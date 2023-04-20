Башня российской бронемашины высоко взмывает вверх после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Башня вражеской бронемашины взмыла высоко вверх после атаки украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного удара по врагу бойцы опубликовали в соцсетях. Автор сообщения отмечает, что бронемашину уничтожили бойцы-морпехи вблизи Водяного на Донетчине.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Ночная охота на оккупантов: ВСУ ликвидировали группу противников. ВИДЕО