Киевсовет поддержал создание Национального военного кладбища в Быковнянском лесу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Киевсовет проголосовал за создание Национального военного кладбища в Быковнянском лесу, рядом с мемориалом жертв сталинских репрессий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, решение поддержали 79 депутатов.
"Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию Мемориала наших героев. Ранее мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло", - заявил мэр Виталий Кличко.
"Поэтому сейчас речь идет о Быковне. 8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации Мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная", - добавил мэр.
Ранее мемориальное кладбище планировали создать на Лысой горе, что вызвало недовольство как части депутатов, так и общественности.
Пожалуйста, подождите...
Нагадаю, київська влада планувала створити той Меморіал на місці страти злочинців та шабашу відьм - Лисій горі.
Закінчені ідіоти!
Нічому дивуватися.
В шабаші відьм зараз ніхто не вірить.
Але, кожне місце має свою історію і карму!
Там досі збираються різні язичники та влаштовують поклоніння Перуну і тд.
А колись там стояли шибениці, на яких бовталися страчені.
Вважаєш, це те місце, де повинні бути поховані наші захисники!
Тоді, ти кацапська **** і клячкоський жополиз!