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий20.04.2023 13:37
+7 николай николаенко 598090f8
показать весь комментарий20.04.2023 13:20
+6 Ihor Demkiv 98d868d7
показать весь комментарий20.04.2023 13:43
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якщо відео не редаговане, то врятувався лише один орк, та й то маловірогідно, щоб в один танк напхалося аж шестеро тварюк, для кращого настрою краще сподіватися, що двоє орків все-таки потрапили на концерт до Кобзона