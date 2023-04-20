Киевсовет поддержал создание Национального военного кладбища в Быковнянском лесу. ВИДЕО

Киевсовет проголосовал за создание Национального военного кладбища в Быковнянском лесу, рядом с мемориалом жертв сталинских репрессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение поддержали 79 депутатов.

"Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию Мемориала наших героев. Ранее мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло", - заявил мэр Виталий Кличко.

"Поэтому сейчас речь идет о Быковне. 8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации Мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная", - добавил мэр.

Ранее мемориальное кладбище планировали создать на Лысой горе, что вызвало недовольство как части депутатов, так и общественности.

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