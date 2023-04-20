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Ночная охота на оккупантов: ВСУ ликвидировали группу противников. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
23 Отдельный стрелковый батальон ВСУ похвастался удачной охотой на российских военных: украинским бойцам удалось ликвидировать группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.
Операторы БПЛА с помощью тепловизоров нанесли меткие удары по позициям российских войск, ликвидируя противника за четыре выстрела.
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Добре, але так і не зрозумів з чого стріляли. При чому оператори БПЛА ?