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Ночная охота на оккупантов: ВСУ ликвидировали группу противников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

23 Отдельный стрелковый батальон ВСУ похвастался удачной охотой на российских военных: украинским бойцам удалось ликвидировать группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.

Операторы БПЛА с помощью тепловизоров нанесли меткие удары по позициям российских войск, ликвидируя противника за четыре выстрела.

Смотрите: Вражеская бронемашина взрывается после точного выстрела украинских воинов. ВИДЕО
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20.04.2023 15:23 Ответить
файний карамультук
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20.04.2023 15:39 Ответить
А чому не "...ліквідували групу ворогів..."? Що це за "супротивник"? Ми в футбол граємо?
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20.04.2023 16:03 Ответить
Не звертайте увагу, в них ще досі "в росії", замість "на московії". Ще засі московити "загинули" (дивно, що не героїчно), замість - знищені, подохли... Совок мізку невиліковний.
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20.04.2023 18:20 Ответить
Оператори БПЛА за допомогою тепловізорів завдали влучних ударів по позиціях російських військ, ліквідуючи супротивника за чотири постріли.

Добре, але так і не зрозумів з чого стріляли. При чому оператори БПЛА ?
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20.04.2023 18:47 Ответить
Працював снайпер з гвинтівки "Алігатор"
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20.04.2023 20:27 Ответить
 
 