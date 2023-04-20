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Башня российской бронемашины высоко взмывает вверх после атаки украинских воинов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Башня вражеской бронемашины взмыла высоко вверх после атаки украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного удара по врагу бойцы опубликовали в соцсетях. Автор сообщения отмечает, что бронемашину уничтожили бойцы-морпехи вблизи Водяного на Донетчине.
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Кричали женщины: Ура !
И в воздух чепчики бросали...(с)
Деньги, дрова, "Лада", медаль....
И в воздух чепчики бросали..
а их мальчишек мусора
на швабры молча надевали....
Але це не про рашистів. Вони такими мабуть народжуються.