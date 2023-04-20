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Два оккупанта тщетно пытаются пробежать через хорошо пристреленное украинскими минометчиками место вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Минометчики уничтожили по меньшей мере двух оккупантов из миномета АГС-17 на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, место, где пробегали захватчики, было хорошо пристреляно украинскими воинами. Только один из россиян остался целым.
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Топ комментарии
+13
«Не убегай от снайпера. Умрешь уставшим». (с)
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20.04.2023 16:00
+12
Взагалі то АГС-17 це станковий гранатомет, на 9 році війни журналісти мали б знати...
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20.04.2023 16:07
+6
"Гарун бежал быстрее лани")
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20.04.2023 15:55
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"Гарун бежал быстрее лани")
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20.04.2023 15:55 Ответить
«Не убегай от снайпера. Умрешь уставшим». (с)
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20.04.2023 16:00 Ответить
А під землею не пробували?
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20.04.2023 16:06 Ответить
Взагалі то АГС-17 це станковий гранатомет, на 9 році війни журналісти мали б знати...
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20.04.2023 16:07 Ответить
Не из гаубицы же написали. Сойдет.
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20.04.2023 16:48 Ответить
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20.04.2023 17:05 Ответить
..а яка різниця
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20.04.2023 20:43 Ответить
Навіщо таке писати: "...із міномета АГС-17..."?
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20.04.2023 17:25 Ответить
Чергові окупанти відправились до пекла 😡
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20.04.2023 18:08 Ответить
Битва за Циклопа. 1 СЕРІЯ. Канава смерті. Бат К2. Соледар-Сіверськ
https://www.youtube.com/watch?v=_VnDa8GWKKU
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20.04.2023 18:53 Ответить
 
 