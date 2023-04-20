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Вражеская бронемашина взрывается после точного выстрела украинских воинов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины атаковали колонну из трех вражеских бронемашин и уничтожили по крайней мере одну из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи снят мощный взрыв, который, вероятно, вызван детонацией боекомплекта.

Смотрите: Морпехи из 35-й ОБрМП подожгли вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
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20.04.2023 15:17
+13
Як торгани тікають. Любо дивитись.
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20.04.2023 15:00
+9
І тут бах,тіки пісюни по деревах Слава Україні
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20.04.2023 15:03
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Як торгани тікають. Любо дивитись.
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20.04.2023 15:00 Ответить
жить-та хочецца!
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20.04.2023 15:04 Ответить
шкода, що не навалили по решті двом
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20.04.2023 15:05 Ответить
якби хотіли жити, то в Україну не їхали б.
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20.04.2023 21:51 Ответить
ни в одной бронемашине нет такого бк чтоб так хлопнуть и задымится...скорее всего везли чтото тяжёлое-к пиону например заряды,красота
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20.04.2023 15:02 Ответить
Видел видео, где эти клоуны наложили сверху на задок БМП штут 30 противотанковых мин, везли куда то, достаточно было гранаты с дрона, чтоб все это сдетонировало...
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20.04.2023 16:11 Ответить
І тут бах,тіки пісюни по деревах Слава Україні
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20.04.2023 15:03 Ответить
karaluchy ociekają od światła
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20.04.2023 15:03 Ответить
Happy 420 😁
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20.04.2023 15:15 Ответить
Благодатний вогонь.
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20.04.2023 15:16 Ответить
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20.04.2023 15:17 Ответить
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20.04.2023 15:24 Ответить
Ха-ха-ха! У кацапів з «ця» великі проблеми. Їхня рускагаварящая щелепа не спроможна вимовити «ця» у них виходить лише «ца».
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20.04.2023 15:27 Ответить
Экипаж весь сдох,
А наводчик БОГ....

(напевать на мотив песни "Танец на барабане")
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20.04.2023 15:19 Ответить
"...Ну, а ты была вся лучу подстать...".

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20.04.2023 19:35 Ответить
Гарний боєкомплект, запорука яскравого вибуху.
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20.04.2023 15:55 Ответить
 
 