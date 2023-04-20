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Вражеская бронемашина взрывается после точного выстрела украинских воинов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины атаковали колонну из трех вражеских бронемашин и уничтожили по крайней мере одну из них.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи снят мощный взрыв, который, вероятно, вызван детонацией боекомплекта.
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+31 Nikol Pricol
показать весь комментарий20.04.2023 15:17
+13 Игорь Матвеев 4ee89144
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+9 Андрей К-о
показать весь комментарий20.04.2023 15:03
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