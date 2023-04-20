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Два оккупанта тщетно пытаются пробежать через хорошо пристреленное украинскими минометчиками место вблизи Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Минометчики уничтожили по меньшей мере двух оккупантов из миномета АГС-17 на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, место, где пробегали захватчики, было хорошо пристреляно украинскими воинами. Только один из россиян остался целым.
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показать весь комментарий20.04.2023 16:00
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показать весь комментарий20.04.2023 15:55
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https://www.youtube.com/watch?v=_VnDa8GWKKU