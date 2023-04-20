Ночная охота на оккупантов: ВСУ ликвидировали группу противников. ВИДЕО

23 Отдельный стрелковый батальон ВСУ похвастался удачной охотой на российских военных: украинским бойцам удалось ликвидировать группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.

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Операторы БПЛА с помощью тепловизоров нанесли меткие удары по позициям российских войск, ликвидируя противника за четыре выстрела.

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