Два оккупанта тщетно пытаются пробежать через хорошо пристреленное украинскими минометчиками место вблизи Бахмута. ВИДЕО

Минометчики уничтожили по меньшей мере двух оккупантов из миномета АГС-17 на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, место, где пробегали захватчики, было хорошо пристреляно украинскими воинами. Только один из россиян остался целым.