"Миссия чести": бойцы ССО эвакуировали тело погибшего побратима из-под носа врага. ВИДЕО

Бойцы ССО рассказали о миссии эвакуации тела погибшего побратима с вражеских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, когда во время одной из операций на юге погиб оператор боевой группы – его раненые собратья были вынуждены покинуть тело во время ухода. Но, покидая погибшего, хорошо понимали, что отныне их главной задачей является возвращение своего товарища обратно.

"Это для нас честь забрать своих погибших побратимов. Никто не остается на поле боя" - рассказывает боец ССО ВС Украины, которій отправился за погибшим побратимом.

Район, где осталось тело нашего воина, находился под плотным обстрелом россиян и риском была сама попытка дойти до этого участка. Несмотря на чрезвычайную опасность операторы Сил специальных операций добрались до своего товарища и забрали его тело из-под носа противника.

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