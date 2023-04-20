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Киевсовет поддержал создание Национального военного кладбища в Быковнянском лесу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевсовет проголосовал за создание Национального военного кладбища в Быковнянском лесу, рядом с мемориалом жертв сталинских репрессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение поддержали 79 депутатов.

"Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию Мемориала наших героев. Ранее мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло", - заявил мэр Виталий Кличко.

"Поэтому сейчас речь идет о Быковне. 8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации Мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная", - добавил мэр.

Ранее мемориальное кладбище планировали создать на Лысой горе, что вызвало недовольство как части депутатов, так и общественности.

Также читайте: В Киевсовете отменили решение о постройке военного кладбища на Лысой горе
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Топ комментарии
+3
це якраз закінчений ідіот в шабаші відьм вірить
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20.04.2023 15:03
+2
там, як почнуть ховати, ще могили сталінських часів будуть знаходити...там же не все досліджено...
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20.04.2023 14:36
+2
Ви цьому вірите? У нас вже упрядкували ліс..були гектари, а став клаптик..наковбасили новобудов
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20.04.2023 14:58
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там, як почнуть ховати, ще могили сталінських часів будуть знаходити...там же не все досліджено...
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20.04.2023 14:36 Ответить
І ліс знесуть..в самому Києві стільки є промзон, недобудов..і не на окраїнах..якраз можна було б нормально упорядкувати і нормальний проект зробити
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20.04.2023 14:51 Ответить
взагалі то концепція передбачає поховання між дерев, тож ліс не зноситемимуть...
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20.04.2023 14:54 Ответить
Ви цьому вірите? У нас вже упрядкували ліс..були гектари, а став клаптик..наковбасили новобудов
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20.04.2023 14:58 Ответить
Вам для захисників лісу шкода?
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20.04.2023 14:58 Ответить
Не треба перекручувати.
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20.04.2023 15:15 Ответить
От і добре. Замордованих сраліним перепоховають заодно.
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20.04.2023 15:07 Ответить
Добре, що знайшовся хтось в кабміні, який вправив залишки сірої речовини в голові клячка та його поплічників.
Нагадаю, київська влада планувала створити той Меморіал на місці страти злочинців та шабашу відьм - Лисій горі.
Закінчені ідіоти!
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20.04.2023 14:46 Ответить
Аха зедебіли. Які під шумок знесуть півлісу і ще з десяток новобудов відгрохають. Як зробили з Парком партизанської слави. Упорядкували..лісу немає, одні висотки стирчать.
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20.04.2023 14:54 Ответить
У кожному пості у вас катастрофа... так не можна.
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20.04.2023 15:00 Ответить
Та Ви що!! То радійте своїм рожевим окулярам й поні! І катострофа - це наша реалтність, до якої привели коміки пр владі.
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20.04.2023 15:13 Ответить
Та, пише х психлікарні.
Нічому дивуватися.
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20.04.2023 15:43 Ответить
це якраз закінчений ідіот в шабаші відьм вірить
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20.04.2023 15:03 Ответить
На землі вже не має місця де б когось не вбили і по такій логіці як в нього то нових вже й ховати не має.
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20.04.2023 15:06 Ответить
Дебіляко!
В шабаші відьм зараз ніхто не вірить.
Але, кожне місце має свою історію і карму!
Там досі збираються різні язичники та влаштовують поклоніння Перуну і тд.
А колись там стояли шибениці, на яких бовталися страчені.
Вважаєш, це те місце, де повинні бути поховані наші захисники!
Тоді, ти кацапська **** і клячкоський жополиз!
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20.04.2023 15:41 Ответить
 
 